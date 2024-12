SoftBank promette agli Stati Uniti 100 miliardi e 100mila posti di lavoro per il secondo mandato di Trump

Il gruppo SoftBank ha annunciato un investimento multimiliardario in progetti statunitensi durante il secondo mandato del presidente eletto Donald Trump. Gli investimenti riguarderanno probabilmente posti di lavoro nel campo dell’intelligenza artificiale, replicando una promessa simile fatta dall’amministratore delegato di SoftBank durante il primo mandato di Trump, che ha dato risultati contrastanti.

Fatti chiave

L’amministratore delegato miliardario di SoftBank, Masayoshi Son , e Trump hanno annunciato congiuntamente l’iniziativa presso il resort Mar-a-Lago di Trump, in linea con quanto riportato dai media in precedenza.

, e Trump hanno annunciato congiuntamente l’iniziativa presso il resort Mar-a-Lago di Trump, in linea con quanto riportato dai media in precedenza. SoftBank, con sede a Tokyo, dedicherà 100 miliardi di dollari alle imprese statunitensi nei prossimi quattro anni, raddoppiando un impegno simile annunciato nel dicembre 2016 in vista del primo mandato presidenziale di Trump.

nei prossimi quattro anni, raddoppiando un impegno simile annunciato nel dicembre 2016 in vista del primo mandato presidenziale di Trump. “Il presidente Trump è un presidente che raddoppia, e io dovrò raddoppiare”, ha dichiarato Son durante la conferenza stampa congiunta.

Secondo Son, l’investimento imminente mira a creare circa 100mila posti di lavoro nell’IA e nelle industrie correlate che supportano questa tecnologia in crescita.

e nelle industrie correlate che supportano questa tecnologia in crescita. Nel 2019, Forbes ha rilevato che l’impegno di Son per 50 miliardi di dollari è stato ampiamente rispettato, anche se la promessa di posti di lavoro è stata difficile da tracciare e discutibile dopo il quasi collasso di WeWork, finanziata da SoftBank.

Citazione cruciale

“È un grande negoziatore”, ha detto Son su Trump, dopo che il presidente eletto ha chiesto a Son di raddoppiare il suo impegno a 200 miliardi di dollari.

Cosa non sappiamo

Esattamente cosa comporterà il massiccio investimento di SoftBank. SoftBank, che è forse più nota per il suo braccio di venture capital Vision Fund, è uno dei principali operatori nel settore dell’Ia, con una partecipazione di maggioranza nell’architetto di chip di Ia generativa Arm Holdings e una partecipazione di 1,5 miliardi di dollari in OpenAI, creatore del chatbot virale ChatGPT. Dispone di 30 miliardi di dollari in contanti, come riporta il Journal, il che significa che non è del tutto noto come l’azienda giapponese raccoglierà l’intero ammontare dell’impegno.

Valutazione di Forbes

Secondo le stime di Forbes, Son è la seconda persona più ricca del Giappone e la 56° del mondo con un patrimonio di 32 miliardi di dollari.

Contesto chiave

Lunedì Trump ha descritto Son come “uno dei leader d’azienda più completi del nostro tempo”. Son, che ritiene che l’intelligenza artificiale sarà 10mila volte più intelligente degli esseri umani entro il 2035, fa parte di un coro crescente di ultra-ricchi apparentemente ottimisti sulle prospettive dell’industria americana sotto Trump.

Oltre all’appoggio significativo di Elon Musk, l’uomo più ricco del mondo, a Trump, titani della tecnologia come Jeff Bezos di Amazon, Mark Zuckerberg di Meta e Sam Altman di OpenAI hanno espresso ottimismo sulle prospettive dell’industria tecnologica statunitense durante il prossimo mandato di Trump e hanno donato milioni di dollari per il suo insediamento.