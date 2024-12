Non solo Elon Musk: ecco tutti i miliardari voluti da Trump nella sua amministrazione

Il presidente eletto degli Stati Uniti, Donald Trump, si avvia a battere il record che aveva stabilito nel 2016 per il gabinetto più ricco della storia. Ecco i miliardari che ha voluto nella sua prossima amministrazione.

I miliardari nel gabinetto di Trump

Gli altri ricchi della prossima amministrazione

Trump ha nominato molte altri ricchi (ma non miliardari) per incarichi nella sua amministrazione. John Phelan, fondatore di Msd Capital, è stato scelto come segretario della Marina, e Charles Kushner, suocero di Ivanka Trump e fondatore della società immobiliare Kushner Companies, come ambasciatore in Francia. Massad Boulos, suocero di Tiffany Trump, scelto come consulente senior per il Medio Oriente, è stato presentato come un titano del business, anche se il New York Times ha scritto che gestisce una concessionaria di camion in Nigeria del valore di circa 865mila dollari.

Il contesto

Trump, miliardario a sua volta, con un patrimonio stimato in 6,1 miliardi di dollari, ha rapidamente nominato tutto il gabinetto dopo la vittoria alle elezioni, orientandosi verso persone ricche e dirigenti di Wall Street come già aveva fatto per il suo primo mandato. All’epoca gli storici dissero che il suo gabinetto era il più ricco della storia.

La copertura mediatica delle nomine di Trump ha riguardato soprattutto alcuni dei nomi più controversi, tra cui la sua prima scelta come procuratore generale, l’ex deputato repubblicano Matt Gaetz, che si è chiamato fuori a causa di uno scandalo per molestie sessuali (lui ha negato le accuse). Anche la scelta di Trump come segretario della Difesa, Pete Hegseth, è a rischio dopo la pubblicazione di un’accusa di violenza sessuale del 2017 e, più di recente, di accuse di abuso di alcol. Hegseth ha negato tutte le accuse.

