Nvidia sui massimi: la capitalizzazione si avvicina a quella di Apple

Le azioni di Nvidia hanno chiuso in rialzo del 2,43%, chiudendo la giornata con una chiusura record. La società è di nuovo sul punto di diventare la società di maggior valore al mondo superando Apple.

LEGGI ANCHE: “Nvidia supera Microsoft: è di nuovo la seconda azienda più grande del mondo”

Fatti principali

Le azioni di Nvidia sono aumentate a $ 138 alla chiusura del mercato lunedì dopo aver raggiunto un massimo di $ 139,60 intraday, eclissando un precedente record di $ 135,58 il 17 giugno e appena dietro il massimo intraday del titolo di $ 140,76 stabilito il 19 giugno.

alla chiusura del mercato lunedì dopo aver raggiunto un massimo di eclissando un precedente record di $ 135,58 il 17 giugno e appena dietro il massimo intraday del titolo di $ 140,76 stabilito il 19 giugno. La valutazione di mercato della società è ora di $ 3.390 miliardi, di poco dietro Apple ($ 3.520 miliardi) come azienda che vale di più al mondo.

($ 3.520 miliardi) come azienda che vale di più al mondo. Le azioni di Nvidia sono ora aumentate del 19% finora a ottobre, dopo che il ceo Jensen Huang ha decantato la domanda dei consumatori per il nuovo chip Blackwell dell’azienda, dicendo che il numero di richieste per il nuovo chip AI è “folle”.

Valutazione Forbes

La fortuna di Huang è aumentata di 2,8 miliardi di dollari, classificandolo come l’undicesima persona più ricca al mondo con un patrimonio netto di 120,5 miliardi di dollari, secondo le nostre ultime stime. L’amministratore delegato di Nvidia, che detiene circa 861 milioni di azioni, non si è mai classificato tra le 10 persone più ricche del mondo ed è dietro l’ex ceo di Microsoft Steve Ballmer (123 miliardi di dollari). Huang, che ha ricoperto il ruolo di ceo e presidente di Nvidia sin dalla fondazione dell’azienda nel 1993, ha visto il suo patrimonio netto aumentare di circa 102 miliardi di dollari dal 2019, quando si è classificato come il 546° più ricco.

Background

Una svendita delle azioni di Nvidia negli ultimi mesi è stata cancellata, dopo che l’azienda ha superato Microsoft e Apple diventando l’azienda di maggiore valore al mondo a giugno. Il calo è avvenuto in concomitanza con un ritardo per il chip Blackwell dell’azienda, che sarebbe stato causato da problemi di progettazione, sebbene gli analisti di Morgan Stanley abbiano affermato la scorsa settimana che gli ordini per il chip sono ora “prenotati” per l’anno prossimo.

Il mese scorso, Huang si è vantato che la domanda per i prodotti Nvidia fosse “così grande” mentre suggeriva che i clienti erano “ansiosi” di acquistarli. Gli analisti si aspettavano che Nvidia riporti 125 miliardi di dollari di vendite e 67 miliardi di dollari di utili netti per il suo anno fiscale che si concluderà a gennaio, secondo FactSet.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .