Tirana capitale della cultura nel 2025: la trasformazione edilizia e finanziaria di un paese in pieno sviluppo

La costante evoluzione dello scacchiere geopolitico (e di conseguenza economico) in Europa ci mostra come, oltre Adriatico, l’interesse per i capitali esteri, principalmente della vicina Italia, sia il fulcro di un’azione di apertura allo sviluppo che è stata già avviata da alcuni anni. L’accoglienza, il lusso, l’espansione urbanistica e l’attenzione verso la cultura si dimostrano i quattro cardini di un cambiamento atto a rimodulare lo scenario dell’intera area balcanica, dove l’ Albania sta interpretando il ruolo di protagonista.

Tirana capitale mediterranea della cultura e del dialogo

La Tirana del sindaco Erion Veliaj: sostenibilità, turismo e cultura

Un crocevia non solo di storia, cultura e modernità, ma anche di rilancio e sviluppo per i nuovi milionari internazionali. Sotto la guida del primo cittadino Erion Veliaj, la città ha vissuto una trasformazione profonda che l’ha portato ad emergere come modello urbano pioniere anche nella sostenibiltà, con una crescente rilevanza sia a livello nazionale che internazionale. La leadership di Veliaj, iniziata nel 2015, è caratterizzata da una visione audace e innovativa, volta a migliorare la qualità della vita dei cittadini, promuovere lo sviluppo economico e trasformare Tirana in un centro culturale e turistico di primo livello, grazie anche al suo precedente impegno in prima linea con diverse organizzazioni umanitarie in Kosovo, America Latina e Africa. Esperienza che lo ha ulteriormente sensibilizzato in materia di problematiche sociali e politiche.