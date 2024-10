Acqua Sant’Anna ha acquisito la francese Eau Neuve

Acqua Sant’Anna ha acquisito l’azienda francese La Compagnie Des Pyrénées, titolare del marchio Eau Neuve. Per Alberto Bertone, fondatore, presidente e amministratore delegato di Acqua Sant’Anna Spa, si tratta di un importante tassello nella strategia di crescita internazionale dell’azienda, consolidando la sua presenza sul mercato europeo, francese in particolare, e ampliando il portafoglio prodotti strategici per un posizionamento multicanale.

Acqua Sant’Anna vuole espandersi sul mercato francese ed europeo

“Sono profondamente convinto che solo investendo si può crescere e questa operazione si inserisce perfettamente in questa strategia”, ha dichiarato Bertone. “L’obiettivo ora è sviluppare l’espansione sul mercato francese ed europeo, esportando il nostro modello di business. Parallelamente, Eau Neuve ci permetterà di implementare la nostra offerta soprattutto per il canale horeca.”

Nella nota stampa si legge che Acqua Sant’Anna “si impegna a mantenere l’identità e il know-how di Eau Neuve, garantendo continuità per i dipendenti e per la comunità locale, al fine di preservare i valori che rendono Eau Neuve un marchio in continua e costante crescita sul mercato francese”. Inoltre, l’acquisizione vuole rafforzare la presenza nel mercato francese.

L’integrazione con Compagnie des Pyrénée

L’ingresso di Acqua Sant’Anna nel capitale sociale della Compagnie des Pyrénées avverrà all’insegna della continuità e dell’integrazione, con Sebatien Crussol, fondatore della società, che rimarrà socio, assumendo il ruolo di direttore generale e membro del consiglio di

amministrazione. “La Compagnie des Pyrénées è estremamente orgogliosa di entrare a far parte del Gruppo Sant’Anna, il cui stimolante successo è un esempio per la nostra piccola azienda con grandi aspirazioni”, ha detto Crussol. “Tutti i dipendenti della ‘Compagnie’ sono felici di lavorare per uno sviluppo comune, basato sulla condivisione, sull’innovazione e sul profondo rispetto per l’ambiente.”

