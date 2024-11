Il miliardario Pavel Durov offre la fecondazione in vitro gratuita a donne disposte ad avere un figlio da lui

Il fondatore miliardario di Telegram Pavel Durov offre di coprire i costi della fecondazione in vitro per donne idonee dal punto di vista medico che desiderano avere un figlio utilizzando il suo sperma, il tutto in una clinica per la fertilità di Mosca. Durov sarebbe così l’ultimo miliardario a parlare apertamente del proprio desiderio di avere numerosi discendenti.

Aspetti principali

Pavel Durov, con un patrimonio stimato di 15,5 miliardi di dollari , si propone di coprire le spese per il trattamento di fecondazione in vitro per donne sane sotto i 38 anni che desiderano concepire un figlio utilizzando il suo sperma presso la clinica Altra Vita . Questa clinica sostiene di avere l’esclusiva per conservare e utilizzare il biomateriale di Durov e descrive la sua offerta come “un generoso contributo alla società” da parte di “uno degli imprenditori più famosi e di successo dei nostri tempi.”

affinché i miei figli biologici possano trovarsi più facilmente”. Durov ha raccontato anche che, anni fa, un medico di una clinica per la fertilità gli aveva detto che era suo “dovere civico” donare sperma per aiutare le coppie che faticano a concepire, e ora vuole “eliminare il tabù” sulla donazione di sperma, incoraggiando altri uomini sani a fare lo stesso. Durov ha inoltre cinque figli da due ex compagne. Lo scorso agosto, Durov è stato arrestato in Francia e gli è stato proibito lasciare il Paese mentre le autorità indagano su accuse riguardanti attività criminali facilitate dalla sua app di messaggistica, Telegram.

Sullo sfondo

Durov, 40 anni, ha fondato Telegram nel 2013 insieme al fratello maggiore; oggi l’app conta oltre 950 milioni di utenti. Dopo essersi rifiutato di fornire dati criptati degli utenti del primo social network da lui creato, VKontakte, ha lasciato la Russia, dove Telegram è stato bandito dal 2018 al 2021. Nel 2021 è diventato cittadino francese, ma viveva a Dubai, dove è stato per un periodo il più giovane e ricco miliardario del Medio Oriente, fino al suo arresto in agosto.

L’arresto si inserisce in un’indagine sulle pratiche di moderazione dei contenuti di Telegram, con accuse secondo cui l’app non avrebbe collaborato adeguatamente con le autorità quando veniva usata per attività criminali, in particolare crimini sessuali contro minori. Un mese dopo l’arresto, Durov ha annunciato che Telegram aveva rimosso “contenuti problematici” e che avrebbe adottato un approccio più proattivo nel soddisfare le richieste governative.

Curiosità

Durov non è l’unico donatore di sperma di alto profilo a parlare apertamente del desiderio di avere numerosi figli. L’anno scorso, un tribunale ha ordinato a Jonathan Meijer, investitore in criptovalute olandese e youtuber, di interrompere le donazioni di sperma dopo il sospetto che avesse generato più di 550 figli. Anche Kyle Gordy, protagonista del documentario The Man with 1000 Kids, ha dichiarato su Netflix di avere circa 70 figli grazie alla donazione di sperma.

Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, ha 10 figli con tre donne diverse, di cui almeno cinque concepiti tramite fecondazione in vitro. Musk ha espresso la convinzione che la fecondazione in vitro sia un modo efficiente per avere figli e ha definito il calo del tasso di natalità come “il più grande pericolo per la civiltà”. All’inizio dell’anno, il miliardario e presidente eletto Donald Trump ha dichiarato che sosterrebbe finanziamenti pubblici per la fecondazione in vitro o renderebbe obbligatoria la copertura assicurativa per la procedura, che attualmente può costare decine di migliaia di dollari.

Il patrimonio di Pavel Durov

Martedì, Durov è la 141esima persona più ricca al mondo, con un patrimonio netto di 15,5 miliardi di dollari.

