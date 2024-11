I temi e le interviste dell’edizione 2024 di Business Matching

Business Matching, l’evento di networking ideato da Edimen volto a offrire connessioni e opportunità per il futuro delle imprese delle imprese della Svizzera italiana, ha rinnovato e superato il successo dello scorso anno grazie al coinvolgimento di istituzioni, di associazioni di categoria, di partner editoriali e di oltre 60 imprese del territorio tra espositori e sponsor che operano in diversi ambiti dell’economia ticinese.

Business Matching: i temi dei due giorni

Iniziata con i saluti istituzionali di Stefano Rizzi, Direttore Divisione Economia del Canton Ticino, Michele Foletti, Sindaco della Città di Lugano, Andrea Gehri, Presidente della Camera di Commercio del Ticino e Oliviero Pesenti, Presidente dell’Associazione Industrie Ticinesi (AITI), la prima giornata dell’evento è stata un’occasione utile per presentare il primo di due importanti progetti editoriali di Edimen, il libro Storie Comuni: una panoramica fra passato, presente e futuro dedicata alle realtà municipali del Ticino.

L’evento è proseguito con gli approfondimenti sul futuro delle imprese, il networking e l’aperitivo, per poi concludersi con lo splendido spettacolo musicale “Quando un musicista ride” messo in scena da Elio e la sua giovane band: un’occasione unica per assistere a straordinarie reinterpretazioni di capisaldi dello stile comico-musicale.

La seconda giornata, invece, è stata condita dalla partnership editoriale fra Edimen e Forbes Italia. Il Palazzo dei Congressi si è rivelato il palcoscenico ideale per la presentazione dello speciale “Economia e aziende della Svizzera italiana”, una vera e propria mappa multisettoriale che la realtà editoriale dedicata al mondo economico ha realizzato per dare sostegno, oltre che lustro, alla capacità del Ticino di racchiudere in un territorio relativamente piccolo un numero di realtà produttive enorme, il cui impatto va ben al di là dei confini del Cantone stesso.

La seconda giornata dell’evento ha visto anche la presentazione di un altro progetto targato Edimen, il libro “Storie di Marketing”: un viaggio che, grazie alle testimonianze dirette dei responsabili marketing di aziende ticinesi, offre uno spaccato autentico di un ramo dell’economia in continua evoluzione rispetto a ciò che il mercato propone. La due giorni poi si è conclusa con l’estrazione a premi, che ha gratificato ulteriormente tre fortunati partecipanti con un soggiorno di due notti presso Sorriso Thermae Resort & SPA (Ischia), un voucher per Wellness Day per due persone presso Swiss Diamond Hotel (Vico Morcote) e un trolley Guess, e con la Festa degli Imprenditori, un momento conviviale studiato per potenziare ulteriormente, anche dal punto di vista personale, i contatti che i networker sono stati capaci di creare nel corso dell’evento.

“Business Matching si conferma un appuntamento chiave per gli imprenditori ticinesi”, ha spiegato Michele Lo Nero, Direttore di Edimen. “Un’occasione per celebrare il successo, il coraggio di mettersi in gioco e la capacità di distinguersi nel proprio ambito, relazionandosi per favorire una crescita continua. Continuiamo a credere profondamente nelle potenzialità del tessuto imprenditoriale e professionale ticinese e nelle infinite opportunità che possono svilupparsi nel territorio. Con questa seconda edizione evento abbiamo voluto dare un’ulteriore spinta al concetto di networking, ampliando esponenzialmente le possibilità di business in Ticino, indipendentemente dal settore di riferimento”, ha aggiunto Lo Nero.

Dunque, appuntamento al 2025.

