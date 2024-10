Entro il 2030 le rinnovabili potrebbero soddisfare il 50% della domanda globale di elettricità

Entro il 2030 le energie rinnovabili potrebbero soddisfare metà della domanda globale di elettricità. È questa l’indicazione più importante che arriva dal rapporto Renewables 2024 pubblicato dell’IEA, l’agenzia internazionale dell’energia.

“Le energie rinnovabili si stanno muovendo più velocemente di quanto i governi nazionali possano stabilire obiettivi. Ciò è dovuto principalmente non solo agli sforzi per ridurre le emissioni o aumentare la sicurezza energetica, ma sempre di più al fatto che oggi le energie rinnovabili offrono l’opzione più economica per aggiungere nuove centrali elettriche in quasi tutti i paesi del mondo”, ha affermato il direttore esecutivo dell’IEA Fatih Birol. “Questo rapporto mostra che la crescita delle energie rinnovabili, in particolare quella solare, trasformerà i sistemi elettrici in tutto il mondo in questo decennio”.

Boom tra Cina e India

In termini prettamente numerici, lo studio evidenzia, che il mondo è destinato ad aggiungere oltre 5.500 gigawatt (GW) di nuova capacità di energia rinnovabile tra il 2024 e il 2030 (quasi tre volte l’aumento registrato tra il 2017 e il 2023), eguagliando così l’attuale capacità energetica di Cina, Unione Europea, India e Stati Uniti messi insieme. Come risultato di queste tendenze, quasi 70 paesi che insieme rappresentano l’80% della capacità energetica rinnovabile globale sono pronti a raggiungere o superare le loro attuali ambizioni rinnovabili per il 2030.

In questa direzione, la Cina dovrebbe rappresentare quasi il 60% di tutta la capacità rinnovabile installata nel mondo da qui al 2030, rendendola così la sede di quasi la metà della capacità energetica rinnovabile totale del mondo entro la fine di questo decennio, rispetto a una quota di un terzo nel 2010. Una grande spinta arriverà anche dall’India, che sta crescendo al ritmo più rapido tra le principali economie.

La crescita delle rinnovabili: vola il fotovoltaico

In termini di tecnologie, si prevede che il solo fotovoltaico rappresenterà un enorme 80% della crescita della capacità rinnovabile globale da qui al 2030, il risultato della costruzione di nuovi grandi impianti solari e di un aumento delle installazioni solari sui tetti da parte di aziende e famiglie. E nonostante le sfide in corso, anche il settore eolico è pronto per una ripresa, con un tasso di espansione raddoppiato tra il 2024 e il 2030, rispetto al periodo tra il 2017 e il 2023. Già ora, l’eolico e il fotovoltaico solare sono le opzioni più economiche per aggiungere nuova generazione di elettricità in quasi tutti i paesi.

Entro la fine di questo decennio, la quota di energia eolica e solare fotovoltaica da sola nella generazione di elettricità globale è destinata a raddoppiare al 30%, secondo le previsioni. Tuttavia, il rapporto sottolinea la necessità che i governi intensifichino i loro sforzi per integrare in modo sicuro queste fonti rinnovabili variabili nei sistemi energetici.

Il rapporto esamina anche lo stato della produzione per le tecnologie rinnovabili. Si prevede che la capacità di produzione solare globale supererà 1.100 GW entro la fine del 2024, più del doppio della domanda prevista. Mentre questa sovrabbondanza di offerta, concentrata in Cina, ha sostenuto un calo dei prezzi dei moduli, che si sono più che dimezzati dall’inizio del 2023 di conseguenza, significa anche che molti produttori stanno subendo grandi perdite finanziarie.

Dove aumenterà la capacità di produzione?

Lo studio prevede che la capacità di produzione di pannelli solari fotovoltaici triplicherà sia in India che negli Stati Uniti entro il 2030, contribuendo alla diversificazione globale. Tuttavia, produrre pannelli solari negli Stati Uniti costa tre volte di più che in Cina, e in India il doppio. Secondo il rapporto, i decisori politici dovrebbero considerare come trovare un equilibrio tra i costi aggiuntivi e i benefici della produzione locale, soppesando priorità chiave come la creazione di posti di lavoro e la sicurezza energetica.

Le sfide per i governi

La crescita non è completamente in linea con l’obiettivo fissato da quasi 200 governi alla conferenza sui cambiamenti climatici COP28 a dicembre 2023 di triplicare la capacità rinnovabile mondiale in questo decennio: il rapporto prevede che la capacità globale raggiungerà 2,7 volte il livello del 2022 entro il 2030. Ma l’analisi dell’IEA indica che soddisfare pienamente l’obiettivo di triplicazione è del tutto possibile se i governi colgono opportunità di azione a breve termine.

Ciò include la definizione di piani audaci nel prossimo round di contributi determinati a livello nazionale nell’ambito dell’accordo di Parigi previsto per l’anno prossimo e il rafforzamento della cooperazione internazionale per ridurre gli elevati costi di finanziamento nelle economie emergenti e in via di sviluppo, che stanno frenando la crescita delle energie rinnovabili in regioni ad alto potenziale come l’Africa e il Sud-est asiatico.

Di recente, i tassi di riduzione, ovvero quando la generazione di elettricità rinnovabile non viene utilizzata, sono aumentati in modo sostanziale, raggiungendo già circa il 10% in diversi paesi oggi. Per affrontare questo problema, i paesi dovrebbero concentrarsi su misure come l’aumento della flessibilità del sistema elettrico. Fare uno sforzo concertato per affrontare le incertezze politiche e semplificare i processi di autorizzazione, nonché costruire e modernizzare 25 milioni di chilometri di reti elettriche e raggiungere 1.500 GW di capacità di stoccaggio entro il 2030, come evidenziato nella precedente analisi dell’IEA , consentirebbe quote ancora maggiori di generazione da fonti rinnovabili.

Gli obiettivi climatici internazionali

Nel complesso, guidata dalla massiccia crescita dell’elettricità rinnovabile, si prevede che la quota di energie rinnovabili nel consumo finale di energia aumenterà fino a quasi il 20% entro il 2030, rispetto al 13% del 2023. Nel frattempo, i combustibili rinnovabili, oggetto di un capitolo speciale nel rapporto, sono in ritardo, sottolineando la necessità di un supporto politico dedicato per decarbonizzare i settori difficili da elettrificare.

Per raggiungere gli obiettivi climatici internazionali non basterebbe accelerare il lancio di energia rinnovabile, ma anche accelerare significativamente l’adozione di biocarburanti sostenibili, biogas, idrogeno ed e-carburanti, osserva il rapporto. Poiché questi combustibili rimangono più costosi delle loro controparti fossili, la loro quota nell’energia globale è destinata a rimanere al di sotto del 6% nel 2030.

