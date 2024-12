Una storia fatta di eleganza e tradizione: come Cilento è diventata simbolo dell’artigianalità napoletana

Articolo tratto dal numero di dicembre 2024 di Forbes Italia. Abbonati!

Cilento dal 1780 è simbolo di eleganza e stile. È l’essenza della tradizione sartoriale napoletana, con una produzione artigianale di abiti e cravatte accompagnata da attenzione e cura verso il cliente. Una tradizione che si tramanda da 250 anni e otto generazioni della stessa famiglia di imprenditori. Oggi a guidare la maison è Ugo Cilento, che con passione e dedizione manda avanti l’azienda di famiglia che ha portato l’eccellenza napoletana nel mondo. Nelle due boutique di via Riviera di Chiaia a Napoli e di via Fiori Oscuri nel quartiere Brera a Milano i clienti sono accolti in un’atmosfera museale, tra arredi antichi e cimeli storici.

Un viaggio nel tempo, attraverso abiti del Settecento e dell’Ottocento, colletti e polsini di età vittoriana, calzature d’epoca, campionari di tessuti antichi, manichini in legno antico, forme per le scarpe e per i cappelli, metri e portaspilli decorati. Una collezione che è stata anche protagonista di una mostra nella sala del plastico di Pompei, al Museo archeologico nazionale di Napoli. Cilento dal 1780 è, tra l’altro, inserita nel circuito di Museimpresa, associazione italiana archivi e musei d’impresa, nonché marchio storico di interesse nazionale.

Le due sedi Cilento sono collegate per offrire ai clienti la stessa esperienza fatta di eleganza e tradizione. “Milano per noi è stata una scelta importante, da molto tempo richiesta dai clienti internazionali”, spiega Ugo Cilento, “ma realizzata solo quando ho trovato la sede giusta per un’azienda storica come la mia. Una sede prestigiosa e antica, che nel 1591 aveva ospitato la Spezieria di Brera e che ha visto transitare personaggi come Alessandro Manzoni, Napoleone Bonaparte e Alessandro Volta. I clienti arrivano da ogni parte del mondo e si crea con ciascuno di loro un rapporto di fiducia e stima. Lavoriamo moltissimo con l’estero, attraverso un accurato servizio di assistenza telefonica e spedizioni, offrendo così attenzione massima al cliente, come se si trovasse in sede”.

Produzione artigianale

Le boutique sono affiancate dal Salotto Cilento, uno spazio ideato da Ugo Cilento e realizzato per promuovere incontri culturali basati sull’eleganza e l’eccellenza in tutte le sue forme. “Organizziamo dissertazioni, letture, degustazioni, momenti di solidarietà e incontri mondani, come nella migliore tradizione dei salotti di un tempo”.

La produzione Cilento spazia dalla sartoria alla camiceria, dalla cravatteria agli accessori, dalle scarpe ai cappelli. In particolare le cravatte Cilento sono tutte sette pieghe, rigorosamente realizzate a mano in ogni passaggio, con fantasie disegnate da Ugo Cilento, e sono riconosciute in tutto il mondo come simbolo di alta artigianalità napoletana. Sono indossate da capi di stato e di governo, personaggi della cultura, dell’aristocrazia e dello spettacolo.

“La nostra è una costante ricerca dei tessuti più esclusivi e pregiati, di mani esperte per la realizzazione dei singoli capi, di realizzazione di bozzetti da cui scaturiscono disegni unici. Tutto nel rispetto delle tradizioni sartoriali, ma con uno sguardo sempre rivolto all’innovazione e a un’accurata selezione del personale. È infatti importantissimo affiancare ai maestri artigiani nuove leve, giovani che devono prima di tutto avere pazienza e desiderio di acquisire una valida preparazione. Per fortuna negli ultimi anni c’è una rinnovata attenzione, da parte delle nuove generazioni, alla sartoria e all’artigianalità, cosa che può dare prospettive di affermazione e crescita, oltre che dare valore alla nostra storia”.

Ugo Cilento è tra l’altro associato a Le Mani di Napoli, oltre che presidente de I Centenari – Associazione aziende storiche familiari italiane, che tutela e valorizza le aziende secolari e tutte le eccellenze del territorio, motivato da uno spirito di squadra e di salvaguardia di un patrimonio di tradizioni tutte italiane.

