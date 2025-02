Calciomercato Serie A, il Como è la squadra che ha speso di più. Napoli campione d’incassi

Tra colpi di scena e ultimi acquisti a sorpresa, oggi, a mezzanotte, si è conclusa la finestra invernale di calciomercato, quella che ormai da tradizione è soprannominata la ‘sessione di riparazione’. E, in effetti, alcune toppe, anche a pochi minuti dal gong finale, sono arrivate. Anzi più che qualcuna, considerando che alcune squadre della nostra Serie A hanno messo sul piatto cifre importanti. Una su tutte? Il Como dei due miliardari indonesiani più ricchi del paese: i fratelli Hartono.

Secondo le stime di Transfermarkt, infatti, la squadra lombarda ha speso quasi 50 milioni di euro (49,2), anticipando, anche se di poco, il Milan di Gerry Cardinale che, dopo aver ingaggiato Sérgio Conceição al posto di Paulo Fonseca, ha cercato di dare una scossa all’ambiente, investendo 48,5 milioni di euro. Cifra spinta soprattutto dall’acquisto per 32 milioni di euro (+5 di bonus) di Santiago Gimenez. Proprio l’ex attaccante del Feyenoord – peraltro prossima avversaria del Milan nei play-off di Champions League – è stato l’acquisto più costoso della Serie A in questa finestra di calciomercato. A differenza del Como, però, i rossoneri sono riusciti ad ammortizzare le spese. In termini di uscite, infatti, il Diavolo ha incassato 11,80 milioni di euro. Cifra che ha permesso di abbassare ‘il bilancio dei trasferimenti’ a una spesa totale di 36,70 milioni di euro.

LEGGI ANCHE: “Serie A: chi sono i miliardari del calcio italiano”

Calciomercato Serie A, la top 5 delle squadre che hanno speso di più

Cifre espresse in milioni di euro

Como: -49,2 Milan: -48,5 Juventus: -25,2 Parma: -16,5 Roma: -14,3

La top 5 delle squadre che hanno incassato di più

Cifre espresse in milioni di euro

Napoli: +71 Lecce: +30,5 Monza: +23,3 Verona: +14,6 Milan: +11,8

Se Gimenez è stato l’acquisto più costoso della Serie A in questa finestra di calciomercato, contestualmente, l‘addio al Napoli per 70 milioni di Khvicha Kvaratskhelia è stata la cessione più importante. Da qui si spiega il primo posto in classifica degli azzurri tra le squadre che hanno incassato di più. Peraltro, oltre a essersi configurata come una delle plusvalenze più rilevanti nella storia del Napoli – la seconda in assoluto dopo la cessione di Gonzalo Higuain alla Juventus, la sua cessione è – almeno per ora (visto che in altri paesi è ancora aperto il calciomercato sia in entrata che in uscita) – il terzo affare più costoso di questa sessione invernale, dietro a John Duran e Omar Marmoush, acquisiti rispettivamente per 77 e 75 milioni di euro dall’Al-Nassr (la squadra dove gioca Cristiano Ronaldo) e Manchester City.

LEGGI ANCHE: “A 39 anni CR7 è ancora il calciatore più pagato al mondo: la top ten”

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .