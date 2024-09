Anche 4 italiani nella classifica dei migliori hotel del mondo del 2024

Nella sala della storica Guildhall di Londra gremita di ospiti chiamati a raccolta da 50 Best, si respira un’aria di attesa. Le due ore che precedono la cerimonia di The World’s 50 Best Hotels sono sempre concitate fra pronostici, abbracci tra amici e colleghi che si ritrovano da tutte le parti del mondo, bollicine e cocktail realizzati con i migliori spirits e sodati.

Alimentate da musica dal vivo, le chiacchiere prima del fatidico countdown dalla posizione 50 alla numero uno rivelano previsioni più o meno azzeccate, mentre le coppette ghiacciate colme di Reverse, cocktail a base di Riserva Carlo Alberto Extra Dry e No.3 London Dry Gin, tintinnano per i consueti brindisi porta fortuna. Raggiunta la sala principale, dal palco iniziano a susseguirsi i nomi delle migliori strutture ricettive del mondo, annunciate una dopo l’altra.

L’Italia nella classifica di The World’s 50 Best Hotels 2024

Dopo il successo dello scorso anno, il 2024 è ricco di soddisfazioni per l’Italia, che ha visto confermate due strutture presenti nel ranking di The World’s 50 Best Hotels del 2023, insieme all’ingresso di altrettante nuove location. Alla posizione 42 si trova Castello di Reschio, hotel di charme umbro, mentre nella top twenty si piazzano Borgo Sant’Andrea di Amalfi e il Four Seasons Hotel Firenze, rispettivamente ai numeri 20 e 19. Passalacqua, dopo essersi aggiudicato il titolo di miglior hotel del mondo lo scorso anno, resta saldo sul podio conquistando la seconda posizione e i titoli di The Best Hotel in Europe 2024 oltre al Carlo Alberto Best Boutique Hotel Award, riconoscimento assegnato alla struttura a conduzione familiare per gli alti standard di ospitalità e la sua location ricca di storia.

Castello di Reschio, Lisciano Niccone (n.42)

È difficile descrivere a parole la magia che avvolge Castello di Reschio, incantevole hotel tra le colline umbre in provincia di Perugia. Parte di una tenuta acquistata quattro decenni fa dal Conte Antonio Bolza, oggi conta 36 suite situate nell’ex residenza privata della famiglia. Ogni dettaglio delle camere è progettato su misura dal Conte e architetto Benedikt Bolza e dalla moglie Donna Nencia Corsini, che inoltre seleziona personalmente abiti e accessori della boutique della tenuta. Una piscina dalle dolci curve ombreggiata tra i pini, un teatro equestre e due ristoranti (entrambi con terrazza) completano l’offerta a disposizione degli ospiti, mentre la Bathhouse offre momenti di benessere all’interno delle antiche mura romane del castello.

Borgo Sant’Andrea, Amalfi (n.20)

Faro tra le storiche strutture familiari della Costiera, Borgo Sant’Andrea è stato il primo nuovo hotel di lusso ad aprire in zona negli ultimi 15 anni, con una posizione privilegiata tra Amalfi e Positano. Affacciato su una scogliera alta 90 metri, conta 52 camere di charme, servite da una piscina con vista sul mare e una spiaggia privata. Aperto nel 2021 da due famiglie ischitane dopo il rinnovo dell’ex Grand Hotel Saraceno durato quattro anni, l’hotel ha subito conquistato il pubblico italiano e internazionale con il suo design che incorpora pezzi degli anni ’60, tra cui arredi firmati da Gio Ponti e ceramiche realizzate da artigiani locali.

Four Seasons Hotel Firenze, Firenze (n.19)

Nel cuore del capoluogo toscano, a pochi minuti a piedi dal Piazza del Duomo, il Four Seasons Hotel Firenze conquista gli ospiti con il suo rigoglioso giardino privato. Ospitato all’interno del Palazzo della Gherardesca, è ricco di affreschi originali che si sviluppano nelle aree comuni e all’interno delle suite più lussuose. Il ristorante stellato Il Palagio è il luogo dove concedersi una ricca colazione al mattino, per poi dedicarsi a una cena con percorso degustazione ideato dallo chef Paolo Lavezzini. L’Atrium Bar accoglie gli amanti dei cocktail e gli appassionati di Negroni, grazie a una speciale lista dedicata proprio al drink del Conte a cura di Edoardo Sandri ed Edoardo Felsini.

Passalacqua, Moltrasio (n.2)

Nato dall’esperienza della famiglia De Santis, Passalacqua è un lussuoso boutique hotel all’interno di una villa del XVIII secolo che ospitò Papa Innocenzo XI. Le sue 24 camere sono distribuite attraverso tre edifici, tra cui spiccano la dimora principale e una casa sul lago per un soggiorno più intimo. Circondato da giardini terrazzati e ricco di affreschi originali, lampadari di Murano e affascinanti bauli realizzati da artigiani italiani per contenere i televisori, da Passalacqua ogni ospite si sente a casa, grazie al servizio impeccabile e alla cucina stagionale della chef Viviana Varese.

I migliori hotel del mondo tra Asia, Europa e Nord America

Oltre alle strutture italiane, il ranking dei migliori hotel del mondo ha acceso i riflettori su 37 diversi paesi distribuiti in ogni continente, con 15 new entry in 12 diverse località. L’Asia ha il maggior numero di strutture in lista e, grazie al Capella Bangkok, conquista la posizione numero uno. Anche l’Europa ha detto la sua, con diversi indirizzi inglesi e francesi, mentre il Nord America va forte con il Messico che conta ben quattro strutture tra lo Yucatan e la Riviera Maya, con l’ingresso del primo Belmond nella storia del ranking dei World’s 50 Best Hotels.

Tutti gli hotel della classifica The World’s 50 Best Hotels 2024

Ecco qui la lista completa delle strutture migliori del mondo secondo i giudici di 50 Best.

Capella Bangkok – Bangkok Passalacqua – Lago di Como Rosewood Hong Kong – Hong Kong Cheval Blanc – Parigi The Upper House – Hong Kong Raffles Singapore – Singapore Aman Tokyo – Tokyo Soneva Fushi – Maldive Atlantis The Royal – Dubai Nihi Sumba – Sumba Island Claridge’s – Londra Mandarin Oriental Bangkok – Bangkok Raffles London at The OWO – Londra Four Seasons Bangkok at Chao Phraya River – Bangkok Hôtel de Crillon – Parigi Chablé Yucatán – Chocholá Hotel du Cap-Eden-Roc – Antibes Maroma – Riviera Maya Four Seasons Firenze – Firenze Borgo Santandrea – Amalfi Desa Potato Head – Bali Bulgari Tokyo – Tokyo The Lana – Dubai Rosewood São Paulo – Sãn Paolo The Calile – Brisbane The Siam – Bangkok Park Hyatt Kyoto – Kyoto Mount Nelson – Cape Town One&Only Mandarina – Riviera Nayarit The Carlyle – New York La Mamounia – Marrakech Four Seasons Madrid – Madrid Capella Singapore – Singapore Four Seasons at The Surf Club – Surfside Hotel Bel-Air – Los Angeles Eden Rock – St. Barths Aman New York – New York Royal Mansour – Marrakech Amangalla – Galle Le Bristol – Parigi Gleneagles – Auchterarder Castello di Reschio – Lisciano Niccone Suján Jawai – Rajasthan Singita – Kruger National Park – Kruger National Park Six Senses Zighy Bay – Zaghi The Connaught – Londra The Brando – Tetiaroa Hotel Esencia – Tulum The Tasman – Hobart Kokomo Private Island – Yaukuve Levu Island

