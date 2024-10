La rivelazione di Huang fa volare le azioni Nvidia: “La domanda per il Superchip è folle”

articolo di Antonio Pequeño IV

Mercoledì, Jensen Huang, fondatore e ceo di Nvidia, in un’intervista alla Cnbc ha definito “folle” la richiesta intorno al ‘Superchip’ Blackwell sviluppato dalla società. Una dichiarazione che ieri ha fatto salire di oltre il 3% le azioni Nvidia.

L’aspetto negativo

Durante la giornata, i mercati non sono comunque riusciti a chiudere in positivo. L’S&P500 si è attestato in terreno negativo, così come il Nasdaq che, nonostante il rally di Nvidia, giovedì ha chiuso in ribasso dello 0,17%.

Valutazione Forbes

Secondo Forbes, il patrimonio netto di Huang è salito a 107 miliardi di dollari, grazie proprio a un aumento di 3 miliardi di dollari registrato giovedì. Ora è la dodicesima persona più ricca al mondo.

Cos’è il “superchip” Grace Blackwell di Nvidia?

Il chip di nuova generazione di Nvidia può addestrare modelli di intelligenza artificiale a velocità elevate, utilizzando una quota relativamente bassa di consumo energetico. Il prezzo di Blackwell dovrebbe essere compreso tra i 30.000 e i 40.000 dollari per unità, secondo la Cnbc.

Background

Il chip Blackwell di Nvidia consoliderà ulteriormente l’azienda come leader nel mercato dell’intelligenza artificiale, mentre continua a fornire prodotti e servizi per leader tecnologici come Microsoft, Meta, Alphabet e Amazon, che rappresentano una grande parte dei suoi ricavi. Nonostante alcuni bruschi, ma brevi cali tra luglio e settembre, le azioni di Nvidia sono aumentate di oltre il 147% dall’inizio dell’anno, quando venivano scambiate a 48,17 dollari per azione. L’azienda ha anche registrato ricavi record nel suo secondo trimestre, registrando 30 miliardi di dollari vendite e 16,5 miliardi di dollari di utile netto. La divisione data center di Nvidia, sede di alcune delle sue offerte di intelligenza artificiale, ha generato 26,3 miliardi di dollari di ricavi durante il trimestre, un aumento del 154% anno su anno.