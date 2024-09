“È stato travolgente”: il miliardario Jared Isaacman racconta la storica passeggiata nello spazio

Tornato sulla Terra una settimana dopo il rientro dallo spazio, Jared Isaacman sta ancora recuperando il sonno. “Credo di aver appena stabilito un nuovo record di privazione del sonno in questa missione di cinque giorni”, dice ridendo in una telefonata dalla sua casa in Pennsylvania.

Il miliardario che vola su un jet da combattimento e viaggia nello spazio ha partecipato a metà settembre a una storica missione orbitale chiamata Polaris Dawn, raggiungendo una distanza di 870 miglia dalla Terra, l’orbita terrestre più alta raggiunta da un essere umano dopo la missione Apollo 17 della Nasa nel 1972.

Il primo cittadino privato a passeggiare nello spazio

Il 12 settembre è diventato anche il primo cittadino privato a condurre una passeggiata nello spazio, insieme al membro dell’equipaggio Sarah Gillis, ingegnere della SpaceX di Elon Musk, che ha gestito la missione e ha progettato e costruito le nuovissime tute spaziali indossate da Isaacman e dai suoi tre membri dell’equipaggio.

“Non mi aspettavo di provare le stesse sensazioni. Nella mia mente avevo visualizzato ogni passo e nei simulatori avevamo fatto quella coreografia centinaia di volte”, racconta Isaacman della sua esperienza durante la passeggiata spaziale, tecnicamente nota come attività extraveicolare o EVA.

“Non mi aspettavo che tutti gli altri sensi si unissero. Fa molto freddo, l’adrenalina inizia a salire e poi c’è un certo sforzo fisico perché la tuta spaziale, quando è pressurizzata, è molto rigida. Tutto questo si unisce allo stimolo visivo di vedere la Terra in quel modo, ed è davvero travolgente”.

Due anni e mezzo di addestramento

La passeggiata spaziale doveva durare circa due ore, ma l’intero processo è durato solo 90 minuti. Isaacman e i suoi compagni di equipaggio hanno trascorso due anni e mezzo di addestramento per la missione, di cui tre quarti hanno occupato circa la metà di ogni mese, mentre il resto è stato un lavoro di preparazione quasi a tempo pieno.

Mentre solo Isaacman e Gillis sono usciti dal veicolo – la navicella Dragon 2 di SpaceX – tutti e quattro i membri dell’equipaggio, tra cui l’ingegnere di SpaceX Anna Menon e Scott “Kidd” Poteet, un pilota dell’aeronautica statunitense in pensione e amico di lunga data di Isaacman, hanno indossato le loro tute spaziali mentre la cabina della navicella veniva depressurizzata.

“Quando ho distolto lo sguardo dalla Terra, ho provato una sensazione diversa da quella che mi aspettavo. Non è una sensazione accogliente e pacifica”, dice Isaacman. “Non ci siamo evoluti per essere in grado di sopravvivere in condizioni assolutamente dure. Ma c’è molto là fuori per noi e questo significa che dovremo lavorare sodo ed essere ben preparati se vogliamo andare a esplorare”.

Il secondo viaggio nello spazio

Polaris Dawn è il secondo viaggio di Isaacman nello spazio. Il primo, nel settembre 2021, è stato la sua iniziativa Inspiration4, la prima missione nello spazio interamente civile.

In quel viaggio è stato accompagnato da Hayley Arceneaux, medico assistente del St. Jude Children’s Research Hospital, e da due astronauti civili esordienti, selezionati attraverso una lotteria organizzata dal St. Jude e un concorso ideato dalla società di pagamenti Shift4 di Isaacman. La missione ha contribuito a raccogliere più di 250 milioni di dollari per l’ospedale, di cui 125 milioni provenienti da Isaacman e 55 milioni da Musk.

Uno dei momenti più toccanti per Isaacman nello spazio durante la missione Polaris Dawn è stato quando la sua compagna di equipaggio Sarah Gillis, violinista di formazione classica, ha suonato il violino sulla navicella spaziale – un momento che è stato trasmesso in streaming grazie a Starlink di Musk, con la sua performance del “Tema di Rey” di Star Wars accompagnata da orchestre di tutto il mondo in tempo reale. “È stato un momento emozionante”, dice.

Il più terrificante? Probabilmente il rientro, dice Isaacman. “È molto diverso dalla salita. La pressione sanguigna è molto più alta perché si è molto indifesi. Non hai alcun controllo, devi tornare a casa”, dice ridendo. “Sei in un ambiente ad alto rischio di detriti meteoritici. Non sai se hai preso o meno quello che potrebbe essere un colpo catastrofico, quindi in un secondo potrebbe essere tutto finito. Le forze g sono molto più forti perché il corpo è stato decondizionato, quindi tutto è più intenso, come un elefante seduto sul petto. E poi l’ammaraggio è un piccolo incidente”.

La terza missione Polaris

Polaris Dawn è la prima di tre missioni pianificate, con una seconda a bordo di una Dragon 2 di SpaceX prevista tra circa due o tre anni e una terza dopo un periodo di tempo simile. I tempi del terzo viaggio dipendono anche dai progressi del nuovo enorme veicolo spaziale e sistema di razzi di SpaceX, Starship, che dovrebbe trasportare gli astronauti nella terza missione Polaris.

Musk si è congratulato con Isaacman per la missione Polaris Dawn sulla sua piattaforma di social media X, ripostando un video delle parole del miliardario durante la sua passeggiata spaziale: “A casa abbiamo molto lavoro da fare, ma da qui la Terra sembra proprio un mondo perfetto”.

L’investimento di Isaacman in SpaceX

La società di pagamenti Shift4 di Isaacman è anche un investitore di SpaceX; ha investito 27,5 milioni di dollari nella società missilistica nel dicembre 2021, quando era valutata circa 100 miliardi di dollari. Oggi SpaceX è valutata 208 miliardi di dollari dopo l’ultimo round di finanziamento di giugno. Il valore della partecipazione di Shift4 in SpaceX, inferiore all’1%, è cresciuto di circa il 140% fino a raggiungere una stima di 66 milioni di dollari alla fine di giugno, secondo un’analisi di Forbes dei documenti della società.

Isaacman e SpaceX sembrano aver diviso i costi della missione Polaris Dawn, ma non hanno rivelato quanto hanno speso. Secondo alcuni rapporti, il prezzo si aggira intorno alle centinaia di milioni di dollari. In una dichiarazione inviata a Forbes, Isaacman ha affermato che tali cifre non sono accurate, ma non ha voluto approfondire il costo totale. Nonostante le spese per lo spazio, Isaacman è ancora molto ricco, con una fortuna stimata di 1,5 miliardi di dollari, in gran parte costituita dalla sua partecipazione del 25% nella società quotata Shift4.

“Personalmente, non c’è alcun beneficio economico per questi sforzi”, dice Isaacman. “Sono stato molto fortunato nella vita e ho accumulato risorse che posso destinare prioritariamente a temi che mi appassionano molto. Il St. Jude è ovviamente uno di questi e l’apertura di quest’ultima frontiera è l’altro”.

Gli obiettivi della missione Polaris Dawn

A differenza del suo primo viaggio nello spazio, che doveva dimostrare che gli astronauti civili potevano viaggiare in sicurezza in orbita, Polaris Dawn aveva obiettivi scientifici più specifici. “Avevamo tre obiettivi principali. Andavamo molto, molto in alto, in un ambiente molto ostile con radiazioni e detriti di micrometeoriti”, dice Isaacman. “Abbiamo testato nuove tute spaziali e operazioni [di passeggiata spaziale], nuovi metodi di comunicazione e circa 40 esperimenti di ricerca scientifica che contribuiranno a informare le future missioni di lunga durata”.

Isaacman e il resto dell’equipaggio hanno trascorso diversi giorni dopo il rientro con gli scienziati che hanno monitorato i loro parametri vitali, comprese le ecografie di tutti gli organi vitali, che aiuteranno gli astronauti a prepararsi per le missioni future. I dati ricavati dalle tute spaziali aiuteranno anche a progettare la prossima generazione di tute sviluppate da SpaceX.

Ora che è tornato sulla Terra, Isaacman non vede l’ora di dedicarsi alle sue future attività spaziali ed è anche preoccupato per l’ambiente instabile che si respira sul suo pianeta natale, in particolare in un anno di elezioni negli Stati Uniti:

“Mi sembra che gli ultimi dieci anni siano stati più divisivi di qualsiasi altro periodo, almeno nella mia vita. Ogni giorno c’è un dibattito quasi violento su tutte le questioni politiche, sulla sofferenza che esiste in questo mondo”, dice. “Se ogni tanto riuscissimo a staccare la testa e a vedere le nostre somiglianze e ciò che possiamo realizzare insieme, potremmo creare un futuro migliore, più luminoso ed entusiasmante per il domani. Ci può essere equilibrio”.

