Oaktree investirà quasi 150 milioni di euro nella controllata australiana di Azimut

Novità in casa Azimut. Oggi il gruppo ha dichiarato di aver siglato una partnership strategica con fondi gestiti da Oaktree Capital Management, con l’obiettivo di supportare ulteriormente la crescita della sua controllata australiana AZ Next Generation Advisory.

Ciò significa che Oaktree – che controlla l’Inter – acquisterà una partecipazione della rete di consulenza finanziaria e contabile di AZ NGA da Azimut e dagli azionisti locali per un investimento di 240 milioni di dollari australiani (quasi 150 milioni di euro), attribuendo alla società una valutazione complessiva pari a 690 milioni di dollari australiani (circa 430 milioni di euro).

Azimut e Oaktree: gli obiettivi dell’operazione

L’operazione è volta a favorire lo sviluppo di AZ NGA, mantenendo il coinvolgimento di Azimut quale partner strategico. “Azimut manterrà una quota a lungo termine di almeno il 25% nel business australiano, confermando la fiducia nel potenziale di lungo periodo di AZ NGA e nel suo ruolo di rilievo nel settore finanziario australiano”, specifica la nota ufficiale.

Fondata nel 2014 e parte del Gruppo Azimut, AZ NGA è specializzata nell’acquisizione di partecipazioni di minoranza e maggioranza in società di pianificazione finanziaria e consulenza di alta qualità in tutta l’Australia. La società investe strategicamente in aziende leader del settore per favorirne la crescita e migliorare l’efficienza operativa, offrendo supporto strategico e competenze per fornire servizi di alto livello ai propri clienti.

“Azimut è fermamente impegnata a lungo termine nel mercato australiano, e questa transazione rappresenta un’importante evoluzione per AZ NGA, avvicinandola al suo obiettivo di diventare la principale società di consulenza professionale in Australia”, ha evidenziato Massimo Guiati, amministratore delegato di Azimut Holding e Presidente di AZ NGA. “Come partner strategico fondatore di AZ NGA, sosteniamo il team di leadership nel continuare a far crescere il business, attuare la loro strategia e costruire un asset di significativo valore. Il capitale raccolto permetterà di cogliere nuove opportunità di crescita, come l’operazione recentemente annunciata con AMP, oltre a ulteriori operazioni strategiche future”, ha aggiunto.

Soddisfatto anche Byron Beath, managing director di Oaktree commenta: “AZ NGA e il suo team si sono affermati come aggregatore di riferimento per le società di consulenza finanziaria e contabile integrata ad alto valore aggiunto. Oaktree ha investito in piattaforme di servizi finanziari a livello globale, come Ascot Lloyd e Atomos, e siamo impazienti di rafforzare la solida posizione di mercato di AZ NGA e di condividere le filosofie di investimento di Oaktree per offrire ancora maggior valore ai clienti retail e istituzionali di AZ NGA. Lavoreremo insieme per realizzare la visione comune di AZ NGA come società di consulenza per i servizi finanziari leader in Australia”

In cifre

A fine agosto 2024 AZ NGA gestiva complessivamente 15,1 miliardi di dollari australiani. Dato al quale si sommeranno le masse legate all’acquisizione, annunciata l’8 agosto 2024, di 16 società leader nella pianificazione finanziaria da AMP Limited, la cui finalizzazione è prevista per il quarto trimestre del 2024. In questa direzione, Azimut e Oaktree collaboreranno per accelerare le operazioni di acquisizione e consolidamento, rafforzando il posizionamento di AZ NGA come partner di riferimento per la crescita e il ricambio generazionale nelle società di consulenza finanziaria contabile in Australia.

