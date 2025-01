Blue Origin di Jeff Bezos lancia con successo in orbita il razzo Glenn

La compagnia spaziale Blue Origin di Jeff Bezos ha lanciato con successo il suo razzo di sollevamento pesante New Glenn in orbita per la prima volta giovedì, segnando un traguardo fondamentale per l’azienda che potrebbe permetterle di entrare in un mercato attualmente dominato da SpaceX di Elon Musk.

Fatti chiave

Il lancio è avvenuto alle 2:03 del mattino. A Est dallo storico Complex 36 della Nasa, che Blue Origin ha speso più di 1 miliardo di dollari per ricostruire, presso la stazione spaziale di Cape Canaveral.

per ricostruire, presso la stazione spaziale di Cape Canaveral. Poco dopo il lancio, il secondo stadio del razzo è riuscito a raggiungere l’orbita.

Blue Origin, tuttavia, non è riuscita a raggiungere l’obiettivo secondario di recuperare lo stadio booster riutilizzabile del razzo, che avrebbe dovuto atterrare su una chiatta galleggiante nell’Atlantico ma è andato perso durante il rientro.

Quale carico utile trasporta il razzo?

Il razzo non dispiegherà un satellite, ma trasporta un prototipo del suo veicolo spaziale Blue Ring. L’azienda ha descritto il prototipo come un “apripista” che rimarrà attaccato al secondo stadio del razzo durante le sei ore di missione e sarà utilizzato per testare le sue “capacità di comunicazione dall’orbita alla terra”. Durante la missione saranno testati anche “la telemetria nello spazio, l’hardware di tracciamento e comando e il tracciamento radiometrico a terra” del prototipo Blue Ring.

