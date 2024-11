Figli, testamento e filantropia: Warren Buffett si racconta in una lettera

Warren Buffett ha sorpreso gli azionisti con una lettera di quasi 1.500 parole, accompagnata dal suo consueto regalo del Ringraziamento destinato a quattro delle fondazioni della sua famiglia. L’oracolo di Omaha ha annunciato che presto convertirà 1.600 delle sue azioni di Classe A in 2,4 milioni di azioni di Classe B, per un valore di circa 1,2 miliardi di dollari.

Buffett ha promesso di distribuire 1,5 milioni di queste azioni alla Susan Thompson Buffett Foundation, intitolata alla sua defunta moglie, e 300.000 azioni a ciascuna delle fondazioni dei suoi tre figli: la Sherwood Foundation, la Howard G. Buffett Foundation e la NoVo Foundation.

Nella lettera, pubblicata sul sito di Berkshire Hathaway, Buffett ha parlato del rapporto con i suoi figli, con la ricchezza e ha dato consigli a chi è genitore.

LA LETTERA DI BUFFETT

“Le donazioni che sto effettuando oggi riducono il mio patrimonio di azioni di Classe A di Berkshire Hathaway a 206.363 unità, un calo del 56,6% rispetto al mio impegno del 2006. Nel 2004, prima della morte della mia prima moglie, Susie, noi due possedevamo insieme 508.998 azioni di Classe A. Per decenni, entrambi avevamo pensato che lei sarebbe sopravvissuta alla mia morte e che avrebbe successivamente distribuito la maggior parte del nostro patrimonio. Ma così non è stato.

Quando Susie è morta, il suo patrimonio era di circa 3 miliardi di dollari, di cui circa il 96% è stato destinato alla nostra fondazione. Inoltre, ha lasciato 10 milioni di dollari a ciascuno dei nostri tre figli: il primo grande dono che abbiamo mai fatto loro. Questi lasciti riflettevano la nostra convinzione che genitori straordinariamente ricchi dovrebbero lasciare ai figli abbastanza da permettere loro di fare qualsiasi cosa, ma non così tanto da non fargli fare nulla.

Susie e io avevamo a lungo incoraggiato i nostri figli a partecipare ad attività filantropiche e siamo stati felici del loro entusiasmo, impegno e risultati. Tuttavia, alla sua morte, non erano pronti a gestire la ricchezza straordinaria generata dalle azioni di Berkshire. Ciononostante, le loro attività filantropiche sono aumentate in modo significativo. Ora i miei figli hanno più che soddisfatto le nostre speranze e, alla mia morte, avranno la piena responsabilità di distribuire gradualmente tutte le mie azioni di Berkshire, che rappresentano attualmente il 99,5% della mia ricchezza.

Il tempo non risparmia nessuno

Il tempo vince sempre. Ma può essere volubile – a volte ingiusto e persino crudele – ponendo fine alla vita alla nascita o poco dopo, mentre in altri casi aspetta quasi un secolo prima di fare visita. Finora sono stato molto fortunato, ma presto arriverà anche per me.

C’è però un lato negativo: rispetto al 2006, ora i miei figli hanno meno anni da vivere: hanno 71, 69 e 66 anni. Non ho mai desiderato creare una dinastia o perseguire piani che andassero oltre i miei figli. Conosco bene i miei tre figli e mi fido completamente di loro. Le generazioni future sono un’altra questione. Chi può prevedere le priorità, l’intelligenza e la fedeltà delle generazioni successive nel gestire la distribuzione di una ricchezza straordinaria in un panorama filantropico che potrebbe essere molto diverso? Tuttavia, la grande ricchezza che ho accumulato potrebbe richiedere più tempo per essere utilizzata di quanto i miei figli vivranno. E le decisioni di domani saranno probabilmente meglio prese da tre menti vive e ben orientate piuttosto che da una mano morta.

Per questo motivo, sono stati designati tre potenziali fiduciari successori. Ciascuno è ben conosciuto dai miei figli e la scelta è approvata da tutti noi. Sono anche un po’ più giovani dei miei figli. Questi successori, però, sono in lista d’attesa. Spero che Susie, Howie e Peter possano distribuire personalmente tutti i miei beni.

Ciascuno di loro rispetta il mio desiderio che il programma di distribuzione delle mie azioni di Berkshire non tradisca in alcun modo l’eccezionale fiducia che gli azionisti di Berkshire hanno riposto in Charlie Munger e in me. Il periodo 2006-2024 mi ha dato l’opportunità di osservare i miei figli in azione, e hanno imparato molto sulla filantropia e sul comportamento umano. Per molti anni, ognuno di loro ha gestito team di 20-30 persone e ha osservato le dinamiche uniche che influenzano le organizzazioni filantropiche.

Fiducia e unanimità

Amici facoltosi si sono spesso chiesti come possa avere tanta fiducia nei miei figli e nei loro potenziali sostituti. Sono particolarmente sorpresi dalla mia richiesta che tutte le decisioni delle fondazioni richiedano un voto unanime. Come può essere praticabile?

