Come questa clinica si è affermata come presidio di eccellenza e punto di riferimento nella chirurgia plastica

È in costante aumento il numero degli italiani che si spostano dalle loro città per trovare le strutture più idonee e della qualità necessaria a soddisfare le proprie esigenze cliniche e terapeutiche. In questa ricerca non sono pochi coloro che guardano a realtà sanitarie al di fuori dell’Italia, ma facilmente raggiungibili, come l’Albania, in un’equazione tra eccellenza medica e costi complessivi fortemente competitivi.

Dalla chirurgia estetica al trapianto capelli

È qui che nel 2014 è nata la Clinica DaVinci, grazie a una partnership italo-albanese che si avvale di chirurghi italiani di comprovata esperienza che operano in entrambi i paesi. La clinica è situata nel centro di Tirana e si è affermata ormai come presidio di eccellenza e punto di riferimento nella chirurgia plastica, con oltre dieci anni di esperienza, grazie anche alle strumentazioni all’avanguardia di cui dispone e alla grande cura verso il paziente.

La Clinica DaVinci garantisce grande professionalità per tutte le specialità della chirurgia della bellezza, come interventi di chirurgia estetica, otorinolaringologia, trapianto capelli e chirurgia bariatrica. Tutti interventi eseguiti in ambito ospedaliero, quindi con assistenza medica, reparto di terapia intensiva e personale qualificato.

La clinica si impegna a seguire i più alti standard di sicurezza e qualità per tutti gli interventi estetici, utilizzando tecnologie avanzate e protocolli rigorosi, in un ambiente professionale. Ogni paziente può contare su un trattamento personalizzato, dove il comfort e la sicurezza sono al primo posto e dalla prima visita fino al recupero post-operatorio ogni aspetto dell’esperienza è pensato per il suo benessere.

Il percorso di assistenza al cliente

“Stiamo attenti a porre grande attenzione a tutto il percorso di assistenza”, spiega Arbri Faria, fondatore e manager della clinica. “A cominciare da una consulenza online, durante la quale viene definito il piano operatorio personalizzato, assicurando che ogni paziente abbia chiare le aspettative e le procedure necessarie. La clinica si occupa poi dell’organizzazione del trasferimento dall’aeroporto e della sistemazione in strutture moderne e confortevoli, garantendo che il paziente si senta a casa anche lontano da casa. Infine viene offerto un monitoraggio continuo durante tutte le fasi del percorso, dall’intervento al follow up post-operatorio, assicurando un’esperienza senza intoppi e nel massimo della sicurezza. Tutto per garantire una permanenza piacevole e abbinare l’aspetto clinico a un soggiorno di tutta serenità, in un contesto turistico positivo e in un ambiente dove gli italiani possono sentirsi di casa, per la vicinanza geografica e culturale”.

