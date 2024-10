La xAI di Elon Musk potrebbe valere presto 40 miliardi di dollari

La società di intelligenza artificiale di Elon Musk, xAI, ha recentemente incontrato degli investitori per una raccolta di fondi che potrebbe portare la valutazione dell’azienda intorno ai 40 miliardi di dollari, secondo quanto riportato dal Wall Street Journal. xAI punta a tenere il passo delle valutazioni sempre più elevate delle aziende rivali come OpenAI.

Aspetti principali

Secondo il Journal, nel prossimo round di finanziamento xAI mira a raccogliere diversi miliardi di dollari che porterebbero la valutazione complessiva dell’azienda a circa 40 miliardi di dollari.

Questo round di finanziamento potrebbe aumentare di 16 miliardi di dollari il valore di xAI, che in primavera, dopo aver raccolto 6 miliardi di dollari, era valutata 24 miliardi.

il valore di xAI, che in primavera, dopo aver raccolto 6 miliardi di dollari, era valutata 24 miliardi. Tuttavia, il Journal ha precisato che le trattative per il finanziamento sono ancora in fase iniziale, suggerendo che l’accordo potrebbe non andare a buon fine o essere soggetto a modifiche.

xAI non ha risposto alla richiesta di commento da parte di Forbes.

xAI vs. OpenAI

Se il nuovo round di finanziamento dovesse portare la valutazione di xAI a circa 40 miliardi di dollari, la cifra rimarrebbe comunque inferiore rispetto al valore di OpenAI, la società di intelligenza artificiale supportata da Microsoft, che questo mese ha raccolto 6 miliardi di dollari portando la sua valutazione a 157 miliardi. Musk ha co-fondato OpenAI nel 2015, ma ha lasciato l’azienda alcuni anni dopo, diventandone poi uno dei più critici.

È arrivato persino ad accusare OpenAI in una causa federale di dare priorità agli interessi commerciali rispetto alla missione di “beneficiare l’umanità”. OpenAI ha richiesto questo mese che la causa venisse archiviata, affermando che Musk stava conducendo una “campagna sempre più rumorosa per ostacolare OpenAI a suo vantaggio competitivo”. Nonostante le cifre maggiori raccolte da OpenAI, il ceo dell’azienda, Sam Altman, avrebbe espresso preoccupazioni ai dirigenti di Microsoft sul fatto che xAI, che ha recentemente costruito un supercomputer a Memphis, potrebbe presto avere maggiore accesso alla potenza di calcolo rispetto a OpenAI, secondo The Information.

Il patrimonio di Musk

Stimiamo che il patrimonio netto di Musk sia di 268,7 miliardi di dollari. Il ceo di Tesla è la persona più ricca al mondo, davanti al co-fondatore di Oracle, Larry Ellison (211,3 miliardi di dollari) e al fondatore di Amazon, Jeff Bezos (208,1 miliardi di dollari).

Sullo sfondo

L’ultimo round di finanziamento di xAI è stato sostenuto da investitori come Andreessen Horowitz, Sequoia Capital e Fidelity. La startup di intelligenza artificiale, nota anche per il suo chatbot “Grok” collegato alla piattaforma social X di Musk, ha dichiarato che i fondi verranno utilizzati per portare i suoi primi prodotti sul mercato e accelerare la ricerca, aggiungendo che sta assumendo per “numerosi ruoli” (la pagina delle carriere dell’azienda indica che è ancora in fase di reclutamento).

xAI ha continuato a crescere dal round di finanziamento, in particolare quest’estate con la costruzione di un grande data center a Memphis, che garantisce alla startup un enorme incremento di potenza di calcolo. Questo data center è in grado di far funzionare tutti i 100.000 chip avanzati Nvidia contemporaneamente, come riportato da Semafor, sottolineando che questo traguardo consente a xAI di addestrare il suo modello di intelligenza artificiale con una potenza di calcolo senza precedenti nella storia.

