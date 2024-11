Nvidia potrebbe investire nella startup di IA di Elon Musk

Secondo il New York Post, il colosso dei semiconduttori Nvidia starebbe pensando di investire in xAI, la startup di intelligenza artificiale di Elon Musk. La società dell’uomo più ricco del mondo starebbe cercando nuovi investitori per arrivare alla valutazione di 40 miliardi di dollari: 16 miliardi in più del valore attuale.

Aspetti principali

Come riportato dal Wsj, xAI, sviluppatrice del chatbot Grok, sarebbe in trattative con alcuni investitori per raccogliere diversi miliardi di dollari, puntando ad arrivare a una valutazione di circa 40 miliardi di dollari .

. Il sito The Information ha rivelato che Musk starebbe discutendo con investitori strategici, ossia aziende tecnologiche e società d’investimento, ma senza specificare alcun nome.

Secondo la testata, nella più recente tornata di colloqui di finanziamento sarebbero stati coinvolti fondi di venture capital come Sequoia Capital , Andreessen Horowitz e Vy Capital .

, e . Nvidia, contattata dal New York Post, ha rifiutato di commentare, anche se in primavera, aveva smentito queste indiscrezioni.

I dettagli

Oltre a quanto già emerso, Nyp riporta indiscrezioni secondo cui Musk prevede di organizzare un’altra importante raccolta fondi a gennaio, che potrebbe portare la valutazione di xAI fino a 75 miliardi di dollari. Un’analista di Nvidia, citata dal New York Post, ha dichiarato che i concorrenti di xAI continuerebbero comunque a comprare i chip di Nvidia, anche se quest’ultima decidesse di investire in xAI. “Nel caso contrario, l’operazione non potrebbe mai andare avanti,” ha spiegato l’analista.

In un post del dicembre 2023 pubblicato nel blog aziendale, Nvidia ha affermato di aver già investito in diverse aziende, dato il rapido avanzare dell’innovazione nell’intelligenza artificiale e nel computing. “Il ramo degli investimenti corporate di Nvidia si concentra su collaborazioni strategiche,” si legge nel post. “Queste partnership stimolano l’innovazione condivisa, migliorano la piattaforma Nvidia e ampliano l’ecosistema.”

Inoltre, durante un podcast del 17 ottobre, Huang ha elogiato Musk per aver costruito il supercomputer più veloce del mondo con l’assistenza della sua azienda in soli 19 giorni. Ad aprile, le azioni di Nvidia erano aumentate dopo che Musk aveva dichiarato che Tesla avrebbe avuto bisogno di un numero maggiore di chip di fascia alta di Nvidia per alimentare i suoi piani legati all’IA, secondo quanto riportato da Barron’s. Sempre ad aprile, Musk ha rivelato che xAI avrebbe necessitato di 100.000 chip Nvidia H100 per addestrare le versioni avanzate del suo chatbot Grok 3.

I patrimoni di Huang e Musk

Il ceo e presidente di Nvidia, Jensen Huang, ha un patrimonio di 118,8 miliardi di dollari ed è l’undicesima persona più ricca del mondo. A stimarlo è la classifica Real Time Billionaires di Forbes. Elon Musk ha invece un patrimonio di 259,9 miliardi di dollari, ed è l’uomo più ricco del mondo.

