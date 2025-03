Celtics venduti per 6,1 miliardi di dollari: è record nella storia dello sport americano

Un gruppo guidato dall’investitore Bill Chisholm e la società di private equity Sixth Street hanno raggiunto un accordo per acquistare la squadra Nba dei Boston Celtics per 6,1 miliardi di dollari. Secondo diversi resoconti, un affare che segnerebbe la più grande vendita di sempre per un franchising sportivo americano.

LEGGI ANCHE: “Quali sono le squadre sportive di maggior valore al mondo nel 2024”

Fatti principali

Chisholm, un managing partner di Symphony Technology Group, e Sixth Street hanno raggiunto un accordo per acquistare i Celtics da un gruppo guidato da padre e figlio Irving e Wyc Grousbeck in due fasi, secondo ESPN e The Athletic, che citano fonti anonime.

L’accordo include il sostegno del miliardario Robert Hale , che detiene una quota di minoranza nei Celtics, e Bruce Beal Jr., presidente della società immobiliare Related Companies, ha riferito The Athletic.

, che detiene una quota di minoranza nei Celtics, e Bruce Beal Jr., presidente della società immobiliare Related Companies, ha riferito The Athletic. In base all’accordo, Wyc Grousbeck rimarrà governatore dei Celtics fino alla stagione NBA 2027-2028, ha riferito ESPN.

Forbes ha classificato i Celtics come il quarto franchise NBA di maggiore valore nel 2024, con una valutazione stimata di circa 6 miliardi di $.

Il prezzo per i Celtics supera un record stabilito dal miliardario di private equity Josh Harris, che ha acquistato i Washington Commanders della NFL in un affare da 6,05 miliardi di $ nell’aprile 2023, con il sostegno del miliardario Mitchell Rales e dell’ex star NBA Magic Johnson.

LEGGI ANCHE: “I 20 club sportivi più redditizi del mondo”

La valutazione Forbes

La famiglia Grousbeck vale circa 2,2 miliardi di $. Irving Grousbeck ha co-fondato l’operatore di sistemi di televisione via cavo Continental Cablevision nel 1963, fondendo in seguito l’azienda con US West nel 1996. Hale, fondatore della società di telecomunicazioni Granite Telecommunications, ha una fortuna di circa 5,8 miliardi di $, secondo le stime di Forbes.

A margine

I prezzi dei franchise sportivi negli Stati Uniti sono aumentati notevolmente negli ultimi due decenni, soprattutto negli ultimi anni. Il gruppo guidato da Grousbeck ha acquistato i Celtics per 360 milioni di dollari nel 2002, rappresentando un enorme aumento della valutazione della squadra negli ultimi 23 anni. La vendita dei Celtics è di circa 2,1 miliardi di dollari in più rispetto a quanto il miliardario Mat Ishbia ha pagato per acquistare i Phoenix Suns nel febbraio 2023 in un accordo record Nba da 4 miliardi di dollari.

Quella vendita ha preceduto altri due accordi nel 2023, inclusi accordi separati da 3,5 miliardi di dollari per i Milwaukee Bucks e i Dallas Mavericks. In confronto, i Bucks hanno venduto ai loro precedenti proprietari per 550 milioni di dollari nel 2014, e l’ex proprietario dei Mavericks Mark Cuban ha acquistato la squadra per 285 milioni di dollari nel 2000.

Nel frattempo, nella NFL, Harris ha acquistato i Commanders da Dan Snyder, che ha acquisito la squadra in una vendita record di 800 milioni di dollari nel 1999. Prima dell’accordo con i Commanders, i Denver Broncos sono stati venduti per un record di 4,65 miliardi di dollari nel 2022, battendo un altro record stabilito dai Carolina Panthers, che sono stati venduti per 3,8 miliardi di dollari nel 2018.

LEGGI ANCHE: “Da riserva di lusso nella Nba a miliardario: la storia di Junior Bridgeman”

Fatto sorprendente

I Celtics non possiedono la loro arena di casa, il TD Garden, il che richiede alla franchigia di affittarla da Delaware North, che gestisce lo stadio e possiede i Boston Bruins. I Celtics perdono anche i ricavi dalle concessioni, dai diritti di segnaletica e da altri eventi, come i concerti, secondo il Boston Globe.

LEGGI ANCHE: “Quali sono le squadre Nba che valgono di più. Golden State batte Knicks e Lakers”

Background

I Boston Basketball Partners guidati da Grousbeck hanno annunciato a luglio 2024 che la squadra stava cercando di vendere i Celtics, poco dopo che la franchigia ha vinto il suo primo campionato NBA dal 2008. La decisione è stata presa da “considerazioni di pianificazione patrimoniale e familiare” della famiglia Grousbeck, che ha rilevato la franchigia nel 2002.

I Celtics sono arrivati ​​ai playoff 19 volte e hanno vinto due campionati durante il mandato dei Boston Basketball Partners, sebbene la franchigia abbia firmato contratti con giocatori costosi negli ultimi anni che li hanno resi una delle squadre con il monte stipendi più alto nello sport. Jaylen Brown ha firmato un’estensione del contratto di 5 anni per 303,7 milioni di dollari nel 2023 e Jayson Tatum avrebbe accettato un accordo da 315 milioni di dollari.

Wyc Grousbeck ha detto al Boston Globe l’anno scorso che la franchigia stava “perdendo soldi”, sebbene abbia affermato di essere “indifferente” poiché il gruppo proprietario era concentrato sulla “vincita dei campionati … quindi saremo ripagati con piacere”.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .