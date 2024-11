Teatro Comunale di Modena e Wecity insieme per promuovere la sostenibilità nell’opera lirica

Come coniugare l’opera lirica con la cultura della sostenibilità? Semplice: andare a teatro in bicicletta, col monopattino a piedi. Ed ecco Bike to Theater – Project Butterfly, l’iniziativa promossa dal Teatro Comunale di Modena in collaborazione con Wecity, piattaforma per la mobilità sostenibile, nel contesto del progetto Europa Creativa, dedicato alla sostenibilità ambientale nell’opera lirica e sviluppato dal teatro con Aess, agenzia per l’ambiente con sede a Modena insieme a un pool di partner europei.

Obiettivi

L’obiettivo è quello di promuovere spostamenti sostenibili, incentivando il pubblico a raggiungere il teatro in bicicletta o a piedi al fine di ridurre le emissioni di Co2 e migliorare il benessere psico-fisico dei cittadini. Gli spettatori che sceglieranno di recarsi al Teatro Comunale di Modena in bicicletta o a piedi potranno misurare i propri tragitti grazie all’app Wecity. Ogni cinque giornate di spettacolo sostenibili complete di andata e ritorno, gli utenti riceveranno un codice in-app per riscattare un biglietto omaggio presso la biglietteria del Teatro Comunale di Modena del valore massimo di 30€, come segno di ringraziamento per il loro contributo all’ambiente.

“Promuovere l’arte e la sostenibilità ambientale è una missione che ci sta a cuore”, ha commentato Aldo Sisillo, direttore del Teatro Comunale di Modena. “Con questo progetto invitiamo il nostro pubblico a condividere non solo l’amore per il teatro ma anche l’impegno verso scelte responsabili, offrendo un’esperienza che arricchisce sia l’animo che il pianeta”.

Il programma Butterfly

Il progetto rientra all’interno del programma Butterfly, ideato dallo stesso Teatro Comunale con l’obiettivo di aumentare la consapevolezza ambientale nell’opera lirica e di promuovere pratiche ecologiche a tutti i livelli di produzione e fruizione teatrale.

Oltre a promuovere la sostenibilità nei trasporti il programma guida il Teatro Comunale di Modena e due teatri partner europei, Opera Baltycka di Danzica e Opera Box di Helsinki, in un percorso di co-creazione e co-produzione di opere liriche ispirate a tematiche ambientali.

La nuova produzione coinvolge studenti delle tre città, i cui racconti sono stati trasformati in libretti che esplorano l’emergenza climatica. Il progetto rappresenta un modello di produzione innovativo e sostenibile, con l’obiettivo di condividere le pratiche ecologiche sperimentate con altri teatri europei e di tutto il mondo. Al progetto partecipano, oltre ad Aess, anche l’agenzia di realtà virtuale Heimspiel di Augusta e l’agenzia di comunicazione Cumediae di Bruxelles.

Come partecipare

“Con Bike to Theater – Project Butterfly, vogliamo incentivare una mobilità più sostenibile, premiando chi sceglie mezzi alternativi per vivere la cultura”, ha aggiunto Paolo Ferri, ceo e fondatore di Wecity. “Crediamo che ognuno possa fare la sua parte per un futuro più verde, e questa iniziativa rappresenta un piccolo ma importante passo in questa direzione”

Per partecipare, il pubblico del Teatro di Modena dovrà scaricare l’app Wecity registrarsi inserendo il codice Butterfly-B2t e attivare l’app all’inizio di ogni percorso verso il Teatro Comunale in occasione della fruizione degli spettacoli. La stessa procedura va seguita per il ritorno. Le tratte valide per la raccolta punti devono avere una distanza minima di 500 metri.

Le date del progetto comprendono tutti gli spettacoli della stagione, con serate di concerti e opere come Così fan tutte di Mozart e il Concerto di Capodanno.

