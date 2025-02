La trimestrale di Amazon: ricavi sopra le previsioni ma delude il cloud

Amazon supera le previsioni degli analisti, ma il cloud delude. Sono questi alcuni degli aspetti salienti dei dati del quarto trimestre del 2024 presentato dal colosso dell’e-commerce. I risultati superiori rispetto alle stime degli analisti derivano dal boom di vendite durante il periodo natalizie, che hanno compensato la debolezza dell’unità di cloud computing.

Aspetti principali

Il colosso dell’e-commerce e della tecnologia, con sede a Seattle, nel quarto trimestre del 2024 ha riportato ricavi pari a 187,8 miliardi di dollari , in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023 e leggermente al di sopra dei 187,3 miliardi previsti dagli analisti.

, in crescita del 10% rispetto allo stesso periodo del 2023 e previsti dagli analisti. L’utile netto è aumentato a 20,0 miliardi di dollari, ossia 1,86 dollari per azione, quasi il doppio rispetto ai 10,6 miliardi di dollari del corrispettivo del 2023 (un dollaro per azione) e in crescita rispetto alle stime di 1,49 dollari di FactSet.

è aumentato a 20,0 miliardi di dollari, ossia 1,86 dollari per azione, quasi il doppio rispetto ai 10,6 miliardi di dollari del corrispettivo del 2023 (un dollaro per azione) e in crescita rispetto alle stime di 1,49 dollari di FactSet. L’utile operativo è salito fino a 21,2 miliardi di dollari, rispetto ai 13,2 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2023.

è salito fino a 21,2 miliardi di dollari, rispetto ai 13,2 miliardi di dollari del quarto trimestre del 2023. Tuttavia, la società prevede ricavi per il trimestre in corso compresi tra 151 e 155,5 miliardi di dollari , inferiori ai 158,56 miliardi stimati dagli analisti.

, inferiori ai 158,56 miliardi stimati dagli analisti. Amazon ha inoltre riferito che le entrate del suo business di shopping online hanno raggiunto i 75,5 miliardi di dollari, in aumento del 7% rispetto allo stesso periodo del 2023.

Le performance annuali

Guardando all’intero 2024, le vendite nette sono aumentate dell’11% a 638,0 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 574,8 miliardi di dollari del 2023. In questa direzione, le vendite del segmento AWS sono aumentate del 19% su base annua, raggiungendo i 107,6 miliardi di dollari.

sono aumentate dell’11% a 638,0 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 574,8 miliardi di dollari del 2023. In questa direzione, le vendite del segmento AWS sono aumentate del 19% su base annua, raggiungendo i 107,6 miliardi di dollari. L’utile operativo è aumentato a 68,6 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 36,9 miliardi di dollari del 2023.

è aumentato a 68,6 miliardi di dollari nel 2024, rispetto ai 36,9 miliardi di dollari del 2023. L’utile netto è quasi raddoppiato: da 30,4 miliardi di dollari (2,90 dollari per azione) a 59,2 miliardi di dollari nel 2024, ossia 5,53 dollari per azione.

Indicazioni per il primo trimestre del 2025

Si prevede che le vendite nette saranno comprese tra 151,0 miliardi e 155,5 miliardi di dollari , o che cresceranno tra il 5% e il 9% rispetto al primo trimestre del 2024. Questa guidance prevede un impatto insolitamente ampio e sfavorevole di circa $ 2,1 miliardi, o 150 punti base, dai tassi di cambio. Inoltre, come promemoria, nel primo trimestre del 2024 l’impatto di Leap Year ha aggiunto circa 1,5 miliardi di vendite nette.

, o che cresceranno tra il 5% e il 9% rispetto al primo trimestre del 2024. Questa guidance prevede un impatto insolitamente ampio e sfavorevole di circa $ 2,1 miliardi, o 150 punti base, dai tassi di cambio. Inoltre, come promemoria, nel primo trimestre del 2024 l’impatto di Leap Year ha aggiunto circa 1,5 miliardi di vendite nette. Si prevede che il reddito operativo sarà compreso tra 14,0 e 18,0 miliardi di dollari , rispetto ai 15,3 miliardi di dollari del primo trimestre del 2024.

, rispetto ai 15,3 miliardi di dollari del primo trimestre del 2024. La presente guida presuppone, tra le altre cose, che non vengano concluse ulteriori acquisizioni aziendali, ristrutturazioni o accordi legali.

I dati di Aws

Le vendite di Amazon Web Services, il principale servizio di cloud computing dell’azienda, sono cresciute del 19% nel quarto trimestre, sebbene abbiano leggermente deluso le aspettative degli analisti di 28,9 miliardi. Dato che probabilmente sta spingendo al ribasso il titolo della società che, nel pre-market, cede poco più del 2%.

“Pensiamo che praticamente ogni applicazione che conosciamo oggi verrà reinventata con l’intelligenza artificiale al suo interno,” ha affermato Andy Jassy, ceo di Amazon. “Crediamo che sia il nostro business, sia i nostri clienti e azionisti saranno soddisfatti a medio e lungo termine del nostro impegno in questa opportunità di capitale e di business legata all’IA.” Come riporta AFP, Jassy ha inoltre sottolineato che Amazon, come molti altri, è rimasta “impressionata” da DeepSeek, l’azienda cinese di intelligenza artificiale il cui chatbot è recentemente diventato l’app più scaricata negli Stati Uniti.

