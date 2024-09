Arriva l’evento ‘AI paura dell’intelligenza artificiale?’: appuntamento il 3 ottobre a Milano

Il prossimo 3 ottobre 2024 si terrà l’evento AI paura dell’intelligenza artificiale?, un’occasione per esplorare il futuro dell’innovazione e della digitalizzazione. Organizzato da Brainpull, Salesforce e Forbes Italia, l’evento si svolgerà presso gli uffici di Salesforce Italia, in Galleria Passerella, 2 a Milano.

Aperto a professionisti e innovatori del settore, l’evento offrirà un approfondimento esclusivo sulle nuove tecnologie presentate durante il Dreamforce 2024 e su come l’Intelligenza Artificiale (AI) stia trasformando il panorama aziendale. Quattro imprese pioniere della trasformazione digitale condivideranno insight e casi di successo direttamente dagli Usa, fornendo ai partecipanti strumenti concreti per sfruttare l’AI in ambito lavorativo e trarne vantaggio per il proprio business. Dopo il successo della prima edizione, tenutasi lo scorso 23 maggio a Conversano (BA), sede principale di Brainpull, questa seconda edizione milanese mira a consolidare il processo di transizione digitale, avvalendosi di insight esclusivi sull’AI dagli Usa. Per iscriversi è necessario effettuare l’iscrizione tramite il form.

L’evento ospiterà le testimonianze di top manager e Solution Engineer di Salesforce e Brainpull, che modereranno una Fireside Chat con Patrizia Groppo (Managing Director & Board Member YouAbroad), Riccardo Catalano (Board Member Hamerica’s), Giuseppe Miriello (Martech Director Miamo), Marco Marino (Head of Account Brainpull) e Massimo Fattori (Sales Manager SMB Salesforce). L’evento finirà alle 12:10 con una sessione di domande e risposte.

L’evento: visione, innovazione e opportunità

Il titolo dell’evento, AI paura dell’intelligenza artificiale? Se ti spaventa un po’, allora è un’ottima idea, riflette l’approccio provocatorio ma concreto con cui i relatori affronteranno i temi legati all’AI. L’obiettivo è quello di dissipare le incertezze legate alla tecnologia e dimostrare come l’AI possa diventare un alleato fondamentale per manager e aziende, piuttosto che una minaccia.

Attraverso sessioni di approfondimento, dimostrazioni pratiche e interventi di esperti di primo piano, i partecipanti scopriranno come l’integrazione tra AI e competenze umane stia ridisegnando il futuro delle imprese. Con uno sguardo diretto alle ultime innovazioni dal Dreamforce 2024, sarà possibile conoscere le strategie di successo che stanno già rivoluzionando i mercati globali.

L’evento si propone non solo di offrire una panoramica sulle potenzialità della digitalizzazione e dell’AI, ma anche di fornire spunti concreti su come affrontare le sfide etiche e operative legate all’adozione di queste tecnologie.

