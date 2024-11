Gabinetto di Trump, ecco le sue scelte per i ruoli chiave: Elon Musk, Vivek Ramaswamy, Pete Hegseth e altri

Pete Hegseth

Trump ha scelto Pete Hegseth come suo segretario alla difesa, lodando il suo status di veterano di combattimento e il suo ruolo di co-conduttore su Fox & Friends Weekend. Hegseth è stato inviato a Cuba, in Afghanistan e in Iraq durante il suo servizio nella Guardia Nazionale dell’Esercito. Il veterano è stato anche ceo di Concerned Veterans for America, un’organizzazione conservatrice che ha avuto comunicazioni con Trump riguardo le questioni relative ai veterani e ha ricevuto il sostegno del miliardario Charles G. Koch, uno degli uomini più ricchi del mondo. Hegseth ha inoltre preso parte a varie serie su Fox Nation.

John Ratcliffe

L’ex direttore dell’intelligence nazionale John Ratcliffe sarà il nuovo direttore della CIA. Ex deputato del Texas, Ratcliffe ha ricoperto il ruolo di direttore dell’intelligence nazionale dal 2020 al 2021 e ha agito come principale consigliere di Trump per l’intelligence durante il suo ultimo mandato. Durante il suo periodo come direttore, Ratcliffe ha declassificato informazioni non verificate relative all’intelligence russa, secondo cui Hillary Clinton avrebbe approvato un piano per collegare Trump alla Russia e agli attacchi informatici del Comitato Nazionale Democratico nel 2016. I Democratici hanno criticato la decisione di Ratcliffe di rendere pubbliche queste informazioni, accusandolo di politizzare dati non verificati per favorire Trump.

William Joseph McGinley

Trump ha scelto l’ex segretario del gabinetto della Casa Bianca e importante avvocato repubblicano William McGinley come suo consigliere legale alla Casa Bianca. McGinley era stato coinvolto nella campagna presidenziale di Trump del 2016, aiutando a garantire i delegati per la Convenzione Nazionale Repubblicana. Ha lavorato come segretario del gabinetto della Casa Bianca dal 2017 al 2019, consigliando altri membri del gabinetto su questioni di coordinamento politico, immagine e etica, secondo Politico.

Steven C. Witkoff

Steven Witkoff, un donatore del GOP e investitore immobiliare, sarà l’inviato speciale di Trump per il Medio Oriente. Witkoff è presidente del Consiglio di consulenza immobiliare della Business School dell’Università di Miami ed è ceo di Witkoff, una società immobiliare che ha fondato nel 1997. È anche un amico di lunga data di Trump e uno dei suoi compagni di golf. Witkoff era con Trump durante il presunto secondo tentativo di assassinio contro di lui, raccontando a NBC che gli agenti dei Servizi Segreti si gettarono su Trump e lo portarono fuori dal suo campo da golf in Florida in meno di 20 secondi.

Mike Huckabee

Trump ha annunciato martedì di aver nominato l’ex governatore dell’Arkansas Mike Huckabee come suo ambasciatore in Israele, sottolineando il suo servizio militare nelle Forze Speciali dell’Esercito per 27 anni. Huckabee è un sostenitore fermo di Israele e ha criticato le richieste dell’amministrazione Biden per un cessate il fuoco con Hamas. Huckabee ha sostenuto l’annessione da parte di Israele di parti della Cisgiordania, occupata nel 1967, e ha appoggiato i coloni israeliani in quel territorio. Ex pastore battista del sud, Huckabee guida regolarmente i gruppi evangelici in visite a Israele.

Mike Waltz

Trump ha confermato martedì la nomina del deputato Mike Waltz, R-Fla., come suo consigliere per la sicurezza nazionale. Negli ultimi mesi, Waltz—ex Green Beret dell’Esercito—ha criticato frequentemente la Cina, ha sollecitato i membri della NATO a contribuire maggiormente alla difesa e ha affermato di aspettarsi che Trump spinga Ucraina e Russia verso una soluzione negoziata per la guerra in Ucraina.

Kristi Noem

Trump ha scelto la governatrice del South Dakota Kristi Noem per il ruolo di segretario del Dipartimento della Sicurezza Interna, come riportato da CNN martedì mattina, citando due fonti anonime. Sebbene non ci sia ancora un annuncio ufficiale, Noem è una fedele alleata di Trump ed è stata considerata una possibile candidata per la vicepresidenza. La nomina sarà fondamentale per attuare i piani di immigrazione aggressivi di Trump, oltre agli obblighi dell’agenzia riguardanti la cybersicurezza, la lotta al terrorismo e la risposta alle emergenze.

Marco Rubio

Secondo vari report, Trump dovrebbe scegliere il senatore Marco Rubio, R-Fla., come suo segretario di stato. The New York Times afferma che Trump potrebbe cambiare idea, mentre CNN riporta che Trump ha puntato su Rubio dopo aver inizialmente considerato l’ex direttore dell’intelligence nazionale ad interim Ric Grenell. Rubio, un repubblicano di alto profilo che era tra i finalisti per la vice-presidenza di Trump, è noto per le sue posizioni dure in politica estera, in particolare su Cina e Iran. Rubio ha detto prima delle elezioni di credere che un’amministrazione Trump avrebbe negoziato una soluzione per porre fine alla guerra in Ucraina.

Lee Zeldin

Trump ha annunciato lunedì di aver scelto l’ex deputato Lee Zeldin, R-N.Y., per dirigere l’EPA, elogiando il suo “forte background legale” e definendolo “un vero combattente per le politiche America First”. Zeldin, alleato di Trump che ha corso per la carica di governatore di New York due anni fa, “assicurò decisioni deregolatorie rapide e giuste che saranno attuate per liberare il potere delle imprese americane, mantenendo al contempo i più alti standard ambientali”.

Stephen Miller

Trump dovrebbe annunciare Stephen Miller come deputato capo di gabinetto per la politica nei prossimi giorni, secondo quanto riportato da più testate lunedì. Miller è stato consigliere senior di Trump durante il suo primo mandato e uno degli architetti di alcune delle sue politiche di immigrazione più controverse, tra cui il programma di separazione delle famiglie.

Tom Homan

Trump ha nominato il suo ex direttore di Immigrazione e Dogane Tom Homan come zar delle frontiere. Mentre Trump pianifica una massiccia deportazione di migranti senza documenti durante il suo secondo mandato.

Elise Stefanik

Trump ha annunciato domenica di voler nominare la presidente del GOP Conference, la deputata Elise Stefanik, R-N.Y., come ambasciatore alle Nazioni Unite, e lei ha detto al New York Post di aver accettato l’offerta.

Susie Wiles



Trump ha nominato la sua co-responsabile della campagna, Susie Wiles, capo di gabinetto due giorni dopo la sua vittoria elettorale, segnando la sua prima grande nomina amministrativa. Wiles sarà la prima donna a ricoprire questa posizione.

Il Dipartimento di Giustizia

Trump prevede di ristrutturare il Dipartimento di Giustizia e di riempirlo con leali politici che potrebbero confondere i confini di indipendenza tra l’agenzia e il ramo esecutivo, portando avanti le volontà di Trump di perseguire i suoi nemici politici. Tra i nomi frequentemente suggeriti ci sono il senatore Mike Lee, R-Utah, Mark Paoletta, ex avvocato dell’amministrazione, e John Ratcliffe, ex direttore dell’intelligence nazionale. La giudice federale Aileen Cannon, che ha respinto il caso dei documenti classificati contro Trump, è anche nella lista dei potenziali candidati, ha riferito ABC News il mese scorso.

Segretario del Tesoro

Il senatore Bill Hagerty, R-Tenn., ex ambasciatore in Giappone sotto Trump, è tra i papabili per questo ruolo. Altri contendenti includono Howard Lutnick, ceo di Cantor Fitzgerald, e Robert Lighthizer, ex rappresentante commerciale degli Stati Uniti.

Segretario alla Difesa

Il team di Trump ha contattato il presidente della commissione Forze armate della Camera, Mike Rogers, R-Ala., per il ruolo, ha riferito Fox News.

Segretario all’Energia

Il governatore del Dakota del Nord Doug Burgum è considerato una scelta di primo piano per questo ruolo.

Direttore della CIA

Ratcliffe, Waltz e Patel sono tra i possibili candidati, secondo The Times. Trump aveva cercato di installare Patel come vice direttore della CIA alla fine del suo primo mandato, ma i suoi piani furono ostacolati quando l’allora direttore Gina Haspel minacciò di dimettersi in segno di protesta.

Segretario all’Istruzione

Trump ha menzionato Vivek Ramaswamy per questo ruolo, mentre l’ex leader dell’agenzia, Betsy DeVos, ha dichiarato di essere disposta a tornare in carica. Trump ha proposto di smantellare il dipartimento e dare il controllo delle scuole pubbliche agli Stati.