Ho spiegato che i miei figli saranno sempre assediati da richieste sincere da parte di amici e altri. Un’altra realtà: quando si richiedono grandi doni filantropici, un “no” spesso induce i potenziali beneficiari a cercare un approccio diverso – un altro amico, un progetto alternativo, qualsiasi cosa. Chi può distribuire grandi somme è sempre visto come un “bersaglio di opportunità”. Questa spiacevole realtà fa parte della vita.

Da qui, la clausola dell’unanimità. Questa restrizione consente una risposta immediata e definitiva a chi cerca sovvenzioni: “È una cosa che mio fratello approverebbe mai”. E questa risposta migliorerà la vita dei miei figli. La mia clausola sull’unanimità, ovviamente, non è una panacea – chiaramente non funziona se si hanno nove o dieci figli o figliastri. E non risolve il problema arduo di distribuire in modo intelligente molti miliardi ogni anno.

Un consiglio per tutti i genitori

Ho un ulteriore suggerimento per tutti i genitori, che abbiano una ricchezza modesta o straordinaria: quando i vostri figli sono maturi, fate leggere loro il vostro testamento prima di firmarlo.

Assicuratevi che ciascun figlio comprenda sia la logica delle vostre decisioni sia le responsabilità che affronterà dopo la vostra morte. Se qualcuno ha domande o suggerimenti, ascoltateli attentamente e adottate quelli che trovate sensati. Non vorrete che i vostri figli si chiedano ‘Perché?’ riguardo alle decisioni testamentarie quando non sarete più in grado di rispondere.

Negli anni, ho ricevuto domande o commenti da tutti e tre i miei figli e spesso ho adottato i loro suggerimenti. Non c’è nulla di sbagliato nel dover difendere i propri pensieri. Mio padre ha fatto lo stesso con me.

Cambio il mio testamento ogni due anni circa – spesso solo in modo marginale – e mantengo i punti fondamentali. Negli anni, Charlie e io abbiamo visto molte famiglie distrutte dopo che i dettami postumi del testamento hanno lasciato i beneficiari confusi e talvolta arrabbiati. Le gelosie, insieme a torti reali o immaginati durante l’infanzia, diventavano amplificate, soprattutto quando i figli maschi venivano favoriti rispetto alle figlie, sia economicamente sia con posizioni di rilievo.

Charlie e io abbiamo anche assistito a rari casi in cui un testamento, discusso nei suoi punti prima della morte del genitore, ha aiutato la famiglia a diventare più unita. Cosa c’è di più soddisfacente?

Riflessioni sulla fortuna

Mentre scrivo, continuo a vivere la mia fortuna, iniziata nel 1930 con la mia nascita negli Stati Uniti come maschio bianco. Le mie due sorelle, ovviamente, avevano ricevuto la promessa esplicita del 19° emendamento, nel 1920, di essere trattate alla pari degli uomini. Questo, dopo tutto, era stato il messaggio delle nostre tredici colonie nel 1776. Nel 1930, tuttavia, sono nato in un paese che non aveva ancora realizzato queste aspirazioni. Con l’aiuto di Billie Jean King, Sandra Day O’Connor, Ruth Bader Ginsburg e molti altri, negli anni Settanta le cose hanno cominciato a cambiare.

Favorito dal mio status di maschio, molto presto mi sono convinto che sarei diventato ricco. Ma in nessun modo io, o chiunque altro, avremmo potuto immaginare le fortune raggiungibili in America negli ultimi decenni. I miliardi sono diventati i nuovi milioni. Le cose non sembravano così promettenti con la Grande Depressione. Ma il vero consolidamento c’è stato negli ultimi vent’anni di una vita. Evitando le bucce di banana, ora, a 94 anni, sono ancora in circolazione con enormi somme risparmiate – chiamatele unità di consumo differito – che possono essere trasferite ad altri a cui è toccata una pessima sorte. Sono anche fortunato che la mia filosofia filantropica sia stata entusiasticamente accolta – e ampliata – da entrambe le mie mogli. Né io, né Susie Sr., né Astrid, che l’ha succeduta, abbiamo mai creduto nella ricchezza dinastica. Condividevamo invece l’idea che tutti alla nascita debbano avere le stesse opportunità e che gli stili di vita estremamente appariscenti dovessero essere legali ma non ammirevoli. Come famiglia, abbiamo avuto tutto ciò di cui avevamo bisogno o che semplicemente ci piaceva, ma non abbiamo cercato soddisfazione nel fatto che altri desiderassero ciò che avevamo.

Mi ha dato anche particolare piacere il fatto che molti azionisti della prima ora di Berkshire siano giunti indipendentemente a una visione simile. Hanno risparmiato – vissuto bene – si sono presi cura delle loro famiglie – e attraverso la gestione dei loro risparmi hanno trasferito grandi, talvolta enormi, somme alla società.

Con questa filosofia, ho vissuto come desideravo fin dalla fine dei miei vent’anni, e ho ora visto i miei figli crescere come cittadini buoni e produttivi. Hanno opinioni molto diverse sia da me che tra loro, ma condividono valori comuni che sono non negoziabili.

Susie Jr., Howie e Peter hanno dedicato molto più tempo direttamente ad aiutare gli altri di quanto abbia fatto io. Vogliono essere finanziariamente stabili, ma non sono ossessionati dalla ricchezza. La loro madre, dalla quale hanno appreso questi valori, sarebbe molto orgogliosa di loro. Come lo sono anch’io.

