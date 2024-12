Amazon sale in Borsa grazie al suo supercomputer AI che sfida Nvidia: cosa sappiamo finora

Amazon Web Services, la divisione cloud computing di Amazon, ha annunciato il lancio di un nuovo supercomputer di intelligenza artificiale basato su propri chip di apprendimento automatico. Potrebbe essere uno dei più grandi mai utilizzati per addestrare modelli di intelligenza artificiale e sfidare così il colosso dei chip Nvidia.

Amazon e la sfida a Nvidia Il nuovo supercomputer di Amazon Web Services (AWS) sarà un “Ultracluser” composto dai chip Trainium dell’azienda, ossia quei chip destinati ai programmi di intelligenza artificiale. L’obiettivo è quello di fronteggiare le tantissime richieste per le unità di elaborazione grafica (GPU) del produttore di chip Nvidia. Lo ha riferito martedì il Wall Street Journal.

Soprannominato ‘Progetto Rainier’, il supercomputer sarà ultimato nel 2025 e potrebbe battere ogni record per le sue dimensioni, ha detto al Journal Dave Brown, vicepresidente dei servizi di elaborazione e networking.

Dopo l’annuncio, il prezzo delle azioni Amazon è cresciuto di oltre l’1%, arrivando a quasi 213 dollari

La startup di intelligenza artificiale Anthropic, valutata 18 miliardi di dollari, impiegherà il supercomputer per addestrare la sua intelligenza artificiale e le due aziende stanno già collaborando per migliorare la tecnologia dei chip Trainium di Amazon. Recentemente, infatti, AWS ha investito in totale 8 miliardi di dollari.

Amazon Web Services sta anche lavorando al Progetto Ceiba in collaborazione con Nvidia, un altro supercomputer per programmi di intelligenza artificiale che ha al suo interno oltre 20.000 GPU Nvidia Blackwell, chip utilizzati nei data center.

L’annuncio del Progetto Rainier arriva insieme alla notizia che Amazon rilascerà un nuovo Ultraserver, un server cloud utilizzato per addestrare programmi di intelligenza artificiale che utilizzeranno i suoi chip Trainium più avanzati, mentre Apple inizierà a utilizzare i suoi chip Trainium per la sua tecnologia di intelligenza artificiale Apple Intelligence,. Lo ha affermato martedì Benoit Duplin, direttore senior dell’apprendimento automatico e dell’intelligenza artificiale di Apple.

Background

AWS opera da sempre nel settore dell’intelligenza artificiale e sta cercando di catturare il boom della domanda per la tecnologia. Ha fatto grandi investimenti nella costruzione della sua infrastruttura di data center e delle sue linee di prodotti per tenere il passo con la domanda e ha rafforzato la sua partnership con Anthropic, grazie a due investimenti da 4 miliardi di dollari. Contestualmente, sta cercando di competere con i giganti dell’intelligenza artificiale generativa, come OpenAI. Amazon sta cercando di accelerare anche in questo settore, attraverso i suoi chip in silicio Trainium, puntando così a fornire chip potenzialmente più economici e più efficienti.

In cifre

A giugno Amazon ha dichiarato al Journal che nel prossimo decennio investirà nell’infrastruttura AI oltre 100 miliardi di dollari. Una cifra importante, considerando che la società ha una capitalizzazione di mercato di oltre 2,2 mila miliardi di dollari,

Citazione cruciale

“Oggi, c’è davvero una sola scelta sul lato GPU: Nvidia. Pensiamo che i clienti apprezzeranno l’idea avere più scelte”, ha detto al Wall Street Journal Matt Garman, amministratore delegato di Amazon Web Services.

A margine

I modelli di intelligenza artificiale, la tecnologia utilizzata da aziende di intelligenza artificiale generativa come ChatGPT o Anthropic, richiedono enormi quantità di potenza ed energia. I modelli elaborano grandi quantità di dati utilizzando un algoritmo complesso che richiede la tecnologia più veloce disponibile e GPU ad alta potenza. Il produttore di chip Nvidia ha avuto un successo incredibile negli ultimi anni, poiché il boom dell’intelligenza artificiale ha alimentato la domanda per le sue GPU e chip rispetto a quelli prodotti dai suoi rivali. Ora è una delle aziende di maggior valore al mondo, con una capitalizzazione di mercato di oltre 3,3 mila miliardi di dollari, ed è leader di mercato.

