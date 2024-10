Bezos difende il blocco degli endorsement presidenziali del Washington Post: “Creano parzialità, non indipendenza”

Il miliardario e proprietario del Washington Post Jeff Bezos ha difeso la decisione del giornale di non appoggiare nessun candidato alle presidenziali, una mossa che ha scatenato forti reazioni: dimissioni del personale e 200mila persone avrebbero cancellato il loro abbonamento digitale.

Fatti principali

In un editoriale per il giornale, Jeff Bezos ha scritto che gli endorsement presidenziali “non fanno nulla per far pendere la bilancia di un’elezione” e ha scritto: “Nessun elettore indeciso in Pennsylvania dirà: ‘Mi affido all’endorsement del giornale A’”.

Il miliardario ha poi sostenuto che gli endorsement presidenziali “creano una percezione di parzialità… di non indipendenza” e che la decisione di porvi fine è stata una “decisione di principio”.

Bezos ha scritto che avrebbe voluto “che il cambiamento fosse avvenuto prima, in un momento più lontano dalle elezioni e dalle emozioni che le circondano”, ma ha imputato il problema a una “pianificazione inadeguata” piuttosto che a “una strategia intenzionale”.

Il proprietario del Washington Post ha dichiarato che non c’è stata alcuna contropartita e che né i candidati né le loro campagne sono stati consultati o informati in anticipo della decisione.

Jeff Bezos ha citato i sondaggi che mostrano il calo della fiducia del pubblico nei confronti dei media e ha inquadrato la decisione come uno sforzo per ripristinare la fiducia ed evitare di essere sostituiti da “podcast fuori dagli schemi, post imprecisi sui social media e altre fonti di notizie non verificate”.

Citazione

“La maggior parte delle persone crede che i media siano di parte. Chiunque non se ne accorga sta prestando scarsa attenzione alla realtà, e chi combatte la realtà perde… Di per sé, rifiutare di appoggiare i candidati presidenziali non è sufficiente a farci avanzare di molto nella scala della fiducia, ma è un passo significativo nella giusta direzione”, ha scritto Bezos.

A margine

Pur sottolineando che non c’è stata alcuna “contropartita” nella decisione, il miliardario ha affrontato il tema dell’incontro dell’ex presidente Donald Trump con Dave Limp, l’amministratore delegato della sua società missilistica Blue Origin, avvenuto lo stesso giorno dell’annuncio del Washington Post. “Ho sospirato quando l’ho scoperto, perché sapevo che avrebbe fornito munizioni a coloro che vorrebbero inquadrare questa decisione come qualcosa di diverso da una decisione di principio”, ha scritto Bezos.

Bezos ha dichiarato di non essere a conoscenza dell’incontro e ha aggiunto che anche Limp non era a conoscenza della decisione del Washington Post. “Non c’è alcun collegamento tra questa decisione e la nostra decisione di appoggiare le presidenziali, e qualsiasi suggerimento contrario è falso”. Il miliardario ha tuttavia riconosciuto che, per quanto riguarda la questione del conflitto di interessi, “non è il proprietario ideale del Post”, aggiungendo: “Ogni giorno, da qualche parte, qualche dirigente di Amazon o di Blue Origin o qualcuno delle altre filantropie e società che possiedo o in cui investo si incontra con funzionari governativi”.

Contesto

L’op-ed di Bezos è il suo primo commento pubblico sulla controversia dell’endorsement, dopo che la settimana scorsa si era detto che il miliardario era intervenuto per bloccare l’endorsement della vicepresidente e candidata democratica Kamala Harris. Il comitato editoriale del Post aveva già elaborato un endorsement con il sostegno del direttore della pagina editoriale David Shipley e la mossa ha “stupito” sia i giornalisti di cronaca che quelli di opinione del giornale.

La decisione ha provocato le dimissioni di almeno tre membri del comitato editoriale e più di 200 collaboratori hanno scritto una lettera aperta alla direzione del giornale per chiedere spiegazioni. Citando fonti del giornale, lunedì NPR ha riferito che la reazione dell’opinione pubblica alla decisione ha portato 200.000 persone a cancellare i loro abbonamenti digitali, pari a circa l’8% della tiratura a pagamento del giornale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .