Il 25 settembre parte Orbits: lo spettacolo del filosofo Luciano Floridi per comprendere l’essere umano dopo l’IA

Guida ai ‘capitani d’impresa’ e al mondo degli studenti nella comprensione dell’essere umani dopo l’Ai. Il 25 settembre si alza il sipario sulla prima tappa di “Orbits Dialogues with intelligence”, lo show-how ideato da Action Holding e Manuela Ronchi e prodotto da Action Agency.

Con la voce narrante di Luciano Floridi, filosofo fra i massimi esperti di etica del digitale e dell’informazione, Orbits porterà in scena un format inedito basato su un nuovo linguaggio narrativo che riporterà la filosofia al centro di un’agorà per far riflettere sull’evoluzione digitale che stiamo vivendo. Alla regia dell’evento Sergio Pappalettera, regista e direttore artistico, già noto per aver contribuito in qualità di art director visual al successo dei concerti di Jovanotti, Pino Daniele ed Eros Ramazzotti, fra gli altri.

Gli obiettivi di Orbits

“La nostra volontà è di portare all’attenzione dei capitani d’impresa e delle generazioni di studenti una nuova narrativa che non si limiti a scrollare le informazioni, ma ad approfondirle. Solo così riusciremo a fare cultura e a capire che ruolo avrà la quarta rivoluzione digitale nelle nostre vite, nei processi delle nostre aziende, nell’evoluzione delle nostre competenze. Abbiamo bisogno di capire quali stelle comete seguire”, commenta Manuela Ronchi founder e ceo di Action Holding.

La narrazione è stata affidata a Luciano Floridi, che ha commentato: “Orbits è un esperimento affascinante e forse anche un po’ rischioso, data la novità. Ma sono entusiasta e fiducioso. La nostra cultura digitale ha bisogno sia di contenuti che di contenitori aggiornati per capire e disegnare meglio il nostro tempo. Orbits ha l’ambizione di fornire entrambi. Una sfida imperdibile”.

L’essere umano al centro

La data milanese sarà la prima di un tour internazionale, che toccherà nei prossimi mesi anche Londra, New York e Roma. Star partner dello show-how sarà Manpower Group, mentre media partner ufficiale sarà Il Corriere della Sera. Fra gli altri in evidenza: Cisco Systems e Tecnosystemi Società Benefit, Ett, Jakala, Papillon MIlano 1990, Adtelier Media Group e STS Communication. Orbits si svolgerà con il patrocinio di: American Chamber of Commerce in Italy, Confimprese, Confindustria Piacenza e Italiafintech.

In primo piano la riscoperta e valorizzazione del capitale semantico, dell’umanesimo e della filosofia per salvaguardare l’autenticità e la creatività dell’essere umani. Spiega Floridi: “In un’epoca sempre più dominata dalla produzione automatica dei contenuti dobbiamo uscire dalla logica dell’output per difendere la centralità dell’ingegno umano, rivalutando il processo ed il capitale semantico che stanno dietro ai contenuti. Un capitale unico, fatto di storia, tradizione e artigianalità irripetibili. Ricordiamoci che siamo noi a fare le domande e a decidere la bontà e l’utilizzo delle risposte da parte dell’AI”.

Fra i temi chiave, la sicurezza dei contenuti e la salvaguardia dell’autenticità delle informazioni, la centralità di processi di reskilling e upskilling per l’evoluzione delle imprese che intendono trasformare l’Ai in un reale vantaggio competitivo.

Analisi multi-dimensionale

Lo show-how farà da palcoscenico ad un’analisi multi-dimensionale dell’Ai generativa che approfondirà l’impatto dell’innovazione digitale nei settori chiave dell’essere umani: dall’intrattenimento alla salute, fino alla difesa nazionale, dall’impatto sui settori governativi all’evoluzione del lavoro e della formazione. Trasversali agli ambiti di dialogo saranno le macro coordinate della sostenibilità, dell’energia, della sicurezza sociale, della sovranità e della scacchiera delle relazioni internazionali.

Pianeta retail: sfide e opportunità dell’Ai

Completerà la giornata la sessione verticale pomeridiana dedicata all’impatto dell’intelligenza artificiale sul mondo retail. Un talk show di dibattito e approfondimento animato dal professor Floridi e da Francesco Montuolo, vice Presidente di Confimprese, con un moderatore d’eccezione: Marco di Dio Roccazzella, managing director, Global Data & AI Leader di Jaka, azienda leader in Italia nel settore dei marketing services & digital solutions. Interverranno anche l’azienda Guttadauro, System Integrator specializzato nella fornitura di soluzioni tecnologiche avanzate per il settore Retail e Francesco Montuolo, vice presidente di Confimprese.

Un caffè letterario per le eccellenze made in Italy

Gli imprenditori di alcune delle eccellenze del settore agro-alimentare italiano parteciperanno al caffè letterario di Orbits, in programma la sera del 25 settembre al Boga Space, a Milano, per esplorare le nuove frontiere del settore food ai tempi dell’Ai. La serata si svolgerà in collaborazione con Italia del Gusto, primo consorzio privato delle migliori imprese del settore alimentare e vinicolo made in Italy.

Il debutto accademico all’Università Bicocca

Per il suo debutto nel mondo universitario, in programma il 26 settembre, Orbits ha scelto il palcoscenico dell’Università degli Studi di Milano Bicocca. Luciano Floridi e la rettrice dell’Università, Giovanna Iannantuoni, daranno vita ad un dibattito per guidare gli studenti nella comprensione delle sfide e dei trend emergenti della formazione universitaria ai tempi dell’Ai. In primo piano il ruolo chiave dell’empatia e della condivisione del percorso didattico in presenza e la valenza delle nuove tecnologie digitali come tool di accelerazione e approfondimento.

“L’intelligenza artificiale è uno strumento trasversale, necessario a tutti i corsi di laurea”, spiega Giovanna Iannantuoni, rettrice Università Milano-Bicocca. Il nostro compito è fornire agli studenti tutte le competenze digitali e di intelligenza artificiale necessarie per leggere una realtà sempre più complessa e per essere motori di cambiamento e progresso. Sono altresì convinta che la creatività, l’intuizione, la passione per la scoperta, tipiche di noi essere umani, rimangano il cuore del processo scientifico”.

Luciano Floridi ha detto: “Orbits si rivolge a tutte le persone che desiderano capire e migliorare la società sempre più digitale in cui viviamo. Avere un confronto aperto e interattivo con le ragazze e i ragazzi, ospitato dall’Università di Milano-Bicoccca, è un’occasione ideale per dialogare, ascoltare pareri e cogliere prospettive diverse, e dibattere domande che ci accomunano sul presente e il futuro che possiamo realizzare”.

