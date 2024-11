La terza tappa di Forbes Italian Excellence a Verona, nel cuore del Veneto

Il tour di Forbes alla scoperta delle eccellenze italiane, partito a marzo da Firenze e destinato a visitare dieci regioni in tutto il 2024, ha fatto tappa a Verona, in Veneto, ospitati dall’Hotel Due Torri. Dal food&beverage al tech, dalla sanità al welfare, dall’industria alle professioni, l’obiettivo di Forbes Italian Excellence è quello di scoprire sfide e opportunità che imprenditori, manager e istituzioni italiane si trovano ad affrontare per valorizzare il made in Italy: “Vogliamo premiare le persone che rendono grandi le aziende e le istituzioni che aiutano gli imprenditori a farcela”, afferma Nicola Formichella, amministratore delegato di Bfc Media. “Inoltre questi eventi sono anche un momento utile per fare networking, per creare nuove sinergie sul territorio”.

Alessandro Rossi, direttore di Forbes Italia, ha aperto la giornata con i saluti di benvenuto di Silvano De Rosa, direttore dell’Hotel Due Torri: “Per noi è un grande piacere ospitare un evento del genere”, ha commentato De Rosa, che poi ha guidato la platea in un viaggio attraverso passato e presente dell’hotel 5 stelle nel centro storico di Verona.

Poi è arrivato il momento di Damiano Tommasi, sindaco di Verona, che ha raccontato la città a 360 gradi, tra ostacoli e opportunità, come quella dei 25esimi Giochi invernali: la città infatti sarà coinvolta nella cerimonia di chiusura delle Olimpiadi e in quella di apertura delle Paralimpiadi di Milano Cortina 2026. “I Giochi porteranno senz’altro un tocco di magia e inclusione a Verona”, afferma il sindaco.

È intervenuto anche Luca Zaia, presidente della Regione Veneto. Intervistato da Alessandro Rossi, ha parlato di un territorio in salute, che si conferma locomotiva d’Italia e che guarda al futuro con ottimismo. “Il Veneto è una regione fatta di tante piccole imprese, con pochi dipendenti, che riescono a farsi grandi quando si tratta di esportare il made in Italy, internazionalizzarsi e farsi ambasciatori del nostro Paese”, afferma il governatore.

Nel pomeriggio, in collegamento video, c’è stato spazio anche per il contributo di Francesco Lollobrigida, ministro dell’Agricoltura, che ha raccontato presente e futuro del settore agroalimentare del nostro Paese, tra sfide e ostacoli da affrontare insieme.

Forbes Italian Excellence, le tavole rotonde

I panel della giornata, moderati da Edoardo Prallini, giornalista di Forbes Italia, hanno coinvolto istituzioni, aziende e imprenditori del territorio per confrontarsi sui temi più caldi del momento. La prima, dal titolo Food&Beverage, la nuova geopolitica del cibo nell’era dell’incertezza mondiale: rischi e opportunità, ha dato spazio a Ettore Prandini, presidente nazionale Coldiretti, Paolo De Castro, presidente di Filiera Italia, Francesco Avanzini, direttore generale Conad, e Pierluigi Bolla, presidente di Spumanti Valdo. Si è parlato di una filiera, quella dell’agrifood, che oggi vale più dio ogni altra per contributo al Pil ma che, tuttavia, versa in una situazione di incertezza, complici le turbolenze lungo la catena di fornitura, le potenziali interruzioni di business, e crisi reputazionali e i rischi legati al cambiamento climatico.

La seconda tavola è stata dedicata al marketing territoriale, strumento fondamentale per promuovere un territorio attraverso eventi e fiere. Maurizio Danese, presidente AEFI, Laura Mazza, segretario del parlamento del Mediterraneo, Andrea Varnier, amministratore delegato di Milano Cortina 2026, e Giancarlo Perbellini, chef stellato e imprenditore, hanno animato il panel Gli eventi strumenti di marketing territoriale: qualità e dimensione internazionale.

La terza tavola rotonda del Forbes Italian Excellence, dal titolo Le imprese italiane nell’era del global business tra innovazione e internazionalizzazione, ha ospitato Giuseppe Riello, presidente della Camera di Commercio, e Flavio Piva, presidente BCC Veneta. I due si sono confrontati sulle strategie e gli approcci più funzionali per far uscire il made in Italy dalla piccola dimensione e crescere, per diventare sempre più competitivo su scala internazionale.

In chiusura Enzo Argante, giornalista di Forbes Italia, ha moderato una rassegna finale di startup del territorio veneto. Gli imprenditori hanno raccontato in che modo le loro imprese innovative stanno rivoluzionando il loro settore di riferimento. Hanno partecipato Invitalia, Serendipity, Star, T2I, Paradigma Padova, Le Village, Foodseed, Arcas e Diego Begalli, protettore Vicario dell’Università di Verona, che ha tratto le conclusioni finali.

La prossima tappa di Forbes Italian Excellence sarà il 28 novembre a Bergamo.

I protagonisti dell’evento:

La gallery dell’evento:

