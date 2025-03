Prysmian fa shopping negli Stati Uniti e acquista Channell per 950 milioni di dollari

Prysmian, gruppo globale di sistemi in cavo per energia e telecomunicazioni, ha annunciato un’importante acquisizione nel mercato nordamericano. La multinazionale italiana, quotata su Euronext Milan, ha raggiunto un accordo per acquisire Channell Commercial Corporation, un fornitore di soluzioni integrate per il settore della connettività negli Stati Uniti. L’acquisizione è stata conclusa per un corrispettivo di 950 milioni di dollari (poco più di 880 milioni di euro), con un potenziale aggiuntivo fino a 200 milioni di dollari, subordinato al raggiungimento di determinati obiettivi Ebitda entro il 2025.

L’operazione rappresenta la prima grande transazione di Prysmian nel business delle digital solutions. La chiusura della transazione è prevista per il secondo trimestre del 2025, subordinatamente alle consuete condizioni regolamentari.

Un passo strategico per la crescita nel settore della connettività

L’ingresso di Prysmian nel settore delle soluzioni di connettività nordamericane è complementare al suo attuale business. Channell, con sede a Rockwall, Texas, e con circa 1.000 dipendenti, è un’azienda fondata nel 1922, attiva nella produzione di custodie in plastica e metallo, connettori per fili di rame, sistemi di gestione dei cavi in fibra ottica e soluzioni per la gestione termica. I suoi prodotti trovano applicazione nei segmenti dati, telecomunicazioni ed energia, mercati in cui Prysmian è già un player affermato.

“Il nostro percorso da produttore di cavi a fornitore di soluzioni di prima classe sta accelerando”, ha dichiarato Massimo Battaini, ceo di Prysmian. “Grazie al rafforzamento nelle soluzioni di connettività, saremo in una posizione ideale per cogliere le opportunità di crescita offerte dalla digitalizzazione e dall’espansione dell’intelligenza artificiale. Inoltre, questa acquisizione ci permette di consolidare la nostra presenza in Nord America e di ampliare il nostro know-how e il portafoglio prodotti per competere su scala globale”.

Prysmian, sinergie e prospettive future

L’acquisizione di Channell segue di pochi mesi quella di Encore Wire, acquistata per 3,9 miliardi di euro, e conferma la strategia di Prysmian volta a espandere la propria influenza nel mercato statunitense. Il portafoglio combinato dei prodotti di Prysmian e Channell, unitamente alla rete commerciale consolidata, consentirà alla multinazionale italiana di capitalizzare sulle opportunità offerte dalla crescita dei data center, dall’espansione delle reti Fttx e dall’adozione del 5G negli Stati Uniti e in Europa.

“Oggi è un giorno speciale per Channell”, dice Bill Channell Jr, ceo e proprietario di Channell. “Credo fermamente che Prysmian sia il partner strategico ideale per guidare la nostra prossima fase di crescita. Lavoreremo insieme per integrare le nostre competenze e ampliare la capacità di Prysmian come fornitore di digital solutions. Sono convinto che questa acquisizione garantirà la continuità e la crescita di Channell per i prossimi 100 anni”.

Con questa operazione, Prysmian si conferma un attore chiave nell’evoluzione del settore delle telecomunicazioni e delle infrastrutture digitali. L’obiettivo è quello di proseguire la sua trasformazione in un fornitore di soluzioni integrate di alto valore aggiunto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .