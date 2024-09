Aura Homes: il complesso residenziale milanese che mette l’innovazione al servizio della sostenibilità

Un complesso residenziale che ridefinisce gli standard abitativi in termini di sostenibilità e qualità della vita. E’ il nuovo progetto Aura Homes, nato nel quartiere milanese di Crescenzago, che risponde alle esigenze moderne e anticipa le future necessità ambientali e sociali.

Progettato dall’architetto Deborah Scola, l’edificio dalla forma a L è un’opera architettonica che coniuga estetica e funzionalità.

Immerso in un contesto verde e realizzato in conformità al Piano Particolareggiato del Comune di Milano, Aura Homes si compone di due edifici di 5 e 6 piani, per un totale di 26 appartamenti, e un piano interrato di 42 box auto che completa l’offerta. Grazie alla destinazione del 20,4% della superficie lorda di pavimento (SLP) a canone concordato, Aura Homes rappresenta una risposta alle esigenze di un’abitazione accessibile.

Aura Homes: innovazione e sostenibilità ambientale

Edificio Near Zero Energy Building (nZEB) certificato Casa Clima Gold, progettato e costruito secondo le direttive dell’Agenzia Casa Clima di Bolzano, unisce innovazione e sostenibilità ambientale.

Dotato di una tecnologia avanzata e composto da moduli aggregati compatti, garantisce la climatizzazione e la produzione di acqua calda sanitaria con un’efficienza energetica elevatissima. Il sistema di ventilazione meccanica e pompe di calore, integrato con un impianto fotovoltaico, consente di ottenere un’acqua calda sanitaria gratuita durante i periodi estivi.

Sistemi di climatizzazione e gestione energetica all’avanguardia, configurati per garantire il massimo rendimento e il minimo consumo, rendono Aura Homes un’eccellenza nell’edilizia sostenibile. Grazie all’utilizzo esclusivo di energie rinnovabili e all’assenza di gas per la cottura, il complesso contribuisce anche alla riduzione delle emissioni di CO2, promuovendo uno stile di vita più rispettoso dell’ambiente.

Un’oasi di verde

Aura Homes è un microcosmo verde nel cuore di Milano, un luogo dove natura e comunità si fondono in perfetta armonia. Il giardino interno privato, il giardino esterno pubblico e la piccola piazza, accessibili a tutti durante il giorno, creano un’atmosfera rilassante e invitano al relax e alla socializzazione residenti e cittadini.

Panchine in muratura, alberi maestosi e una ricca varietà di piante, tra cui rose, gelsomini e lagerstroemie, rendono questi spazi un luogo ideale per gli amanti della natura. L’irrigazione delle aree verdi avviene grazie all’acqua recuperata dall’impianto geotermico dell’edificio, a testimonianza di un’attenzione costante alla sostenibilità.

L’impegno per il futuro

Aura Homes è molto più di un semplice progetto residenziale. Il complesso mette a disposizione dei residenti appartamenti confortevoli e una serie di servizi comuni, come lavanderia e aree fitness, tutti alimentati da un impianto fotovoltaico.

Combinando un’architettura all’avanguardia con soluzioni energetiche efficienti, Aura Homes incarna l’impegno verso un futuro sostenibile. Un progetto che guarda al futuro, promuovendo uno stile di vita ecologico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .