Quali sono le squadre Nba che valgono di più. Golden State batte Knicks e Lakers

Con un’affluenza e una sponsorizzazione da record, la stagione 2023-24 è stata un’annata di spicco per l’Nba, che ha prodotto circa 13 miliardi di dollari di entrate.

Ma questo numero potrebbe subire un ulteriore salto a due cifre in questa stagione, senza contare gli accordi con i media nazionali che la lega ha firmato in estate. I nuovi contratti entreranno in vigore dalla prossima stagione e prevedono un aumento annuale di circa 4 miliardi di dollari rispetto ai vecchi accordi.

L’inarrestabile aumento degli introiti sta facendo schizzare alle stelle il valore delle 30 franchigie della lega, che ha raggiunto una media di 4,4 miliardi di dollari, con un aumento del 15% rispetto all’anno scorso.

Secondo le stime di Forbes, nessuna squadra verrebbe venduta per meno di 3 miliardi di dollari e tre club valgono almeno 7 miliardi: i Golden State Warriors (8,8 miliardi di dollari), i New York Knicks (7,5 miliardi di dollari) e i Los Angeles Lakers (7,1 miliardi di dollari). Solo altre cinque squadre di qualsiasi sport – i New York Yankees da 7,55 miliardi di dollari e quattro franchigie della NFL, guidate dai Dallas Cowboys da 10,1 miliardi di dollari – raggiungono attualmente questa soglia.

Il caso dei Clippers

La lista di Forbes di 10 anni fa è stata stilata in seguito all’acquisto dei Los Angeles Clippers da parte di Steve Ballmer per un valore di 2 miliardi di dollari, che all’epoca era stato considerato da tutti come un notevole sovrapprezzo. Forbes ha stimato il valore dei Clippers nel gennaio 2015 a 1,6 miliardi di dollari con un fatturato di 146 milioni di dollari.

Dopo aver trascorso gli ultimi 25 anni in quella che ora è nota come Crypto.com Arena nel centro di Los Angeles – diventando di fatto il terzo inquilino dell’edificio, dopo i Lakers e i Kings della NHL – si prevede che i Clippers registreranno una massiccia impennata dei posti a sedere e degli introiti derivanti dalle sponsorizzazioni, a partire dall’accordo sui diritti di denominazione dell’edificio, che durerà 23 anni e costerà 500 milioni di dollari.

Secondo le stime di Forbes, questa media di 21,7 milioni di dollari all’anno è superiore di oltre 7 milioni di dollari rispetto a quanto incassato da qualsiasi altra squadra Nba dai diritti di denominazione dell’arena nella scorsa stagione.

L’impatto economico delle arene Nba

Anche molte altre squadre dell’Nba stanno puntando su arene nuove o rinnovate, e sull’aumento dei ricavi che tendono a derivarne. La Scotiabank Arena dei Toronto Raptors, ad esempio, è nel bel mezzo di un ammodernamento da 350 milioni di dollari, mentre Oklahoma City ha approvato un finanziamento di oltre 800 milioni di dollari per una nuova sede dei Thunder. La scorsa settimana, il sindaco di Washington, Muriel Bowser, ha presentato l’accordo di finanziamento per la riqualificazione della Capital One Arena dei Wizards.

Per un esempio estremo dell’impatto che può avere una nuova arena, si pensi ai Warriors, la squadra di maggior valore dell’Nba per il terzo anno consecutivo, che nel 2018-19, il loro ultimo anno alla Oracle Arena di Oakland, hanno registrato entrate locali per circa 440 milioni di dollari.

La scorsa stagione, Golden State ha accumulato più di 700 milioni di dollari di entrate locali nella sua nuova sede, il Chase Center di San Francisco. I ricavi totali del club, compresi quelli della lega centrale e al netto del servizio del debito dell’arena e del revenue sharing, raggiungeranno gli 800 milioni di dollari nel 2023-24. Solo altre quattro squadre al mondo – Dallas Cowboys, Real Madrid, Manchester City e Barcellona – hanno raggiunto questo traguardo.

La crescita dell’Nba

La crescita si estende comunque a tutta la lega. L’Nba ha recentemente rinnovato l’accordo con Nike per l’acquisto di divise e abbigliamento e ha aggiunto partner in diverse categorie, tra cui il vino Kendall-Jackson e gli indumenti modellanti Skims.

