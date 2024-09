Build Your Future: prosegue il viaggio di Intesa Sanpaolo alla scoperta dei trend e delle competenze di domani

Quinta tappa di Build your Future, il viaggio di Intesa Sanpaolo nel cuore delle più importanti università italiane per esplorare i nuovi trend nel lavoro e nell’impresa. Appuntamento a Roma, all’Università La Sapienza, il più grande ateneo europeo con 120.000 studenti, un vero e proprio laboratorio di competenze del futuro.

Ad aprire l’evento – coordinato dalla giornalista Janina Landau – Giovanni Di Bartolomeo, preside Facoltà Economia della Sapienza, che ha sottolineato la necessità di aprire “un ponte tra accademia e mondo del lavoro per preparare adeguatamente il proprio futuro. Una guida per esplorare e capire oggi quello che si potrà fare domani”.

Il progetto Build Your future

Quindi la presentazione del progetto da parte di Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs di Intesa Sanpaolo: “Da Look4ward, l’Osservatorio delle competenze del futuro, abbiamo sviluppato Build Your future, un formato che abbiamo pensato per gli studenti delle scuole superiori e delle università per ispirarli sui nuovi trend trasformativi dell’economia e della società e sulle competenze chiave. L’obiettivo è supportali ad avere maggiore consapevolezza rispetto a un mercato del lavoro in rapida e costante evoluzione”.

Fabio Lucidi, prorettore alla Quarta Missione (che si pone l’obiettivo di abbattere le diseguaglianze di ogni genere – ndr) e ai rapporti con la Comunità Studentesca della Sapienza, ha fatto riferimento ai temi della parità segnalando come la fase di trasformazione del sistema “debba fare particolare attenzione a due macroaree: accesso alla conoscenza e alla trasformazione demografica”, mentre Daniele Cassioli, atleta paralimpico non vedente 25 volte campione mondiale di sci nautico, ha citato il tema delle competenze trasversali: “Non ci sono percorsi giusti o sbagliati, ma si entra nel tema dell’utilità. Le competenze trasversale si possono e si devono allenare”.

L’importanza delle soft skill

Per Stefano Trombetta, managing director Strategy&Consulting Accenture: “Non basta essere esperti su un settore, ma serve una combinazione delle skill necessarie a sfruttare appieno la potenzialità (per esempio nella AIGen). Ecco l’importanza dell’ibridazione delle competenze”.

Anche Luca Brambilla, direttore Accademia di Comunicazione Strategica, ha puntato il dito sull’importanza delle soft skill per “dare linee strategiche e strumenti nelle relazioni per raggiungere gli obiettivi che ci si pone”. Elia Bombardelli, content creator e docente di Matematica, si è concentrato sugli strumenti della conoscenza.

Apprezzato ‘videodocente’ di matematica su Youtube, ha fatto riferimento alle competenze chiave nel lavoro di docenza in aula e on line e fornito consigli ai ragazzi per riflettere sul proprio futuro. Quindi ha ‘giocato’ con il pubblico degli studenti con la challenge live Mentimeter sui temi della sostenibilità e della digitalizzazione.

Dall’AI Generativa al vertical farm

E’ stata poi la volta di Alberto Pastore, prorettore Placement, scouting, fundraising e incubazione di Impresa della Sapienza, che ha parlato dell’impatto dell’AI Generativa sul processi del lavoro e di impresa, mentre Irene Ferri, chief agronomist, Cultifutura ha descritto le potenzialità del vertical farm ma ha anche segnalato agli studenti il fatto che “senza curiosità, creatività, passione, adattabilità non si va da nessuna parte”.

Anche Antonello Nakhleh, istruttore, formatore, allevatore, coadiutore e redattore in ambito cinotecnico, Hello dog cinofilia, ha stimolato la platea con la sua storia “dalla difficile esperienza di San Patrignano all’impresa. Dal riscatto alla passione, vi spiego come costruire una carriera di successo”.

Nicola Formichella, amministratore delegato Forbes Italia, ha sottolineato infine l’importanza e l’efficacia della partnership con Intesa Sanpaolo nel progetto di creazione di una community sulle eccellenze universitarie italiane: “Alimentiamo e celebriamo il successo dei giovani nella costruzione del proprio futuro, contribuendo così alla crescita del Paese”. Per poi premiare – con Elisa Zambito Marsala – , i vincitori della challenge Think your Future: Valerio Lucidi, Gerardo Auria, Martina Di Falco, Federico Patti, Leonardo Macchitella.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .