Elon Musk è la prima persona nella storia a superare i 400 miliardi di dollari di patrimonio

La nuova valutazione di SpaceX, 350 miliardi di dollari, ha contribuito a spingere il patrimonio di Elon Musk a un record storico: la cifra più alta che Forbes abbia mai registrato.

Elon Musk, la persona più ricca del mondo, è ora la prima persona ad avere un patrimonio superiore ai 400 miliardi di dollari. Alle 2 del pomeriggio di mercoledì 11 dicembre (ora della costa est statunitense) suoi asset – tra cui i principali sono Tesla, SpaceX e xAI – hanno raggiunto un valore stimato in 428 miliardi, secondo i calcoli di Forbes. La cifra rende Musk la persona più ricca nei quasi 40 anni in cui Forbes ha stimato i patrimoni dei miliardari e in cui ha pubblicato la lista dei più ricchi al mondo.

La nuova valutazione di SpaceX

Il patrimonio di Musk ha compiuto un balzo di 58 miliardi mercoledì, dopo che Forbes ha confermato che SpaceX e i suoi investitori hanno accettato di riacquistare azioni interne in un accordo che assegna alla società una valutazione di 350 miliardi di dollari, come riportato per prima da Bloomberg. Alla luce di quella valutazione, la quota di Musk, stimata nel 42%, vale 147 miliardi di dollari: più del 60% in più rispetto a giugno, quando l’ultima offerta di azioni di SpaceX valutava l’azienda 210 miliardi. La nuova valutazione rende SpaceX la società privata di maggiore valore al mondo, davanti anche alla società madre di TikTok, ByteDance, a OpenAI, sviluppatore di ChatGPT, e al gigante dei pagamenti Stripe.

“La cosa pazzesca in tutto questo è che quasi nessun investitore voleva vendere azioni anche alla valutazione di 350 miliardi!”, ha scritto Musk su X, di cui possiede invece una quota stimata nel 75%. “SpaceX ha ridotto la quantità di azioni che ha ricomprato dai dipendenti per permettere ad altri investitori di entrare”.

Il 2024 d’oro di Elon Musk

I 400 miliardi rappresentano un’altra pietra miliare in un anno d’oro per Musk, il cui patrimonio è aumentato di oltre 150 miliardi dal 1 gennaio. In parte grazie all’aumento della valutazione di SpaceX, in parte grazie al suo 13% di Tesla (opzioni escluse), che costituisce la fetta maggiore del suo patrimonio (quasi 170 miliardi di dollari, escluse le opzioni), in parte al suo 54% della startup di intelligenza artificiale xAI, che risulta avere ricevuto una valutazione di 50 miliardi di dollari a novembre da investitori privati.

Le azioni di Tesla sono salite di oltre il 70% dalle elezioni presidenziali del 5 novembre. Musk ha costruito un rapporto sempre più stretto con il presidente eletto, Donald Trump, investendo centinaia di milioni di dollari e innumerevoli ore nella sua campagna e nel processo di selezione del gabinetto. Dovrebbe avere anche un ruolo nella nuova amministrazione, come co-responsabile del previsto dipartimento per l’Efficienza governativa (Department of Government Efficiency, Doge), che fornirà consulenza su come tagliare le spese del governo federale. Un ente che potrebbe avere un ruolo su decisioni normative che toccano le aziende di Musk.

I dolori del più ricco del mondo

Certo, per Musk non ci sono state solo buone notizie. All’inizio del 2024 un giudice del Delaware ha annullato il suo accordo del 2018 per ricevere opzioni pari a un ulteriore 9% di Tesla, che all’epoca valeva circa 56 miliardi di dollari. Lo stesso giudice ha ribadito la sua decisione la scorsa settimana, nonostante a giugno gli azionisti di Tesla abbiano votato una seconda approvazione del pacchetto. Forbes ha scontato il 50% del valore delle opzioni di Musk in attesa dell’appello, valutandole 60 miliardi.

Dopo avere preso e perso più volte il posto di persona più ricca del mondo negli ultimi anni, Musk ha ora un patrimonio superiore di circa 180 miliardi di dollari rispetto al secondo in classifica, il fondatore e presidente di Amazon Jeff Bezos. Il magnate francese del lusso Bernard Arnault, la cui fortuna è crollata quest’anno, ha detenuto in passato il titolo di più ricco del mondo e ha superato Musk a gennaio, in seguito a un calo delle azioni di Tesla. Alla fine di maggio, grazie a una ripresa del titolo della casa automobilistica, Musk è tornato a essere il più ricco del mondo e conserva il titolo da allora.

Grazie all’aumento delle valutazioni di SpaceX, Tesla e xAI, Musk potrebbe rimanere a lungo il più ricco, dato il grande divario tra lui e Bezos. Se il suo patrimonio continuerà ad aumentare al ritmo del 2024 – cosa improbabile, ovviamente – entro la fine del decennio potrebbe raggiungere i 1.000 miliardi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .