Corporate Mobility – Step into the future 2024: il futuro della mobilità aziendale sostenibile al centro dell’evento organizzato da Fastweb e Movesion

La mobilità green aziendale è il tema al centro della seconda edizione di Corporate Mobility – Step into the future 2024, l’evento organizzato da Fastweb e Movesion, con la media partnership di Forbes Italia, dedicato ai professionisti del settore.

Il convegno, organizzato presso STEP FuturAbility District, lo spazio tecnologico e divulgativo situato sul futuro sito in P.za Adriano Olivetti (Milano), ha riunito fleet manager, hr, director e mobility & sustainability manager, che si sono confrontati sulle nuove tendenze della mobilità green aziendale con l’obiettivo di favorire idee e conoscenze, in linea con l’impegno di Movesion e Fastweb per contribuire a realizzare una mobilità sempre più orientata al futuro.

Da anni, infatti, Fastweb è in prima linea nella promozione della tutela dell’ambiente con l’obiettivo di diventare Net Zero Carbon entro il 2035. Come parte del percorso intrapreso per favorire il benessere delle persone e la riduzione delle emissioni derivanti dagli spostamenti dei suoi dipendenti, Fastweb ha lanciato Go Fast Go Green, il programma realizzato con il supporto di Movesion, che promuove una mobilità aziendale più consapevole e sostenibile.

Gli ospiti dell’evento sulla mobilità

Il convegno, moderato dalla giornalista di Torcha Lea Orifici, ha visto la partecipazione di esperti di settore e professionisti, con sessioni di approfondimento su best practice nel campo della mobilità sostenibile adottate dalle aziende partecipanti.

Dopo una prima fase introduttiva, che ha coinvolto Cristina Paciello, head of stef Fastweb, Matteo Melchiorri, chief human capital officer di Fastweb, Matteo Colleoni, professore all’Università Bicocca di Milano, e Stefano Tisi, project leader di Strategic Management Partners, si è entrati nel vivo dell’evento, con gli interventi di Fabrizio Grassi, senior manager of corporate mobility & hc cost control di Fastweb, che ha raccontato il percorso di mobilità intrapreso dalla sua azienda, e Andrea Agresti, funzionario expert di Assolombarda, soffermatosi sull’importanza di creare una community tra mobility manager aziendali e comunali.

E ancora Stefano Fabbrini, mobility manager di Anas, che ha illustrato il percorso della sua azienda nella mobilità sostenibile, a cui sono seguite le parole di Enrico Pascarella, B2C Italy regional manager di Cooltra, ed Enrico Stefano, senior public policy manager di Lime, che si sono soffermati sullo stato attuale e l’evoluzione della sharing mobility.

Il secondo blocco, dedicato al benessere, ha visto la partecipazione di Leonardo Milani, mental trainer, e Anna Lisa Mandorino, segretaria generale Cittadinanzattiva, che hanno affrontato i benefici che un individuo, e più in generale una comunità, possono trarre dall’utilizzo di modalità di spostamento sostenibili.

Il mobility budget è stato invece al centro dell’ultima parte dell’evento, in cui è stato illustrato il percorso affrontato da Deloitte, azienda pioniera in Italia per questo tipo di benefit, attraverso le parole di Natascia Magrini, total rewards lead, oltre alle iniziative di Trenord sulla defiscalizzazione del budget di mobilità raccontate da Claudia Baitelli, mobility manager dell’azienda.

