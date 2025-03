Elon Musk dichiara che xAI ha acquistato X per 33 miliardi di dollari

Elon Musk ha dichiarato venerdì che la sua startup di intelligenza artificiale, xAI, ha acquisito la sua piattaforma di social media, X, per 33 miliardi di dollari in un’operazione interamente in azioni.

Fatti principali

Musk ha annunciato l’accordo in un post, affermando che l’operazione valuta xAI 80 miliardi di dollari e X 33 miliardi di dollari , o 45 miliardi se si include il debito di 12 miliardi della piattaforma social.

e X , o 45 miliardi se si include il debito di 12 miliardi della piattaforma social. Musk, che ha acquistato X per 44 miliardi di dollari nel 2022, quando era ancora conosciuto come Twitter, ha dichiarato che l’acquisizione comporta la combinazione dei “dati, modelli, capacità computazionali, distribuzione e talento” di xAI e X.

Le due aziende di Musk hanno già molte sovrapposizioni: il chatbot di intelligenza artificiale di X, Grok, è sviluppato da xAI, e tutti i dipendenti di xAI risultano essere, almeno formalmente, impiegati di X, secondo The Verge.

Una valutazione di 80 miliardi di dollari per xAI la avvicina in qualche modo alla concorrente OpenAI, attualmente valutata 157 miliardi di dollari e prossima a chiudere un round di finanziamento guidato da SoftBank che porterà la sua valutazione a ben 300 miliardi di dollari, secondo Bloomberg.

Valutazione Forbes

Stimiamo che il patrimonio netto di Musk sia di 342,9 miliardi di dollari, rendendolo la persona più ricca del mondo e posizionandolo ben al di sopra del cofondatore di Amazon Jeff Bezos e del ce di Meta Mark Zuckerberg, i cui patrimoni netti ammontano rispettivamente a 209,2 miliardi e 199,5 miliardi di dollari.

Contesto

Musk ha rivoluzionato il marchio di Twitter dopo averlo acquistato per 44 miliardi di dollari circa tre anni fa, rinominando la piattaforma X, introducendo cambiamenti nelle politiche e nelle funzionalità e tagliando l’80% della forza lavoro dell’azienda. Un anno dopo l’acquisizione da parte di Musk, X ha subìto un esodo di inserzionisti e una drastica riduzione del valore, con la sua valutazione scesa a 16,9 miliardi di dollari.

La fuga degli inserzionisti è stata scatenata dopo che Musk ha approvato un tweet antisemita e poi ha dichiarato che gli inserzionisti che lo stavano “ricattando” con il denaro avrebbero dovuto “andare a farsi f***”.

Da allora, Musk è diventato uno dei maggiori sostenitori e consiglieri più vicini dell’ex presidente Donald Trump, usando la piattaforma sociale per promuovere le sue posizioni politiche sempre più di destra. X è sulla buona strada per registrare il suo primo anno di crescita dei ricavi pubblicitari dall’acquisto da parte di Musk ed è prevista una generazione di 1,3 miliardi di dollari in vendite pubblicitarie negli Stati Uniti quest’anno, secondo Bloomberg, che cita la società di ricerca Emarketer.

