Elon Musk presenta il Cybercab, il robotaxi a guida autonoma di Tesla

I Cybercab sono arrivati. E proprio a bordo di uno di questi Robotaxi firmati Tesla è arrivato anche Elon Musk per presentare al mondo l’ultimo prodotto dell’azienda con sede in Texas. Durante un evento che si è svolto al Warner Brothers movie lot a Burbank, in California, l’uomo più ricco al mondo ha presentato la nuova flotta dei Cybercab, ovvero i veicoli elettrici progettati per trasportare passeggeri senza conducente.

Il Cybercab è un veicolo grigio opaco che assomiglia a un Cybertruck, ma con linee più arrotondate, senza volante o pedali all’interno, e con porte che si aprono verso l’alto come ali di farfalla. Musk ha anche fatto riferimento a una versione più grande del veicolo autonomo chiamato Robovan, in grado di trasportare fino a 20 persone.

The future will be streamed live 10/10, 7pm PT https://t.co/YJEjZIYoTA — Tesla (@Tesla) October 9, 2024

Aspetti principali

Secondo quanto dichiarato da Musk, i Cybercabs saranno in vendita entro il 2026 e avranno un prezzo inferiore ai 30.000 dollari .

e avranno un prezzo . “Tendo ad essere un po’ ottimista sui tempi”, ha detto Musk durante l’evento, aggiungendo poi che i Cybercab dovrebbero essere disponibili “prima del 2027”.

Musk ha stimato che i Cybertrucks potrebbero costare fino a 0,20 dollari per miglio , rispetto al prezzo di un dollaro per miglio di un autobus urbano.

, rispetto al prezzo di un dollaro per miglio di un autobus urbano. L’evento è stato trasmesso su X e ha raggiunto oltre 3,3 milioni di spettatori . Come ha spiegato Musk su X, l’evento è iniziato quasi un’ora in ritardo a causa di un’emergenza medica tra il pubblico.

. Come ha spiegato Musk su X, l’evento è iniziato quasi un’ora in ritardo a causa di un’emergenza medica tra il pubblico. Durante l’evento, Musk ha anche mostrato una versione aggiornata dei robot umanoidi dell’azienda, chiamati Optimus , che ha affermato avranno un costo compreso tra 20.000 e 30.000 dollari quando inizieranno a essere prodotti su larga scala, senza però fornire una tempistica precisa per il loro rilascio.

, che ha affermato avranno un costo compreso quando inizieranno a essere prodotti su larga scala, senza però fornire una tempistica precisa per il loro rilascio. Alla fine della sua presentazione, Musk ha diretto il pubblico verso un gazebo, dove un gruppo di robot Optimus ha ballato sulle note di “What is Love?” di Haddaway.

La sfida con Waymo

“Con il taxi a guida autonoma, riavrete indietro il vostro tempo,” ha detto Musk. Un’idea che però non è il primo a portare avanti. Il suo annuncio infatti mette Tesla in diretta competizione con Waymo, la divisione di auto a guida autonoma di Alphabet, la società a capo di Google. Waymo però è molto piaciuto avanti di Tesla, anche grazie ai 10 miliardi di investiti da Alphabet nel progetto.

Il servizio di Waymo è stato lanciato a San Francisco, Phoenix e Los Angeles, con espansioni pianificate a Austin e Atlanta. Nel frattempo, anche Cruise, parte di General Motors, ha ripreso i test della sua guida autonoma questa estate dopo un incidente a San Francisco l’anno scorso, in cui una macchina Cruise ha colpito e trascinato un pedone.

Il patrimonio di Elon Musk

Secondo la Real Time Billionaires di Forbes, Musk è attualmente l’uomo più ricco al mondo con un patrimonio di 257,6 miliardi di dollari.

