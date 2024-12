L’innovazione al servizio della sicurezza: Ilaria Curti protagonista della terza puntata di Forbes Communication Tips

E’ uscita la nuova puntata della prima stagione di Communication Tips, podcast realizzato da Forbes Italia, in collaborazione con il network globale UM Italy, che si propone di offrire preziosi consigli nel campo della comunicazione attraverso un formato innovativo e accessibile.

Ospite del terzo episodio è Ilaria Curti, marketing director di Verisure, azienda leader del settore dei sistemi d’allarme che oggi protegge oltre 5 milioni di clienti nel mondo con 26.000 dipendenti in totale.

Curti ha spiegato l’importanza della comunicazione per gli obiettivi di business di un’azienda, spiegando come questo aspetta debba integrarsi con la strategia di un’organizzazione. L’ospite si è soffermata in particolare sull’evoluzione dello storytelling, strumento usato da Verisure per rafforzare l’immagine e il messaggio rivolto ai clienti, e sui nuovi dispositivi di sicurezza aziendali che garantiscono sicurezza a 360 gradi e integrazione completa della tecnologia nella quotidianità delle persone.

Il progetto comprende 15 episodi, con durata quindicinale, ciascuno dei quali presenta ospiti esperti nel campo della comunicazione pronti a condividere le proprie conoscenze e esperienze. Communication Tips sarà trasmesso sulle piattaforme Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast e Spotify.

IL PODCAST

IL VIDEOPODCAST

© RIPRODUZIONE RISERVATA

