Forbes Under 30: aperte le candidature per la lista 2025

Sono di nuovo aperte le candidature per la lista 2025 dei 100 under 30 di Forbes Italia. L’ottava edizione del progetto di Forbes premia ogni anno, dal 2018, il meglio dell’imprenditoria giovanile italiana.

Modelli innovativi di didattica, brand sostenibili, gamer da milioni di stream, campioni dello sport e artisti tornano protagonisti della classifica dedicata ai giovani che stanno cambiando il mondo. Sono tutti talenti sotto i 30 anni che, attraverso le loro idee, stanno contribuendo a rivoluzionare il business e il nostro modo di vivere, acquistare, prendersi cura del nostro corpo e mangiare.

La lista suddivisa in 10 categorie

I protagonisti della lista selezionati dalla redazione Forbes Italia verranno suddivisi in 10 categorie, come già avviene nella selezione di Forbes per l’Europa: Entertainment, Media & Marketing, Science & Healthcare, Retail & E-commerce, Manufacturing & Industry, Social Impact, Art & Culture, Finance, Technology, Sport & Games. La selezione finale dei 100 under 30 sarà poi pubblicata sul numero di marzo 2025 di Forbes Italia.

I protagonisti della precedente edizione

A occupare la storia di copertina del 2024 sono stati la cantante Angelina Mango e il tennista Jannik Sinner.

In Art & Culture, categoria rivolta a creativi e menti brillanti di moda, design, arte e ristorazione, troviamo, tra gli altri, lo chef Davide Guidara del Therasia Resort Sea&Spa dell’Isola di Vulcano (Sicilia). Insieme alla sua anche la storia di Jacopo Tissi, primo ballerino dell’Het Nationale Ballet dal 2023, e in precedenza primo ballerino del Balletto Bol’šoj e del Teatro alla Scala.

Si rivolgono invece ai danni derivanti dagli eventi climatici Roberto, Giovanni, Emidio e Chiara Mugnai, co-founder di Eoliann. La startup della categoria Technology utilizza dati provenienti da tre costellazioni satellitari di Esa e Nasa per allenare algoritmi di machine learning proprietari, capaci di prevedere eventi come alluvioni e incendi, in tutta Europa. Spazio anche al tema dell’intelligenza artificiale come nel caso di Lexroom.ai, startup di IA applicata al settore legale, che attraverso un software permette di completare ore di ricerca giuridica in pochi secondi. I suoi fondatori sono Martina Domenicali, Andrea Lonza e Paolo Fois. Ma queste sono solo alcune delle storie brillanti individuate da Forbes.

