Perché la stella del basket Caitlin Clark è una delle 100 donne più potenti al mondo

Caitlin Clark è rimasta quasi indifferente al tiro che, a marzo, l’ha resa la migliore marcatrice di sempre della Ncaa. “Abbastanza figo”, ha detto alla reporter a bordo campo della Fox, Allison Williams, prima di usare il fiato rimastole per lanciarsi in un’analisi della prestazione della sua squadra nel primo tempo della partita.

Un anno da record

“Abbastanza figo” è un modo per descrivere l’anno che ha trascorso Clark. Sorprendente, galvanizzante e storico potrebbero essere altri. Dopo aver condotto Iowa alle finali femminili della Ncaa, che sono state guardate da un record di 18,7 milioni di spettatori (24 milioni il picco massimo), rendendola una delle partite più seguite nella storia del basket universitario e superando per la prima volta la finale maschile, Clark è diventata la prima scelta al draft Wnba 2024.

Nella sua prima stagione da professionista ha continuato a fare la storia: ha stabilito il record per il maggior numero di punti e assist di una giocatrice al primo anno, venendo nominata Rookie of the Year della lega. Insieme agli altri membri della classe 2024 del draft, tra cui Angel Reese, Cameron Brink e Kamilla Cardoso, Clark ha portato 54 milioni di spettatori su Abc, Nbc, Espn e gli altri canali via cavo a guardare la stagione della Wnba.

Tutta questa attenzione si è rivelata anche redditizia: durante l’estate, la Wnba ha stretto un accordo di 11 anni sui diritti mediatici da 2,2 miliardi di dollari con Disney, Amazon Prime e Nbc.

La prima giocatrice di basket tra le 100 donne di Forbes

Una giocatrice di basket non era mai entrata nella classifica Forbes delle 100 donne più potenti del mondo (Serena Williams, campionessa di tennis, è una delle poche altre atlete ad apparire nella classifica negli ultimi 20 anni), ma la 22enne Clark si è rivelata una forza trainante in un anno che ha cambiato le regole del gioco per gli sport femminili.

L’anno ha segnato la prima volta in cui c’è stata parità di genere nel numero di atlete olimpiche in gara ai Giochi; il calcio femminile statunitense ha chiuso la stagione 2024 con la partita di campionato più seguita nella storia della Nwsl; l’Angel City è diventata la squadra sportiva professionistica femminile di maggiore valore, con 250 milioni di dollari, quando Willow Bay e Bob Iger hanno acquisito una quota di controllo quest’estate.

“Caitlin Clark è diventata una sorta di parafulmine per questa fase dello sport”, afferma Thayer Lavielle, direttore generale dello studio incentrato sulle donne di Wasserman, The Collective. Lavielle stima che il valore del basket e del calcio femminile professionistico aumenterà di un totale di 1,6 miliardi di dollari nei prossimi tre anni, una cifra basata sulla partecipazione e sugli spettatori (su televisione o equivalenti in streaming) che non include accordi di merchandising o media.

Lo slancio degli sport femminili

È una crescita sostenuta da tempo. Dawn Staley, che come capo allenatrice delle South Carolina Gamecocks ha ora tre titoli Ncaa femminili all’attivo, ha dichiarato a Forbes a luglio che lo slancio dietro gli sport femminili è in crescita da così tanto tempo da essere incontrollabile. Ma ci vuole anche una figura per galvanizzare davvero l’interesse dei consumatori.

“Penso che a volte ci voglia un ambasciatore”, ha detto Staley. “Credo che Caitlin Clark abbia fatto un lavoro straordinario nell’essere quella persona che la gente vuole vedere. Ha portato un diverso tipo di attenzione sul nostro gioco”.

Ovviamente, nonostante tutta l’attenzione che Clark e le sue colleghe hanno portato agli sport femminili nel 2024, è “un lungo cammino verso l’equità”, afferma Lavielle. “Il lato maschile dell’ecosistema vale 54 miliardi di dollari”. E una ricerca di The Collective mostra che negli anni fino al 2024, lo sport femminile ha ricevuto, in media, il 15% della copertura mediatica sportiva totale e il 10% dei dollari di sponsorizzazione.

La parità di genere è ancora lontana

Naturalmente questa discrepanza si traduce in stipendi iniziali significativamente più bassi per le giocatrici della Wnba. Lo stipendio di Clark nella prima stagione – 76.535 dollari – ha fatto notizia all’inizio di quest’anno, quando è stato confrontato con gli stipendi dei suoi colleghi maschi nella Nba: Zaccharie Risacher, la prima scelta assoluta del 2024, e Victor Wembanyama, la prima scelta del 2023, hanno entrambi ricevuto uno stipendio iniziale di 12 milioni.

“La maggior parte del denaro che finanzia gli sport femminili proviene da sponsorizzazioni e diritti mediatici, e persino i media sono in realtà solo un riflesso di ciò che i marchi sono disposti a spendere”, spiega Pete Giorgio, un dirigente di Deloitte che guida la pratica sportiva dell’azienda. “Caitlin Clark verrà pagata quanto Victor Wembanyama quando le aziende spenderanno il 50% dei loro soldi derivanti dal marketing negli sport femminili”.

I ricavi degli sport femminili supereranno 1 miliardo di dollari

Giorgio prevede che il 2024 sarà il primo anno in cui i ricavi globali degli sport femminili supereranno il miliardo di dollari e sostiene che qualsiasi tendenza “ribassista” non avrebbe a che fare con il genere: una crisi economica che influenzerebbe lo sport in generale, per esempio. “Credo fondamentalmente che gli sport femminili siano un bene sottovalutato che continuerà a crescere”, afferma.

La potenza dei tiri da tre punti da metà campo di Clark farà parte di questa continua crescita. Così come gli investimenti dei proprietari di squadre sportive femminili come Michele Kang, che, oltre a detenere quote nelle Washington Spirit della Nwsl, ha promesso altri 30 milioni di dollari per lo sviluppo del calcio femminile a novembre. Stelle olimpiche come Simone Biles e Katie Ledecky e allenatori come Cheryl Reeve (Minnesota Lynx) ed Emma Hayes (Uwnt), stanno diventando nomi familiari che stanno anche attirando l’interesse dei consumatori e i dollari delle sponsorizzazioni.

“Sebbene io pensi che ciò che Caitlin ha fatto quest’anno sia straordinario, penso che faccia parte di una narrazione più ampia, non solo all’interno del basket, ma anche attraverso le Olimpiadi, il calcio, la pallavolo, la ginnastica”, afferma Giorgio. “Penso che siamo all’inizio di una nuova era per gli sport femminili”.

