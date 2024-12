Petrone Caseificio Smart: un progetto che vuole ridefinire il made in Italy

BRANDVOICE | Paid program

Nel cuore della Campania, a Fisciano, si sta concretizzando un progetto che vuole ridisegnare i confini del made in Italy nel settore lattiero-caseario: il Petrone Caseificio Smart. Non si tratta solo di un nuovo spazio commerciale, ma di un concept che combina eccellenza gastronomica, sostenibilità e valorizzazione del territorio. Il progetto, guidato da un investimento complessivo di 8 milioni di euro, punta a creare un polo innovativo che coniughi tradizione e modernità, portando con sé importanti ricadute economiche e sociali per il territorio.

Dalla passione al progetto imprenditoriale

Al centro di questa iniziativa c’è Vincenzo Petrone, imprenditore profondamente legato alla terra campana e alla tradizione lattiero-casearia. Cresciuto tra le dinamiche dell’azienda di famiglia, che da 50 anni distribuisce i prodotti della storica Centrale del Latte di Salerno, Petrone ha ereditato una profonda conoscenza del settore. Questa esperienza si è trasformata in visione quando, dopo anni di studi e sperimentazioni, ha brevettato un innovativo processo di trattamento del latte, dando vita ai formaggi smart.

Questi prodotti rappresentano una vera rivoluzione: grazie alla combinazione di tecnologie avanzate e nutraceutica, migliorano le caratteristiche organolettiche e il profilo nutrizionale dei formaggi tradizionali. “Voglio creare qualcosa che non sia solo buono, ma che possa fare bene”, afferma Petrone, che ha tradotto la sua passione in un progetto imprenditoriale all’avanguardia, capace di unire benessere, sostenibilità e qualità artigianale.

“Ridefinire il made in Italy”

Il Petrone Caseificio Smart è un esempio emblematico di come l’innovazione possa rispettare e valorizzare la tradizione. La struttura, che vedrà la luce entro la seconda metà del 2025, sarà completamente ecosostenibile e si integrerà nel paesaggio di Fisciano con una scenografica architettura in vetro trasparente. Al suo interno, un multispace dedicato alla celebrazione del gusto e della cultura gastronomica italiana: ristorante, pizzeria, pasticceria, caffetteria, gelateria e persino street food. La proposta include anche un’originale formula “sea food on the go”, con gozzi marittimi che porteranno i prodotti lungo le coste campane, rendendo il progetto un unicum nel panorama nazionale.

La digitalizzazione gioca un ruolo cruciale: l’esperienza di acquisto sarà arricchita da una piattaforma digitale che offrirà percorsi guidati, live cooking con chef partner e storytelling immersivi, collegandosi alle Academy interne dedicate alla formazione di chef, pizzaioli e pasticceri. “Non si tratta solo di vendere prodotti, ma di creare esperienze, raccontare storie e coinvolgere i consumatori in un viaggio emozionale”, sottolinea Petrone.

Impatto economico e sociale

L’investimento di 8 milioni di euro, suddiviso in due round di finanziamento guidati da AC Finance, non è solo una scommessa economica, ma un’opportunità concreta per il territorio. Con l’apertura prevista per il 2025, il progetto creerà circa 120 posti di lavoro, un segnale positivo in un’area che cerca nuove opportunità di sviluppo.

Il Comune di Fisciano, sotto la guida del sindaco Vincenzo Sessa, ha sostenuto attivamente l’iniziativa, pianificando infrastrutture adeguate per gestire i flussi di visitatori attesi, come parcheggi e nuove vie d’accesso. L’intero progetto si inserisce in un contesto di riqualificazione urbana che include anche il restauro del Convento dei Cappuccini, edificio del 1500 abbandonato da oltre un secolo. La struttura, una volta completata, diventerà un polo culturale con spazi per eventi, mostre e iniziative artistiche. Sarà anche la sede per la valorizzazione delle edizioni limitate dei formaggi Smart, con aste curate da prestigiose case come Christie’s e Sotheby’s.

L’essenza dell’eccellenza

Al centro del Petrone Caseificio Smart ci sono i formaggi, prodotti unici per qualità nutrizionale e sostenibilità, sviluppati attraverso un procedimento brevettato. Realizzati in collaborazione con caseifici artigianali d’eccellenza, come Sori’ di Teano (CE) e Di Pasquo di Agnone (IS), ogni varietà è pensata per garantire qualità senza compromessi. Dalla mozzarella di bufala ai caciocavalli, i formaggi Smart rappresentano il meglio dell’artigianalità italiana, reinterpretata con un approccio moderno e scientifico.

La produzione è esclusivamente destinata al consumatore finale, preservando così l’integrità del prodotto e garantendo un rapporto diretto e trasparente con chi sceglie di acquistarlo. Questo modello non solo rafforza la qualità percepita, ma consolida la fiducia verso un marchio che punta sull’autenticità.

La rinascita territoriale

Il Petrone Caseificio Smart non è solo un progetto commerciale, ma un catalizzatore di rinascita territoriale. La scelta di Fisciano come location non è casuale: vicina all’Università di Salerno e a luoghi di interesse come la Costiera Amalfitana e Paestum, questa zona rappresenta un crocevia di cultura, storia e potenziale turistico. La riqualificazione del Convento dei Cappuccini ne è un esempio emblematico, trasformando un pezzo di storia in un simbolo di innovazione e inclusione.

Con una valutazione aziendale stimata tra 82 e 106 milioni di euro, il progetto non solo promette risultati economici significativi, ma si pone come esempio di imprenditorialità etica e lungimirante. Vincenzo Petrone, con la sua determinazione e la capacità di tradurre un’eredità familiare in una visione per il futuro, è il volto di un’Italia che sa innovare senza dimenticare le sue radici. Il Petrone Caseificio Smart non è solo un luogo fisico, ma un manifesto di ciò che il made in Italy può e deve essere nel mondo contemporaneo: eccellenza, innovazione e sostenibilità.