Anche il credito della lega è solido – quest’anno l’agenzia di rating Fitch Ratings ha confermato il rating A- sugli strumenti di debito in circolazione della Nba – e l’ingresso di private equity e altri investitori istituzionali, iniziato nel 2020, offre un percorso di maggiore liquidità agli attuali proprietari delle squadre. Inoltre, l’Nba sta crescendo ancora più velocemente a livello internazionale che a livello nazionale.

Gli accordi mediatici

Ma il più grande motore finanziario della lega è rappresentato dai nuovi accordi mediatici con Abc/Espn, Nbc/Peacock e Amazon Prime Video per un valore dichiarato di 76 miliardi di dollari in 11 anni, ovvero un valore medio annuo di 6,9 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi di dollari degli attuali accordi nazionali con Espn e Turner Sports, più circa 500 milioni di dollari da una serie di distributori di diritti internazionali.

Molti nel mondo dei media sportivi avevano previsto che i diritti della Nba sarebbero raddoppiati di valore, un ottimismo che si riflette nei multipli di ricavo in aumento delle squadre, ma l’accordo finale è stato superiore alle aspettative. Questo vantaggio nazionale e internazionale sta aiutando a superare l’incertezza sul futuro dei diritti mediatici locali, dopo la dichiarazione di fallimento nel 2023 dell’operatore di reti sportive regionali Diamond Sports Group.

Fino a che punto può arrivare il valore di una squadra Nba? I Boston Celtics potrebbero presto fornire una risposta. A luglio, due settimane dopo che la squadra aveva vinto il campionato, il gruppo proprietario ha annunciato che avrebbe cercato di vendere una quota di maggioranza, e il proprietario principale Wyc Grousbeck ha recentemente dichiarato al Boston Globe che il processo si stava “preparando”.

I banchieri sportivi concordano sul fatto che alcune legittime preoccupazioni – forse soprattutto il desiderio di Grousbeck di mantenere il controllo fino al 2028 – potrebbero far sì che le offerte iniziali partano da poco più di 5 miliardi di dollari. Ma alla fine, l’eredità e il riconoscimento globale del marchio dei Celtics, uniti alla generale scarsità di quote di controllo delle squadre Nba, potrebbero spingere il prezzo a 6 miliardi di dollari o più.

Le 10 squadre di maggior valore dell’Nba

1. 8,8 miliardi di dollari – Golden State Warriors

Variazione di un anno: 14% | Reddito operativo: 142 milioni di dollari | Proprietari: Joe Lacob, Peter Guber

2. 7,5 miliardi di dollari – New York Knicks

Variazione di un anno: 14% | Reddito operativo: 182 milioni di dollari | Proprietario: Madison Square Garden Sports

3. 7,1 miliardi di dollari – Los Angeles Lakers

Variazione di un anno: 11% | Reddito operativo: 199 milioni di dollari | Proprietari: Trust della famiglia Jerry Buss, Mark Walter, Todd Boehly

4. 6 miliardi di dollari – Boston Celtics

Variazione di un anno: 28% | Reddito operativo: 121 milioni di dollari | Proprietari: Wycliffe Grousbeck, Irving Grousbeck, Stephen Pagliuca, Robert Epstein

5. 5,5 miliardi di dollari – Los Angeles Clippers

Variazione di un anno: 18% | Perdita operativa: 96 milioni di dollari | Proprietario: Steve Ballmer

6. 5 miliardi di dollari – Chicago Bulls

Variazione annuale: 9% | Reddito operativo: 140 milioni di dollari | Proprietario: Jerry Reinsdorf

7. 4,9 miliardi di dollari – Houston Rockets

Variazione annuale: 11% | Reddito operativo: 160 milioni di dollari | Proprietario: Tilman Fertitta

8. 4,8 miliardi di dollari – Brooklyn Nets

Variazione di un anno: 25% | Reddito operativo: 43 milioni di dollari | Proprietari: Joseph Tsai, Famiglia Koch

9. 4,7 miliardi di dollari – Dallas Mavericks

Variazione annuale: 4% | Reddito operativo: 158 milioni di dollari | Proprietari: Famiglia Adelson, Mark Cuban

10. 4,6 miliardi di dollari – Philadelphia 76ers

Variazione di un anno: 7% | Reddito operativo: 120 milioni di dollari | Proprietari: Josh Harris, David Blitzer

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .