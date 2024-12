Oltre lo shopping: tutti i progetti del colosso dei designer outlet McArthurGlen

Articolo tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Una realtà in crescita con una presenza a livello internazionale consolidata. McArthurGlen, gruppo fondato a Londra nel 1993, è attivo nella gestione, sviluppo e proprietà di designer outlet. Oggi ne gestisce 24 tra Austria, Canada, Francia, Germania, Italia, Paesi Bassi, Spagna e Regno Unito. A testimoniare il lavoro della società ci sono i numeri: il gruppo ha registrato nel 2023, un fatturato di 5,5 miliardi di euro. In Italia, dove è presente dal 2000 con l’apertura del designer outlet di Serravalle, gestisce quattro centri: Serravalle, Castel Romano (che nel 2023 ha celebrato i 20 anni di attività), Noventa di Piave e La Reggia a Marcianise. “Sono strutture collocate in punti strategici, vicini a grandi città e attrattive turistiche, che hanno contribuito a consolidare la presenza del gruppo nel mercato italiano”, evidenzia Donatella Doppio, managing director Italia di McArthurGlen. “Per il 2024 stimiamo un incremento del fatturato del 5% nel Paese”.

Tra i fattori che hanno contribuito all’affermazione del gruppo c’è l’attenzione alla customer experience, sviluppata con investimenti costanti nei centri e una collaborazione con numerosi brand internazionali. Tra le recenti aperture in Italia ci sono Aquazzura, Kenzo, Armani Exchange e il primo outlet italiano di Birkenstock, accanto a nomi già consolidati come Prada, Givenchy, Off-White, Balenciaga, Celine, Polo Ralph Lauren, Nike e Adidas.

Secondo Doppio, il successo è dovuto alla formula adottata dal gruppo. “Ad attirare l’attenzione dei visitatori di oltre 200 paesi è la formula vincente dei centri McArthurGlen, la sua on site shopping experience, in cui a un brand mix per tutti, dal luxury al premium, dal casual allo sport, a prezzi sempre ridotti fino al 70%, si affiancano attrazioni, eventi e servizi. I nostri designer outlet sono diventati tappe di shopping nei viaggi dei nostri clienti italiani e internazionali, portando anche importanti benefici ai territori in cui si trovano”.

Tra le iniziative di McArthurGlen c’è il Fashion Festival, un evento che, spiegano dall’azienda, offre sconti aggiuntivi e continua ad avere un forte riscontro di pubblico: secondo quanto registrato dal gruppo, l’ultima edizione ha attirato oltre 200mila visitatori in un solo giorno nei centri italiani. Il 2024 ha visto anche risultati significativi per le vendite tax free, aumentate del 17% rispetto al 2023 (+18% rispetto al 2019), con performance particolarmente rilevanti a Serravalle e Castel Romano (+25% rispetto al 2023), sostenute dal ritorno del turismo internazionale, in particolare da Medio Oriente, Stati Uniti e Cina.

Parallelamente, McArthurGlen ha ampliato i servizi offerti ai visitatori, introducendo nuove guest lounge e potenziando le aree dedicate a gruppi organizzati e famiglie. Un esempio significativo è l’area Play Land a Serravalle, uno spazio tematico di seimila metri quadrati dedicato ai bambini, che include anche un parco acquatico, il primo in Italia realizzato all’interno di un outlet. Questi progetti mirano a trasformare i centri in poli di intrattenimento, oltre che di shopping. Grazie a queste iniziative i designer outlet non sono più solo luoghi dove acquistare, ma destinazioni in grado di accogliere visitatori di ogni età.

Oltre all’attività commerciale, McArthurGlen è impegnata in progetti di responsabilità sociale e sostenibilità, raccolti sotto la piattaforma Evolve. Tra i progetti recenti c’è l’Oasi Wwf inaugurata nel 2024 nel designer outlet di Castel Romano. Si tratta di un’area rigenerata in collaborazione con Wwf Italia, trasformata da ex discarica abusiva a spazio fruibile per la comunità, con percorsi guidati e attività didattiche per le scuole.

“Portiamo avanti importanti attività di sensibilizzazione e dedicate alla salute e all’attenzione nei confronti delle comunità in cui operiamo attraverso progetti di riqualificazione urbana e artistica”, continua Doppio. “Con la nostra piattaforma Evolve, il gruppo ha mosso un ulteriore passo in questa direzione: diverse aree di intervento e una strategia ambiziosa che si propongono di ridurre al minimo l’impatto delle attività del gruppo sul pianeta, massimizzare la ricaduta positiva nelle comunità in cui opera, integrare la sostenibilità in ogni aspetto dell’attività”.

Un’altra iniziativa chiave legata a Evolve è l’Osservatorio Moda e Generazioni, uno studio condotto in collaborazione con Doxa e presentato a Milano a novembre. L’analisi esplora i comportamenti di consumo delle diverse generazioni, con un focus particolare sulla GenZ, che secondo le stime rappresenterà oltre il 35% dei clienti futuri di McArthurGlen. Secondo la ricerca, il punto vendita fisico si conferma centrale anche per i giovani: il 46% della GenZ considera le vetrine una fonte di ispirazione per i propri acquisti, mentre il 60% combina negozi fisici ed e-commerce per finalizzare le proprie scelte.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .