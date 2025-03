Un lifestyle hotel porta l’arte dell’ospitalità sartoriale nel cuore di Napoli

Nel cuore dell’ex zona industriale di Napoli, un ambizioso progetto ha trasformato un vecchio complesso della Telecom Italia in un’oasi di benessere e lusso, dando vita al Gold Tower Lifestyle Hotel. Carlo Pugliese, “Abbiamo voluto riqualificare un’area ex industriale, a due passi dalla città, creando un’esperienza d’ospitalità unica, basata su un’accoglienza personalizzata, ispirata alla tradizione napoletana della sartoria su misura”, racconta l’ideatore di questa trasformazione. In questo nuovo spazio, ogni ambiente riflette un’eleganza raffinata e un servizio attento e discreto, pensati per far sentire ogni ospite come a casa, arricchito però dal comfort e dalla qualità tipici di un hotel di alto livello.

Gold Tower, un’oasi di lusso in una posizione strategica

La scelta della location, situata in Via Brecce a Sant’Erasmo, ha rappresentato sia una sfida che un’opportunità. Carlo Pugliese spiega: “Non si tratta solo di una questione di posizione geografica, la vera eccellenza risiede nella capacità di offrire un servizio impeccabile. La vicinanza agli snodi principali – autostrada, stazione centrale, porto e aeroporto – rende Gold Tower la scelta ideale per chi viaggia per lavoro o per piacere”.

Un’esperienza da vivere

Gold Tower non è solo un luogo di soggiorno, ma un vero e proprio spazio da vivere, dove il benessere è al centro dell’esperienza. La filosofia dell’hotel si traduce in servizi pensati per stimolare i sensi e garantire agli ospiti momenti di piacere. Dalla spa di oltre 1000 mq, concepita per offrire percorsi di benessere e trattamenti esclusivi, alla terrazza panoramica, dove il ristorante regala un’esperienza gastronomica con vista sulla città, ogni ambiente è garantisce il massimo del comfort. A questi si aggiunge il giardino zen, uno spazio di quiete e armonia dove gli ospiti possono concedersi una pausa rigenerante dal ritmo frenetico della città.

“Credo che il vero lusso non sia solo negli arredi eleganti o nei servizi esclusivi, ma nella qualità del tempo che si trascorre. Un aperitivo al tramonto, una cena sotto le stelle, un percorso benessere nella nostra spa: tutto deve trasformarsi in un momento da ricordare”, sottolinea Pugliese.

Gold Tower è un luogo per tutti, non solo per i turisti

Gold Tower non vuole essere un’isola riservata solo ai viaggiatori, ma un luogo aperto alla città, dove anche i napoletani possono sentirsi turisti nella loro stessa terra. Il ristorante, la spa e gli spazi dedicati al relax accolgono anche ospiti esterni, offrendo la possibilità di vivere Napoli lontano dal caos urbano. “Volevo che Gold Tower fosse un punto di riferimento non solo per chi viene da fuori, ma anche per i cittadini. È bello poter offrire un angolo dove rilassarsi, gustare un’ottima cena o concedersi un momento di benessere”, aggiunge Pugliese.

Un successo che guarda al futuro

Gold Tower si è affermato come una delle realtà più interessanti dell’hôtellerie partenopea, attirando ospiti in cerca di un’esperienza autentica e raffinata. I numeri e i riconoscimenti testimoniano il successo di una visione basata su qualità, accoglienza e innovazione. “Non vogliamo fermarci qui. L’obiettivo è continuare a crescere, a innovare, a migliorare, affinché il Gold Tower diventi sempre più un punto di riferimento per l’ospitalità a Napoli. Il nostro impegno è far sentire ogni ospite speciale, creando esperienze che restano nel cuore”, conclude Pugliese. Il futuro del Gold Tower è tracciato su una rotta chiara: offrire un lusso autentico, fatto di dettagli, attenzioni e momenti indimenticabili, in una città che non smette mai di sorprendere.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per altri contenuti iscriviti alla newsletter di Forbes.it CLICCANDO QUI .

Forbes.it è anche su WhatsApp: puoi iscriverti al canale CLICCANDO QUI .