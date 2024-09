Lusso in montagna: 5 strutture dove coniugare l’amore per le cime con il puro relax

L’estate è appena terminata, ma per gli appassionati di montagna è già tempo di prepararsi per le piste di sci. Ecco 5 strutture di lusso in alta quota dove vivere l’amore per le vette in grande stile.

Badrutt’s Palace, St. Moritz

(badruttspalace.com) (badruttspalace.com) (badruttspalace.com) (badruttspalace.com) (badruttspalace.com) (badruttspalace.com)

Il 5 dicembre è prevista la riapertura di questo splendido castello nel centro di St. Moritz, aperto nel 1896.

Inserito nella “The World’s 50 Best Hotels 2023” e nella Forbes Travel Guide l’hotel ha ospitato personaggi come Audrey Hepburn, Marlene Dietrich, Charlie Chaplin e Brigitte Bardot. Con 155 stanze tra camere e suite, la struttura ha 11 ristoranti, da quest’anno sotto la guida dell’executive chef Jeremy Degras.

La sua lussuosa piscina in vetro e il complesso termale, a cui si accede attraverso un tunnel dall’edificio principale, offre una vista incredibile sulle montagne.

La valle dell’Engadina, con i suoi splendidi laghi ghiacciati, offrirà poi tantissime attività invernali, dallo snowboard e lo sci di fondo al pattinaggio sul ghiaccio e lo slittino.

Carlton St. Moritz

courtesy Carlton St. Moritz courtesy Carlton St. Moritz courtesy Carlton St. Moritz courtesy Carlton St. Moritz

Nel 2024 si celebra il 111° anniversario della fondazione dell’hotel, nato nel 1913, e che oggi ha 60 camere e suite, tutte esposte a sud con vista sul Lago di St. Moritz. Per la stagione invernale, grazie alla filosofia di benessere olistico Moving Mountains, focalizzata sul ripristino della vitalità, la spa del Carlton propone un approccio integrato con trattamenti scientificamente provati e ispirati alle montagne svizzere. Riaperto dopo un restyling nel dicembre 2023, il Grand Restaurant del Carlton è poi un omaggio alle delizie culinarie dell’Engadina. Sotto la direzione dell’executive chef Salvatore Frequente, il menu valorizza gli ingredienti selvatici provenienti dalle foreste circostanti, dall’olivello spinoso alle bacche di ginepro.

Cresta Palace Hotel

courtesy Cresta Palace Hotel courtesy Cresta Palace Hotel courtesy Cresta Palace Hotel courtesy Cresta Palace Hotel

Dal 1906 è la storica destinazione che abbraccia il panorama di una delle località più amate in Svizzera: l’Engadina. Nel 2022 l’hotel ha inaugurato le 40 nuove camere e suite con un design moderno.

La Vita Pura Spa, di oltre 1200 metri quadrati, offre agli ospiti un percorso olistico con i prodotti di Team Dr Joseph, brand di cosmetici naturali high-tech che sfruttano il genio della natura per la salute della pelle, certificati biologici e naturali al 100%.

Adler Spa Resort Dolomiti

courtesy Adler Spa Resort Dolomiti courtesy Adler Spa Resort Dolomiti courtesy Adler Spa Resort Dolomiti courtesy Adler Spa Resort Dolomiti

L’Adler Spa Resort Dolomiti si trova nel centro di Ortisei, nel cuore della Val Gardena. Nata nel 1810, la struttura a 5 stelle ha il più grande (4.000 mq) e suggestivo centro benessere delle Dolomiti dove trascorrere una pura vacanza di relax. Sempre in tema di benessere, la struttura ha introdotto due esclusivi trattamenti per il riequilibrio energetico: il massaggio sonoro, che sfrutta il potere terapeutico del suono, e Shirodhara, che si rifà a un’antica tecnica di guarigione ayurvedica mirata a riequilibrare le energie, riducendo lo stress e migliorando il benessere psico-fisico. Immerso in un grande parco privato di 9mila metri quadrati, il resort richiama la bellezza e le forme di un castello.

Kulm Hotel St. Moritz

courtesy Kulm Hotel St. Moritz courtesy Kulm Hotel St. Moritz courtesy Kulm Hotel St. Moritz courtesy Kulm Hotel St. Moritz

Situato nel pittoresco paradiso montano dell’Engadina con vista sul Lago di St. Moritz, questo è uno degli hotel storici più famosi d’Europa.

All’interno anche un ristorante peruviano, Amaru, progettato da Luke Edward Hall mentre lo chef stellato Michelin, Mauro Colagreco, segue il Kulm Country Club.

Avendo ospitato due volte le Olimpiadi invernali, la reputazione sportiva di Kulm è leggendaria, con piste da sci e snowboard tra cui le maestose Corviglia, Diavolezza e Corvatsch. A fondare l’hotel Maria e Johannes Badrutt, che con la loro lungimirante visione hanno gettato le basi per l’industria svizzera dei viaggi di lusso nelle Alpi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .