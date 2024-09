Novo Nordisk in rialzo dopo la testimonianza del ceo Jørgensen al Senato Usa: cosa c’è da sapere

Ieri, il ceo di Novo Nordisk, Lars Jørgensen, ha superato a pieni voti l’audizione al commissione del Senato americano, difendendo l’azienda dalle domande e i dubbi posti dal senatore Bernie Sanders, presidente della Commissione del Senato per la Salute, l’Educazione, il Lavoro e le Pensioni, in merito ai prezzi dei due farmaci di punta della società: Wegovy e Ozempic. Infatti, a poco più di un’ora dall’apertura dei mercati, il titolo Novo Nordisk sta guadagnando poco più del 2%, sintomo che gli azionisti hanno apprezzato le risposte del numero uno della casa farmaceutica danese.

Ieri Lars Jørgensen ha testimoniato davanti alla commissione americana per l’istruzione sanitaria, il lavoro e le pensioni del Senato, rispondendo ai dubbi di Bernie Sanders. Il senatore l’ha convocato per chiedere spiegazioni in merito ai prezzi dei due farmaci dimagranti della società danese, Wegowy e Ozempic. Secondo Sanders, Novo Nordisk li venderebbe negli Usa a un prezzo totalmente fuori mercato rispetto a quelli previsti negli altri paesi.

Negli Usa Ozempic e Wegowy hanno un costo mensile rispettivamente di 968,52 e 1.349,02 dollari, mentre, secondo un rapporto effettuato proprio dalla commissione e pubblicato ad aprile, una fornitura mensile di Ozempic viene venduta a 59 dollari in Germania e a 155 dollari in Canada. Peraltro, la scorsa settimana, Sanders ha affermato che alcuni dirigenti di aziende farmaceutiche non identificate hanno indicato che le versioni generiche di Ozempic potrebbero essere vendute a meno di 100 dollari al mese.

Immediata la contro risposta di Jørgensen, che ha ribadito che il 99% dei piani assicurativi commerciali statunitensi copre Ozempic e circa la metà Wegovy. Inoltre, ha aggiunto che oltre l’80% dei pazienti statunitensi con copertura assicurativa per i farmaci paga meno di 25 dollari per una fornitura mensile e il 90% paga meno di 50 dollari.

La stoccata di Jørgensen

Come riportato da Forbes, Jørgensen ha anche lanciato una stoccata al sistema sanitario americano, evidenziando che i pazienti che necessitano di Ozempic o Wegovy hanno difficoltà ad accedere alle prescrizioni per entrambi i farmaci.

In cifre

Jørgensen ha anche affermato che Novo Nordisk sta riducendo i costi dell’assistenza sanitaria tra gli americani affetti da obesità e diabete di tipo 2. Un aspetto fondamentale considerando che gli Stati Uniti spendono rispettivamente circa 1,7 miliardi di dollari e 413 miliardi di dollari all’anno per curare entrambe le patologie. Inoltre, ha aggiunto che il prezzo di Ozempic è diminuito di circa il 40% da quando è stato immesso sul mercato per la prima volta nel 2017, rilevando che anche Wegowy ha seguito la stessa direzione dal 2021.

Gli investimenti di Novo Nordisk

Infine, Jørgensen ha anche aggiunto che Novo Nordisk ha investito 30 miliardi di dollari per espandere la capacità produttiva dall’inizio dello scorso anno (visto anche il problema legato alla carenza di fornitura per l’eccessiva richiesta). Senza dimenticare i 4,2 miliardi di dollari spesi per la ricerca e sviluppo di trattamenti per diabete e obesità nel 2023. E non è finita qui. Il numero uno della società ha rivelato che Ozempic e Wegowy saranno idonei per le negoziazioni sui prezzi con i Centers for Medicare and Medicaid Services degli Stati Uniti nel 2025, probabilmente abbassando i costi dei farmaci.