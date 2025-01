Le startup in cui Jeff Bezos ha investito lo scorso anno

Marko Bjelonic, cofondatore e ceo dell’azienda di robotica AI Swiss-Mile, prima di incontrare Jeff Bezos gli ha inviato un 6-Pager di Amazon per presentare la sua azienda. Il 6-Pager è il documento che Bezos richiedeva ai dirigenti di Amazon prima delle riunioni strategiche al posto delle diapositive di PowerPoint ed è noto come un elemento chiave della cultura di Amazon.

Bjelonic sperava che questo avrebbe migliorato le sue chance in una videochiamata che si aspettava fosse veloce, ma che non lo è stata. “Sono rimasto molto sorpreso da quanto fosse paziente e rilassato”, racconta Bjelonic. La telefonata era prevista per 30 minuti, ma alla fine è durata un’ora. “Sembrava una conversazione”.

Il round di Jeff Bezos per Swiss-Mile

Quella telefonata ha portato Bezos a co-condurre un round di finanziamento da 22 milioni di dollari per la società Swiss-Mile, che ha sede a Zurigo. L’azienda sta sviluppando robot dotati di intelligenza artificiale che assomigliano un po’ a dei cani senza testa con delle ruote al posto delle zampe e che, nel corso di quest’anno, si spera possano consegnare oggetti da un punto all’altro. Attualmente sta testando le prime versioni per le strade di Zurigo.

Swiss-Mile è una delle almeno 9 aziende che hanno ricevuto investimenti dalla seconda persona più ricca del mondo nel 2024. Sette di queste sono startup di intelligenza artificiale, secondo quanto riportato dai media, dai dati di PitchBook e Preqin e da una ricerca di Forbes. Quattro delle startup, tra cui Figure AI e Swiss-Mile, si occupano specificamente di robotica alimentata dall’intelligenza artificiale, un settore su cui Bezos non si era mai concentrato pubblicamente come investitore in venture venture prima dell’anno scorso.

La strategia

Anche se Jeff Bezos non ha voluto commentare la sua strategia di investimento, gli imprenditori miliardari che di solito si dedicano all’angel investing vedono dei cambiamenti in arrivo. In questo caso, Bezos potrebbe pensare che la robotica alimentata dall’intelligenza artificiale sia sul punto di una grande svolta commerciale. “Vogliono essere in prima linea nell’investire nel tipo di tecnologia che può essere vantaggiosa per il loro settore”, afferma Kjartan Rist, socio fondatore di Concentric, una società di venture che ha come partner limitati solo i family office. “Hanno visto le onde che si sono create. Quindi sono molto interessati a far parte della prossima ondata”.

Per Bezos, le ultime due “ondate” nel suo settore principale – il commercio elettronico – sono state probabilmente quella degli immobili per i centri di distribuzione e quella della robotica, mentre la prossima ondata sarà quella della robotica autonoma, ha aggiunto Rist.

Le scommesse di Jeff Bezos in robotica

Jeff Bezos non è nuovo alla robotica. Nel 2007 ha fatto una prima scommessa su Rethink Robotics, una startup che aiutava i robot ad automatizzare la produzione. Durante il mandato di Bezos come ceo di Amazon, l’azienda ha acquistato diverse società di robotica, tra cui Kiva Systems nel 2012 e Canvas Technology nel 2019. Ma Bezos non ha mai investito pubblicamente in così tante startup di robotica in un anno. I robot autonomi, che possono operare senza la diretta supervisione umana, sono una novità.

Ma Bjelonic di Swiss-Mile e Deepak Pathak, cofondatore e ceo di Skild AI, sono ottimisti, ritenendo che si tratti di un momento di svolta per la robotica alimentata dall’Ia: “Poiché le persone si interessano alla costruzione di un’intelligenza artificiale generale. La robotica è la strada da percorrere per raggiungere l’intelligenza artificiale”, afferma Pathak. “È la prossima grande frontiera dell’Ia”.

Bjelonic la paragona più all’invenzione dell’iPhone, affermando che tutte le tecnologie necessarie si stanno unendo per rendere possibili i robot autonomi: i progressi dell’intelligenza artificiale per rendere i robot più intelligenti e l’hardware più economico per permettere a più persone di costruirli.

Cosa possono fare i robot

Da un punto di vista più pratico, i robot hanno innumerevoli applicazioni commerciali. Potrebbero svolgere lavori pericolosi per i quali sempre meno persone sono disposte a rischiare la vita, come l’estrazione mineraria. Ma il passo successivo è quello di inserirli in ambienti “semi-strutturati” accanto agli esseri umani, come ospedali e magazzini, secondo Pathak. Bjelonic afferma di aver parlato con Bezos della possibilità di limitare gli sforzi di Swiss-Mile alle consegne – il pane quotidiano di Amazon – per il momento, cosa che Bezos ha paragonato alla sua decisione di concentrare Amazon sulla vendita di libri prima di espandersi ad altri prodotti.

Inoltre, anche se Bezos non è coinvolto quotidianamente in Amazon, la sua partecipazione del 9% nell’azienda rappresenta ancora la maggior parte della sua fortuna. Per questo motivo, le aziende che avvantaggiano Amazon avvantaggiano Bezos anche dal punto di vista finanziario. La divisione venture capital di Amazon ha investito anche in Figure AI, Swiss-Mile e Skild AI, il che ha senso se si considera che Amazon è uno dei maggiori datori di lavoro di robot al mondo, avendone impiegati 750mila fino ad oggi. (Bjelonic e Pathak hanno rifiutato di commentare se la loro tecnologia è o sarà utilizzata nei magazzini di Amazon).

Gli altri investimenti

Oltre alla robotica, l’anno scorso Bezos ha finanziato due aziende in fermento: il controverso motore di ricerca alimentato dall’intelligenza artificiale Perplexity AI (a ottobre Dow Jones & Co. ha citato in giudizio l’azienda accusandola di aver copiato illegalmente e su larga scala opere protette da copyright; a giugno Forbes ha inviato a Perplexity una lettera di cessazione delle attività accusandola di aver utilizzato i suoi dati senza autorizzazione) e il progettista di chip Tenstorrent, che mira a competere con il gigante dei chip Nvidia. Inoltre, il fondatore di Amazon ha investito in Outgo, un’azienda fintech, e in Magnolia, un’azienda di assistenza per badanti.

Bezos ha investito personalmente in almeno 108 startup di tutti i settori da quando, secondo quanto riportato, ha investito per la prima volta 250mila dollari in Google nel 1998. Sebbene non renda noti i suoi rendimenti (né le aziende in cui investe), ha scommesso su diverse aziende che hanno poi lanciato alcune delle ipo tech più brillanti dell’ultimo decennio, tra cui Twitter (che ha sostenuto nel 2008), Airbnb (secondo quanto riferito nel 2009), Uber (nel 2012) e Nextdoor (secondo quanto riferito nel 2013).

Ha sicuramente molti soldi a disposizione: Bezos ha venduto azioni di Amazon per circa 32 miliardi di dollari da quando l’azienda è stata quotata in borsa, di cui quasi 14 miliardi l’anno scorso, secondo i calcoli di Forbes. Attualmente è la seconda persona più ricca del mondo, con un patrimonio di 241 miliardi di dollari.

Il ruolo di Bezos

E sebbene Bezos abbia speso molto tempo e denaro in yacht, jet e immobili sfarzosi da quando è passato da ceo a presidente di Amazon nel 2021, è ancora personalmente coinvolto nel suo portafoglio, aiutando a selezionare gli investimenti e consigliando le società. Tuttavia, Bezos non è così coinvolto. Non è noto per avere un posto nel consiglio di amministrazione di nessuna delle startup che ha sostenuto, ed è stato solo l’investitore principale in un round di finanziamento l’anno scorso (per Swiss-Mile), il che significa che probabilmente non ha preso grandi partecipazioni nella maggior parte delle società.

“La cosa che mi ha sorpreso di più è stata la sua comprensione della tecnologia che sta alla base dell’addestramento dell’intelligenza artificiale. Faceva domande sull’apprendimento per rinforzo, sull’apprendimento per imitazione, su come funziona, arrivando fino ai dettagli degli elementi fisici necessari per noi”, ha detto Bjelonic di Swiss-Mile, aggiungendo che pensa che sia Bezos a prendere le decisioni finali sugli investimenti. Per Swiss-Mile, ha aggiunto Belonic, la sua decisione ha richiesto ‘settimane’. Pathak ha rifiutato di commentare i dettagli, ma ha descritto di avere un “rapporto molto stretto con [Bezos Expeditions] e con Jeff direttamente”.

Il primo della fila

Indipendentemente dal coinvolgimento di Bezos in una determinata azienda, la pubblicizzazione del suo nome come uno degli investitori fornisce una buona dose di marketing (nelle parole del professore della Columbia Business School Michael Ewens, “Bezos è dentro, vuoi entrare anche tu?”) e credibilità: due risorse cruciali per le giovani startup ad alta intensità di capitale.

Per ora, l’industria della robotica autonoma è ancora agli albori commerciali. Bjelonic ha paragonato il mercato a un “oceano blu”, ipotizzando che in dieci anni potrebbero esserci centinaia di aziende di robotica fallite, ma una manciata di aziende di successo. Ci vorranno anni per sapere se queste scommesse saranno redditizie.

Ma le probabilità potrebbero essere a favore di Bezos, in parte perché può combinare il suo acume commerciale con il fatto che probabilmente potrà scegliere qualsiasi azienda in cui investire. Secondo Ewens, le aziende “migliori” e “più calde” chiamano per prime persone come Bezos. “In generale, è un ottimo investitore, perché riceve chiamate. È il primo della fila”.

