Adesso negli Stati Uniti si può comprare un’auto su Amazon

A partire dal 10 dicembre, in 48 città degli Stati Uniti è possibile comprare automobili su Amazon. Chi intende acquistare un veicolo nuovo può sfogliare, ordinare, finanziare e programmare il ritiro di un nuovo veicolo Hyundai dal concessionario locale aderente all’iniziativa, direttamente sulla piattaforma di Jeff Bezos. Amazon Autos, si legge in una nota, offre un’esperienza di acquisto online dai concessionari Hyundai presenti nelle principali aree metropolitane degli Stati Uniti. “Stiamo continuando ad aggiungere nuovi concessionari Hyundai”, spiegano dal colosso, “e, il prossimo anno, introdurremo ulteriori produttori, marchi, città e nuove funzionalità”.

LEGGI ANCHE: Amazon entra nell’automotive: negli Usa dal 2024 si potranno ordinare online i veicoli Hyundai

La convenzione sul carburante

L’abbonamento a Prime offre sconti sul carburante, consentendo, prosegue la nota, risparmi medi di quasi 70 dollari all’anno. I membri Prime possono risparmiare 0,10 dollari ogni gallone di carburante (4,5 litri circa) in circa 7.000 stazioni bp, Amoco e ampm negli Usa.

Con Amazon Autos, i clienti possono vivere un’esperienza online completa, che consente loro di esplorare e cercare i veicoli disponibili presso il concessionario locale per marca, modello, allestimento, colore e caratteristiche; ottenere una valutazione immediata e permutare il proprio veicolo usato per ridurre il costo del nuovo, completare l’intero processo di checkout online e ritirare il veicolo dal concessionario. Amazon Autos mostra il prezzo finale del veicolo, comprensivo di tasse e spese, eliminando la necessità di negoziazioni.

Un’esperienza innovativa

“Stiamo collaborando con concessionari e marchi per riprogettare il processo di acquisto di automobili, rendendolo più trasparente, conveniente e orientato al cliente,” ha dichiarato Fan Jin, responsabile globale di Amazon Autos. “Con Amazon Autos, stiamo portando la semplicità e la facilità che i clienti si aspettano da Amazon nell’acquisto di un’auto, uno dei loro acquisti più importanti, offrendo al contempo ai concessionari un nuovo canale per connettersi con un ampio pubblico. Siamo entusiasti di avere Hyundai come nostro partner esclusivo per il lancio e non vediamo l’ora di accogliere altri marchi e ampliare la nostra selezione man mano che il programma cresce. Siamo ancora agli inizi e accogliamo con piacere il feedback di clienti e concessionari mentre continuiamo ad aggiungere nuove funzionalità, espandere il servizio a nuovi marchi e migliorare l’esperienza per i clienti.”

Le città coinvolte

Come detto, Amazon Autos inizialmente proporrà solo veicoli Hyundai nuovi, ma il prossimo anno l’offerta sarà ampliata. Saranno introdotte, si conclude la nota, anche funzionalità come il leasing e opzioni di finanziamento ampliate, oltre a un’estensione del servizio ad altre città degli Stati Uniti.

L’elenco completo delle città in cui opera attualmente Amazon Autos: Atlanta, Austin, Baltimore, Beaumont-Port Arthur, Birmingham, Boston, Champaign/Springfield, Charlotte, Chicago, Cincinnati, Cleveland, Columbia, Columbus, Dallas, Denver, El Paso, Fond Du Lac, Ft. Myers/Naples, Harrisburg-Lancaster-Lebanon-York, Harrisonburg, Hartford, Houston, Indianapolis, Jacksonville, Los Angeles, Miami, Milwaukee, Minneapolis-St. Paul, Nashville, New York, Orlando, Philadelphia, Phoenix, Pittsburgh, Portland, Providence, Raleigh-Durham, Salt Lake City, San Antonio, San Diego, San Francisco, Seattle, Sheboygan, Springfield, St. Louis, Tampa, W. Palm Beach, Washington D.C.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .