Tesla da record: il titolo batte il massimo storico dopo quattro anni

Ieri, il patrimonio netto di Elon Musk è cresciuto di oltre 10 miliardi di dollari grazie al nuovo rally in Borsa di Tesla. Le azioni della società hanno registrato un nuovo massimo storico, sfruttando così la nuova ascesa dei titoli tech. Nelle settimane successive alle elezioni, gli analisti avevano espresso molto ottimismo nei confronti della società automobilistica.

Il rally di Tesla

Ieri,le azioni Tesla hanno chiuso in rialzo di quasi il 6% a 424,77 dollari, superando il precedente record di chiusura di 409,97 dollari registrato il 4 novembre 2020. Peraltro, avevano toccato il prezzo di 424,88 dollari, eclissando così il record intraday di 414,50 dollari registrato sempre il 4 novembre 2020.

Il titolo ha chiuso in terreno positivo in sette delle ultime otto sessioni di negoziazione di questo mese, facendo così registrare finora a dicembre un rialzo di oltre il 20%.

Il rally di questo mese segue l’ottimismo espresso da diversi analisti la scorsa settimana. Per fare un esempio, la società di investimenti Stifel ha aumentato il suo target price per Tesla da 287 a 411 dollari, il più alto tra tutti i 45 target price di Wall Street monitorati da FactSet.

In percentuale

Dal giorno delle elezioni presidenziali statunitensi (5 novembre), il titolo Tesla è cresciuto del 75%. Tant’è che l’analista di Stifel Stephen Gengaro l’ha definito un “mese folle” per la società. Questo perché, probabilmente, l’amministrazione Trump “crea delle ottime aspettative per Tesla”, ha scritto Gengaro, suggerendo che la società adesso sta viaggiando verso un “percorso più chiaro” in virtù della possibile approvazione normativa per i suoi programmi a guida autonoma e per i suoi robotaxi a guida autonoma.

Il patrimonio di Elon Musk

Secondo le ultime stime di Forbes, Elon Musk vanta un patrimonio di 428 miliardi di dollari. Musk è diventato la prima persona al mondo ad avere una fortuna personale superiore ai 400 miliardi di dollari, dopo che Forbes ha confermato che SpaceX e i suoi investitori hanno riacquistato le quote della società in un accordo che ha valutato la società circa 350 miliardi di dollari. Questa valutazione ha aumentato del 42% la quota in possesso di Elon Musk, spingendola a 147 miliardi di dollari: si tratta di una crescita del 60% rispetto alla precedente offerta pubblica di acquisto di SpaceX, che aveva valutato la società 210 miliardi. Grazie al rally di ieri delle azioni Tesla, il miliardario ha aggiunto al suo patrimonio oltre 10,7 miliardi di dollari.

Background

Il recente rally di Tesla corre in parallelo con il rapporto stretto tra Musk e Trump, creatosi già a partire dalla campagna presidenziale. L’uomo più ricco del mondo ha speso più di 270 milioni di dollari per aiutare Trump nella corsa alla Casa Bianca. Un rapporto diventato sempre più stretto da quando è stato sventato l’attentato a Trump durante un comizio elettorale a luglio. Musk ha accompagnato Trump negli incontri con i leader mondiali, è apparso agli eventi della campagna ed è stato scelto da Trump per guidare il dipartimento per l’Efficienza governativa insieme all’ex candidato repubblicano alla presidenza Vivek Ramaswamy. Il ceo di Tesla, a ottobre, ha detto agli investitori a che avrebbe usato il suo rapporto per aiutare a stabilire un “processo di approvazione federale per i veicoli autonomi”, poiché le approvazioni attualmente avvengono a livello statale.

