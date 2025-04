Tesla chiude il suo peggior trimestre dal 2021

Le azioni Tesla rimbalzano prima della pubblicazione degli utili

Le azioni della società di veicoli elettrici e autonomi sono salite del 5% nella mattinata di martedì, in scia a una più ampia ripresa del mercato, recuperando gran parte delle perdite registrate lunedì dall’azienda con sede ad Austin. Tuttavia, il titolo Tesla è ancora in calo di oltre il 40% rispetto all’ultimo report trimestrale pubblicato a gennaio. Nelle contrattazioni after hours, a seguito della trimestrale, il titolo è balzato del 5,39% a 250,8 dollari.

Secondo l’analista Jonas, l’andamento del titolo dopo i risultati del primo trimestre dipenderà dalla capacità dell’azienda di spiegare margini di profitto inferiori a quelli di Volkswagen, di trasmettere fiducia nei progressi sui taxi a guida autonoma e di dare la sensazione che il ceo stia dedicando maggiore attenzione all’azienda.

Valutazione Forbes

Secondo le nostre ultime stime, Elon Musk ha un patrimonio netto di 361 miliardi di dollari, il che lo rende di gran lunga la persona più ricca del pianeta, anche se è oltre 100 miliardi più “povero” rispetto al suo picco di dicembre.

La critica principale

“Facciamo fatica a trovare qualcosa di analogo nella storia dell’industria automobilistica, in cui un marchio abbia perso così tanto valore in così poco tempo”, ha osservato il mese scorso l’analista di JPMorgan Ryan Brinkman in una nota. Il ruolo di grande rilievo di Musk a Washington ha generato una lunga serie di polemiche, culminate in boicottaggi delle auto Tesla, proteste e atti di vandalismo contro i veicoli. Il target price di 120 dollari fissato da JPMorgan per le azioni Tesla indica che la maggiore banca statunitense prevede un possibile calo di quasi il 50% rispetto al prezzo di 237 dollari registrato martedì.