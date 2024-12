I Berlusconi entrano in Nextalia: il gruppo lancia un nuovo fondo per le Pmi

Nextalia apre le porte ad un nuovo ingresso di rilievo. La società di gestione del risparmio ha annunciato un aumento di capitale riservato interamente sottoscritto da H14, la holding d’investimento di Barbara, Eleonora e Luigi Berlusconi, figli del secondo matrimonio dell’ex premier Silvio Berlusconi.

I tre esponenti della famiglia Berlusconi scelgono così di sostenere Francesco Canzonieri, fondatore e amministratore delegato di Nextalia, nella sua missione di supportare le eccellenze italiane. In seguito all’ingresso come investitori, saranno anche rappresentati nel consiglio di amministrazione della Sgr: Fiammetta Roccia, head of permanent Capital del family office, farà parte del board. Ne farà parte anche la nuova chief investment officer equity, Valentina Pippolo, ingaggiata a fine ottobre dal fondo tedesco Bregal, con un passato nell’investment banking di Merrill Lynch.

Nextalia: gli azionisti e il nuovo fondo per le Pmi

Con l’ingresso di H14, Nextalia amplia un già blasonato elenco di azionisti, che prevede Intesa Sanpaolo, UnipolSai, Confindustria, l’Enpam, Coldiretti, Micheli Associati, Istituto Atesino di Sviluppo e Bonifiche Ferraresi.

Parallelamente, Canzonieri ha lanciato un nuovo strumento d’investimento che allarga l’offerta dei fondi di Nextalia. Si tratta di Nextalia Flexible Capital, fondo di investimento alternativo di tipo chiuso riservato a investitori professionali. Focalizzato sul segmento small cap, il fondo si distingue per la sua strategia ibrida e punta a una raccolta di 350 milioni di euro. Nextalia Flexible Capital investirà in aziende italiane di piccole e medie dimensioni ad alto potenziale di crescita, attraverso investimenti in maggioranza e minoranza, aumenti di capitale e strumenti ibridi come la preferred equity.

Tutti i fondi della società di gestione del risparmio

Questo fondo porterà le masse gestite dalla società a oltre 1,8 miliardi, con l’obiettivo di raggiungere a breve quota due miliardi. Gli altri già attivi, in ordine cronologico di lancio, sono Nextalia Private Equity, Nextalia Credit Opportunities, Nextalia Ventures e Nextalia Capitale Rilancio. La scorsa settimana la sgr ha annunciato la creazione di una divisione dedicata ai real assets. L’obiettivo? Gestire in modo attivo gli immobili che finiranno nel portafoglio attraverso le operazioni degli altri fondi.

