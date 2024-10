Nvidia supera Microsoft: è di nuovo la seconda azienda più grande del mondo

Le azioni Nvidia sono aumentate lunedì nonostante sia stata una seduta di ribassi a Wall Street per i colossi del tech. Grazie al rialzo delle azioni Nvidia, superando la capitalizzazione di Microsoft, ha riconquistato il primato di seconda azienda più grande al mondo.

LEGGI ANCHE: “La rivelazione di Huang fa volare le azioni Nvidia: “La domanda per il Superchip è folle””

Fatti principali

Nvidia ha registrato il suo prezzo intraday più alto dal 26 agosto a $ 130,64, con azioni in rialzo di circa il 4,2% a metà pomeriggio.

L’azienda della Silicon Valley ha di conseguenza registrato la sua più alta capitalizzazione di mercato da agosto. Ha poi chiuso la seduta con una capitalizzazione di 3.130 miliardi di dollari, superando quella di Microsoft ($ 3.040 miliardi) come seconda azienda più grande al mondo per la prima volta in sei settimane. Nvidia ora segue solo la capitalizzazione di mercato Apple, a $ 3.370 miliardi.

Il forte inizio di settimana delle azioni Nvidia è arrivato nonostante una seduta di ribassi, poiché l’S&P 500 è scivolato dello 0,9% poiché i rendimenti obbligazionari più elevati e i prezzi del petrolio hanno intaccato la spinta azionaria derivante dal cambiamento della politica monetaria statunitense.

Le azioni di tutte le cinque società tecnologiche da trilioni di dollari, tranne Nvidia, hanno chiuso in calo lunedì: Apple del 2,25%, Microsoft dell’1,5%, Alphabet, la società madre di Google, del 2,47%%, Amazon del 3.06% e Meta, la società madre di Facebook, dell’1,87%.

Perché le azioni Nvidia hanno chiuso in rialzo lunedì?

Nvidia, che progetta una suite completa di tecnologia AI personalizzata destinata ad applicazioni di fascia alta come modelli di grandi dimensioni, ha beneficiato lunedì dell’annuncio del produttore di tecnologia AI Super Micro Computer, altro produttore di tecnologia AI, secondo cui le vendite dei suoi prodotti di raffreddamento a liquido distribuiti insieme alle unità di elaborazione grafica (Gpu) di Nvidia sono state forti in questo trimestre.

Un’altra nota rialzista degli analisti ha anche aumentato le azioni, poiché l’analista di Melius Research Ben Reitzes ha scritto ai clienti che “l’impostazione qui è ancora piuttosto buona” per le azioni Nvidia, anche se gode di un rimbalzo prolungato. “Una forte spesa per l’intelligenza artificiale” da parte di aziende come Microsoft, Alphabet e la società madre di ChatGPT, OpenAI, dovrebbe “catalizzare il consumo” del core di Nvidia (Gpu), secondo Reitzes. L’ottimismo della domanda segue i continui commenti del ceo centimiliardario di Nvidia, Jensen Huang, che insiste sul fatto che la domanda per i suoi prodotti di intelligenza artificiale è “davvero grande” e “folle”.

Background

Continua il periodo di rendimenti sproporzionati per Nvidia, poiché il suo rendimento del 26% dal 6 settembre supera il guadagno del 6% dell’S&P e il guadagno medio del 7% degli altri colosso del tech. Nvidia è stata brevemente la più grande azienda al mondo a giugno, quando il prezzo delle sue azioni ha raggiunto il picco di un record di $ 140,76.

In precedenza un’azienda piuttosto discreta nota per il suo business nei videogiochi, Nvidia è diventata una beniamina di Wall Street mentre i suoi profitti salivano alle stelle in mezzo al boom dell’intelligenza artificiale generativa. La valutazione di Nvidia è aumentata di dieci volte negli ultimi due anni.

In cifre

$ 21,9 miliardi. È quanto in profitti rettificati Nvidia dovrebbe riportare nel suo trimestre fiscale che si concluderà questo mese, secondo le previsioni medie degli analisti monitorate da FactSet. Si tratta di un aumento di oltre l’80% anno su anno negli utili prima di interessi, tasse, deprezzamento e ammortamento (EBITDA) e un balzo di oltre il 1.000% rispetto al periodo comparabile del 2022.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .